°æ¾å¾°Ìï¤ÎÂÐÀï¸õÊä¥«¥·¥á¥í¤òÊì¹ñ»æ¤¬¹óÉ¾¡Ö²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°æ¾å¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£°¡áÂç¶¶¡Ë¤È£×£Â£Á¡õ£É£Â£ÆÆ±µé²¦¼Ô¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê£³£±¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤¬£±£²·î£²£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢à¼¡¤ÎÂÐÀï¸õÊäá¤¬Ãø¤·¤¯É¾²Á¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¥ê¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ï£±£²Æü¤Ë¾®¹ñ°ÊºÜ¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¹ë²÷¤Ê£Ë£Ï¾¡Íø¤Ç°æ¾åÀï¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢£´¥é¥¦¥ó¥ÉÅÓÃæ¤Ë¾®¹ñ¤¬Éé½ý¤·¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó»æ¡Ö£Ó£õ£î£ó£ô£á£ò¡×¤Ï¡Ö¥«¥·¥á¥í¤Ë¤Ï°æ¾å¤È¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¤À¤±¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·à²øÊªá°æ¾å¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÎÀïÎ¬¤¬·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö£±£°·î£±£²Æü¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¸½Ìò¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥«¥·¥á¥í¤Ï¹Ó¤Ã¤Ý¤¤Àï¤¤¤Ç¾¡Íø¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¾®¹ñ¤ÏºÇ½é¤Î¿ô¥é¥¦¥ó¥É¡¢Ë½¤ì¤ë¥«¥·¥á¥í¤òÁê¼ê¤Ë²Ì´º¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ê¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï£´¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê»ÄÇ°¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È»î¹çÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°æ¾å¤Î¼ó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥«¥·¥á¥í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ë²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¥«¥·¥á¥í¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¡¢Êì¹ñ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤âÂç¤¤Ê¼ºË¾¤ò¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£