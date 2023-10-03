¡ÚÈëÏÃ¡Û¡È¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡É 31ºÐ¤ÇµÞÀÂ¡ÄÆ£°æÄ¾¿¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤¬Âç¹¥¤¡×ºÊ¤ÈÀïÍ§¸ì¤ë¤¬¤óÆ®ÉÂ377Æü´Ö¤ÎµÏ¿
2023Ç¯3·î¤Ë¥¬¥ó¤Ë¤è¤ê31ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢Æ£°æÄ¾¿Áª¼ê¡£ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼³¦¤ËÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¡ÈÂ®¤µ¡É¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò³Î¤«¤Ë°ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Mr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆ£°æÁª¼ê¤¬ºÇ´ü¤ÎºÇ´ü¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤¤È´¤¤¤¿377Æü´Ö¤ÎµÏ¿¡£¡ÖÎ¶¿ÀNIPPON¡×Ìö¿Ê¤Î±¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÈÆ®¤¤¤ÎµÏ¿¡É¤À¡£
¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡Ä¡ÖÎý½¬¥Î¡¼¥È¡×¤ÎµÏ¿
Æ£°æÄ¾¿¤È¤¤¤¦¥»¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤«¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡£
Æ£°æÁª¼ê¤¬¤¢¤²¤¿¥È¥¹¤òÍûÇîÁª¼ê¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£°ì¸«¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¹¶·â¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ£°æÁª¼ê¤Î¥È¥¹¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¤ï¤º¤«¡¢0.4ÉÃ¤Û¤É¤Ç²£°ÜÆ°¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÁª¼ê¤ÏÁ´¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¡¦郄¶¶ÍõÁª¼ê¤â¡¢¤½¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂ®¤¹¤®¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡郄¶¶ÍõÁª¼ê¡§
Íû¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÎB¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ÆÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦Æ£°æ¤µ¤ó¤ÈÍû¤µ¤ó¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤ËÂ®¤¹¤®¤Æ¡£
¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÍûÁª¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Î¥È¥¹¤â·ì¤Î¤Ë¤¸¤àÅØÎÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¡¡ÍûÇîÁª¼ê¡§
¡ÊÆ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ë½É¼Ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¤º¤Ã¤È¥Ð¥ì¡¼¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀïË¡¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íº£Æü¤ÎÈ¿¾Ê¤È¤«¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ£°æÁª¼ê¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÎý½¬¥Î¡¼¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÎý½¬ÆâÍÆ¤«¤é¡¢²ÝÂê¡¢È¿¾ÊÅÀ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¾ðÊó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁª¼ê¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤Ê¥È¥¹¤ò¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤«¤Þ¤Ç¤¬¡¢»öºÙ¤«¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ£°æÁª¼ê¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¿ÍÀ¸¤Ï¡¢·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÜ¾ë¡¦ÀÐ´¬»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ£°æÁª¼ê¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¶¯¹ë¹»¤òµá¤á¤Æ½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¤·¤«¤·1Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¼Â²È¤ÏÅìËÌ¤ò½±¤Ã¤¿ÄÅÇÈ¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Æ£°æÁª¼ê¡Ê2017Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ë¡§
¡ÊÂç³Ø¤Î¡Ë¼ø¶ÈÎÁ¤âÊ§¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¡Ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ËÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âç³Ø¤«¤é¤Î¼ø¶ÈÎÁÌÈ½ü¤ä¹â¹»»þÂå¤Î¥Ð¥ì¡¼ÉôÃç´Ö¤«¤é¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¡¢Â´¶È¸å¤Ï¡ÖÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¡×¤Ë½êÂ°¡£
Æ£°æÁª¼ê¡Ê2017Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ë¡§
ÉáÄÌ¤Î²È¤Ë½»¤á¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¤¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ð¥ì¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿Æ£°æÁª¼ê¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤«¤é6Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¾·½¸¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄ¡§
ÆüËÜ¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â®¤¤¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÂ®ÅÙ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥Ã¥¿¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¸¤Ï¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Î¥¯¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÆ£°æÁª¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿ ¡ÈÂ®¤¤¥Ð¥ì¡¼¡É¤òÂåÉ½¤Ë¿á¤¹þ¤ß¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï29Ç¯¤Ö¤ê¤Î8¶¯Æþ¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ½é¤á¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤Ï¡¢Æ£°æÁª¼ê¤Î¹×¸¥¤Ö¤ê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¡§
¡ÊÅìµþ¡Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó»Ï¤á¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢»î¹çÄ¾Á°¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¯Æ£°æÁª¼ê¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬¡ÖÎý½¬¥Î¡¼¥È¡×¤«¤é¤â»Ç¤¨¤ë¡£
¡Ö¤é¤ó¡¡¥é¥¤¥È¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ð¤¹¡©¡×¡Ê¡ÖÎý½¬¥Î¡¼¥È¡×¤è¤ê¡Ë
郄¶¶ÍõÁª¼ê¡§
ËÍ¼«¿È¤ÏºÇ½é¡¢½é¤á¤Æ2018Ç¯¤ËÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤Î»þ¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÖÍõ¡¢¥È¥¹¤É¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤½¤ì¤¬Í×Ë¾ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤ºÀè¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤È¥Á¡¼¥à¿ï°ì¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¸Ø¤ëÀ¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¾¡¡Â®¤µ¡û¹â¤µ¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¡×¡Ê¡ÖÎý½¬¥Î¡¼¥È¡×¤è¤ê¡Ë
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¡§
Æ£°æ¤µ¤ó¤Ë¤â¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤êÀ¸¤¤í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤éº£¤â¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°ß¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤¬È¯³Ð
¤È¤³¤í¤¬¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤«¤é4¥«·î¡£½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ê¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎý½¬¥Î¡¼¥È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£°æÁª¼ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¼«¤é¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö12·î18Æü¡¡ÌÜ¤¬Èè¤ì¤ë¤Î¤ÏÂÎ°é´Û¤Î¤»¤¤¡©¤±¤¤¤¿¤¤¤Î¸«¤¹¤®¡©¡×¡Ê¡ÖÎý½¬¥Î¡¼¥È¡×¤è¤ê¡Ë
Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òº£²ó½é¤á¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£°æÁª¼ê¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÈþÌï¤µ¤ó¤À¡£
Æ£°æÁª¼ê¤ÎºÊ¡¦ÈþÌï¤µ¤ó¡§
¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¤¨Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤âÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸¶°ø¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤¿¤À¤½¤³¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁ´Éô¸¡ºº¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸¡ººÆþ±¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤½¤³¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ß¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¡¢Ìµ¾ð¤¹¤®¤ë¿ÇÃÇ¡Ä¡ÄÌÜ¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡¢¤¬¤ó¤¬Ç¾¤Ø¤ÈÅ¾°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÀäË¾Åª¤ÊÊó¹ð¤ò½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤ëÆ£°æÁª¼ê¤Î»Ñ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£°æÁª¼ê¡Ê2022Ç¯2·î13Æü»£±Æ¤Î±ÇÁü¡Ë¡§
ºÇ½éÌÜ¤Î°Û¾ï¤«¤é¡¢Ìó2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¸¡ººÆþ±¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¿È¸¡ºº¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸¡ºº¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë°ß¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢·ë¹½µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢Èá¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Á°¸þ¤¤Ë¡Ä¡Ä¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Æ®¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éËÍ¤¬Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë3¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÞ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢µ¤¾æ¤ËÊó¹ð¤òºÑ¤Þ¤»¤¿Æ£°æÁª¼ê¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
Æ£°æÁª¼ê¡Ê2022Ç¯2·î13Æü»£±Æ¤Î±ÇÁü¡Ë¡§
¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Ä¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÀ³Î¤Ë»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤»¤ëÎÏ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÈþÌï¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Æ£°æÁª¼ê¤ÎºÊ¡¦ÈþÌï¤µ¤ó¡§
»ä¤ÏºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ð¥ì¡¼¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿´ÇÛ¤âÃç´Ö¤Î¿´ÇÛ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËºÊ¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÍûÁª¼ê¤È¤Î¡ÖB¥¯¥¤¥Ã¥¯¡×¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¡ÈÀ¸¤¤ëÎÏ¡É¤Ë
Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ë¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡£¶ì¤·¤¤ÉûºîÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÂÎ°é´Û¤Ø¡£È±¤¬È´¤±¤Æ¤â¡¢Æ£°æÁª¼ê¤ÏÁ´¤¯¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥Ð¥ì¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¡§
¡Ö¤ªÁ°¤ËÀäÂÐ¥È¥¹¾å¤²¤ë¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁá¤¯¥È¥¹¾å¤²¤ËÍè¤¤¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥¬¥Á¤Ç1Ç¯¸å¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤ÑÆ£°æ¤µ¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¤»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ð¥ì¡¼Âç¹¥¤¤À¤·¡£Ã¯¤è¤ê¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÎÄ´¤¬¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ë郄¶¶·òÂÀÏºÁª¼ê¤À¡£
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡郄¶¶·òÂÀÏºÁª¼ê¡§
ËÜÅö¤ËÉÂµ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æ®ÉÂÀ¸³èÃæ¤º¤Ã¤È±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¥Ð¥ì¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÉÂËâ¤Ï³Î¼Â¤ËÆ£°æÁª¼ê¤ÎÂÎ¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´¤¬°²½¤·µ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2022Ç¯12·î29Æü¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÂÎ°é´Û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ£°æÁª¼ê¤ÎºÊ¡¦ÈþÌï¤µ¤ó¡§
Æ£°æËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÅö¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¿¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ£°æ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ÂÎ°é´Û¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÍûÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£
ÍûÇîÁª¼ê¡§
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÁ°B¥¯¥¤¥Ã¥¯Îý½¬¤·¤í¤è¡×¤Ã¤Æ¡ÊÆ£°æÁª¼ê¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢Îý½¬¤·¤¿¤é¼£¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇËÍ¤ÈÆ£°æ¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤â¤¦¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¤ÂÎ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ£°æÁª¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÃè¤Ë¤¢¤²¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÍûÁª¼ê¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¡£Æ£°æÁª¼ê¤ÈÍûÁª¼ê¤Î¡ÖB¥¯¥¤¥Ã¥¯¡×¤À¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ£°æÁª¼ê¤ÎºÊ¡¦ÈþÌï¤µ¤ó¡§
ËÜÅö¤ËÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç±³¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤³§¤ÎÌ¾Á°¸Æ¤ó¤Ç¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤Ã¤Æ¡£
°ÊÁ°¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈþÌï¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ£°æÁª¼ê¤ÎºÊ¡¦ÈþÌï¤µ¤ó¡§
¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤ÎÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤¤ëÎÏ¤Ã¤ÆËÜÅö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬1¤ÄÂç¤¤ÊÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤Ë¥Ð¥ì¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£
¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¿®¤¸¡¢Æ®¤¤È´¤¤¤¿Æ£°æÁª¼ê
¡ÖWE ARE ¥¢¥í¡¼¥º¡ª¡ª¡×Æ£°æÁª¼ê¤ò°Ï¤ß¡¢Âç¤¤Ê¤«¤±À¼¤ò¤¢¤²¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ£°æÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î5Æü¸å¤Î2023Ç¯1·î3Æü¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÈþÌï¤µ¤ó¤¬Êü¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥È¥¹¤òÊÖ¤¹Æ£°æÁª¼ê¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î1½µ´Ö¸å¤Î1·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Á¡¢Îý½¬¤Ë¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£
°ìÂÎÃ¯¤¬¤½¤ó¤Ê»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿Æ£°æÁª¼ê¤¬¡ÖB¥¯¥¤¥Ã¥¯¡×¤Î¥È¥¹¤ò½Ð¤·¡¢ÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ£°æÁª¼ê¤ÏËÜµ¤¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±½¤Ï¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿´¤Ë¤â²Ð¤òÅÀ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Æ£°æÁª¼ê¤ÎºÊ¡¦ÈþÌï¤µ¤ó¡§
Èà¤Ê¤é¡Ê¤¬¤ó¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¤¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤â¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤âÈà¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤³¤½¤¬ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¤Ø¤Î°ä¸À¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2023Ç¯3·î10Æü¡¢Æ£°æÁª¼ê¤ÏÈþÌï¤µ¤ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò¤Ò¤¤È¤Ã¤¿¡£´õÂå¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¿®¤¸¡¢Æ®¤¤È´¤¤¤¿¡£
Æ£°æÁª¼ê¤ÎºÊ¡¦ÈþÌï¤µ¤ó¡§
ÉÂµ¤¤·¤¿¡¢ÉÂµ¤¤·¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¾ðÇ®Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¡¢Èà¼«¿È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£°æÁª¼ê¤¬°ä¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ï¡¢º£¤âÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¿´¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
郄¶¶·òÂÀÏºÁª¼ê¡§
Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈà¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤«¤éÉÂµ¤¤Ç³°¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òËÍ¤¬Åê¤²½Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤Þ¤À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤¤ë¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤âÆ£°æ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
郄¶¶ÍõÁª¼ê¡§
º£¤â¡ÊÆ£°æÁª¼ê¤È¡Ë°ì½ï¤ËËÍ¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤â¡¢É¬¤ºÆ£°æ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤é¥³¡¼¥È¤ÇËÍ¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¡§
Æ£°æ¤µ¤ó¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·ë²Ì»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤ì¤¤»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¡§
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¼è¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤òÆ£°æ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤·¡¢¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤ÎOQT¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª¡Ë¤Ç¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£°æÁª¼ê¤¬°ä¤·¤¿¡ÈÂ®¤¤¥Ð¥ì¡¼¡É¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡£ËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº£¤â¡¢Æ£°æÄ¾¿¤È¤¤¤¦¡È¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡É¤¬Æ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×10·î1ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë