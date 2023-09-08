¡Ò²ð¸îÌäÂê¡Ó½÷À¤Ï¡Ö°ì¿ÍÀ¸¤»Ä¤ê¡¢»ÜÀß¤Ø¹Ô¤¯¡×¥Ñ¥¿¡¼¥óÂ¿¿ô¡Ä¹â³Û¤ÊÈñÍÑÉéÃ´¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢¤À¤ì¤â¤¬Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ð¸î¤ÎÌäÂê¡£Åý·×¤òÉ³²ò¤¯¤È¡¢¤Ò¤È¤ê»Ä¤Ã¤¿½÷À¤¬ÂçÊÑ¤ÊÏ·¸å¤òÁ÷¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¼ò°æ ÉÙ»Î»Ò»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î½ª³è½àÈ÷BOOK¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢Ã¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡¢°Â¿´¤·¤¿Ï·¸å¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¥¢¥ê
¤â¤·¼«¿È¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤¬²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¼µ¿ÞÉ½1¤Î±ß¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢²ð¸î¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÆ±µï¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤âÉ×ÉØ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ð¸î¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡Ê²Ç¡Ë¤¬²ð¸î¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â»Ò¤¬¿Æ¤ò²ð¸î¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê²ð¸î¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÊ¬ÉÛ¡Ê²¼µ¿ÞÉ½2¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë70ºÐ°Ê¾å¤¬40¡óÄ¶¤È¡ÖÏ·¡¹²ð¸î¡×¤ÎÂ¿¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤Û¤«¡¢40¡Á59ºÐ¤¬ÃË½÷¤È¤â¤Ë25¡óÄ¶¤È¡¢»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤¬²ð¸î¼Ô¤Î¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢´ûº§¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬²ð¸î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ìÊý¤¬ÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¿ô¡£°ìÈÌÅª¤Ê²ð¸î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢É×¤¬Àè¤ËÅÝ¤ì¤ÆºÊ¤¬ºßÂð²ð¸î¤ò¤¹¤ë¢ªÉ×¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¸å¤Ï¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ËÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤¦¢ªºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¼ç¤Ë²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¡©
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¼ÂºÝ¤Ë²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ°À ½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö2019Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡×
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡© ½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö2019Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Î³µ¶·¡×
Point
»ÜÀß¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï½÷À¡£ºÇ¸å¤Ë¹â³Û¤Ê²ð¸îÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¿´¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
»ÜÀß¤Ç³ä°Â¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÆÃÍÜ¡×¤À¤¬¡¢¶õ¤¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ
²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖºßÂð¡×¤È¡Ö»ÜÀß¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ÜÀß¤Ç¤Î²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í×²ð¸îÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ÜÀßÆþµï¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë²ð¸î»ÜÀß¤ä¹âÎð¼Ô½»Âð¤Ï¡¢¡Ö¸øÅª»ÜÀß¡×¤È¡ÖÌ±´Ö»ÜÀß¡×¤Î2¤Ä¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÅªÈñÍÑ¤¬°Â¤¤¤Î¤Ï¸øÅª»ÜÀß¤Ç¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¡ÖÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡ÊÆÃÍÜ¡Ë¡×¤ä¡Ö¥±¥¢¥Ï¥¦¥¹¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æþµï°ì»þ¶â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢·î³ÛÎÁ¶â¤¬³ä°Â¤Ê¤¿¤á¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¤¤¤Ä¤â½çÈÖÂÔ¤Á¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤âÆÃÍÜ¤ÏÍ×²ð¸î3°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆþµï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í×²ð¸îÅÙ¤ä²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÛµÞÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÌ±´Ö»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ì±´Ö»ÜÀß¤ÎÂåÉ½Îã¤Ï¡¢¡ÖÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤ä¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ê¥µ¹â½»¡Ë¡×¡£ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤ä¡Ö½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö»ÜÀß¤ÇÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¤Î¤¬¥µ¹â½»¤Ç¤¹¡£
¢¡Ï·¿Í¸þ¤±²ð¸î»ÜÀß¤Î¼ïÎà¤ÈÈñÍÑ¤ÎÌÜ°Â
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï »²¹Í¡§LIFULL²ð¸î¡ÖÂåÉ½Åª¤ÊÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¦²ð¸î»ÜÀß¤ÎÈñÍÑ¡¦ÎÁ¶â¡×
»ÜÀß²ð¸î¤ÎÈñÍÑ¤Ïµï½»Èñ¤¬¤«¤«¤ëÊ¬¡¢ºßÂð²ð¸î¤è¤ê³ä¹â¡£°Â°×¤ËÁª¤ó¤ÇÈñÍÑ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ÜÀßÁª¤Ó¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Point
¡²ð¸î»ÜÀß¤ä¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ï¡Ö¸øÅª¡×¤È¡ÖÌ±´Ö¡×¤Ë¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Èæ³ÓÅªÈñÍÑ¤¬°Â¤¤¤Î¤Ï¸øÅª»ÜÀß
¢¸øÅª»ÜÀß¤ÏÈñÍÑ¤¬³ä°Â¤ÊÊ¬¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤¯Æþ½ê¤¬º¤Æñ
¼ò°æ ÉÙ»Î»Ò
·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢FP