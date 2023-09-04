¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡¦¥ó¥À¥Û¡¢ËÜÌ¾½é¸ø³«¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2023/09/04¡ÛYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡¦Fischer¡Çs-¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥º-¤¬2Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ó¥À¥Û¤¬¼«¿È¤ÎËÜÌ¾¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡¦¥ó¥À¥Û¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¢¡¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡¦¥ó¥À¥Û¡¢ËÜÌ¾½é¸ø³«
¡ÖÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÌ¾¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤¤ê¡×¡Ö¤³¤ì°Ê¹ß¤ÎÆ°²è¤Ç¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤¬¡ÖËÜÅÄÃÎÀ»¡Ê¤Á¤µ¤È¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥ó¥À¥Û¡£°ÊÁ°¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥´¥ê¥´¥êÌ¾Á°½Ð¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÄÁ¤·¤¤Ì¾Á°¤Î¤¿¤á¡¢´Á»ú¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÏÃ¤·¤¿¡£
ËÜÌ¾¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¡¼¤¯¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö·ù¤À·ù¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡¦¥ó¥À¥Û¡¢Ä¹Ç¯¤Î¡ÈÌ´¡É¼Â¸½
¼«¿È¤¬³ð¤¨¤¿¡ÈÌ´¡É¤È¤Ï¡¢JRA¤ÎÇÏ¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÀâÌÀ¡£¸µ¡¹ÇÏ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ó¥À¥Û¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇÏ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö15Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
YouTuber¤¬JRA¤Î¶¥ÇÏ¤ÇÇÏ¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£º£¸åÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅÄÃÎÀ»¡×Ì¾µÁ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´Á»ú¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÌ¾Á°¤¬¤Þ¤º¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜÌ¾¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÇÏ¤Ø¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û