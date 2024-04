魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル！東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル

2024年6月6月、東京ディズニーシーにグランドオープンする新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設にくわえ、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルもオープン。

今回は、そんな新エリアにオープンするパーク一体型ディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」を紹介していきます。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル

開業日:2024年6月6日(木)

ディズニーホテル客室数:475室(3階〜9階)

付帯施設:レストラン(2施設)、ロビーラウンジ、駐車場ほか

延床面積:約64,000平米

駐車場:約400台

構造:地上9階(1階部分はパークと共用)

新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」のストーリーの核となる魔法の泉を囲むようにそびえ立つ国内6番目のディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」

ディズニーファンタジーをテーマとしたホテルでは、壮大で美しい新テーマポートの全景を、パークに面する客室の窓から臨むことができ、ゲストは魔法がかったパークと一体となった宿泊体験が楽しめます。

475室を有するこのホテルは、419室のデラックスタイプの客室に加え、一部は、東京ディズニーリゾートで最上級の宿泊体験を提供するラグジュアリータイプの客室56室で構成されます。

ロビーエリアに併設されたテラスを自由に行き来でき、テラスからは「ファンタジースプリングス」の雰囲気を感じることができます。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのストーリー

昔々、はるか遠いところに、精霊の住む魔法の泉がありました。

泉の精霊は美しい庭を育むかたわら、好奇心の赴くままに水の流れに乗って旅をし、数々のファンタジーの物語に出会いました。

精霊は魔法の泉へ戻ると、魔法の力を使って泉のまわりの石や木をけずり、出会った人々に似た複雑な形をつくりだしました。

そして、旅先で耳にしたいくつものメロディを口ずさみながら、水を踊らせてはしゃぎまわりました。

時は流れ、ある日、旅と冒険を愛するひとりの女性が、この美しい魔法の泉にやって来ました。

彼女が、泉から湧き出る水や川の流れをたどって進んでいくと、そこにはさまざまな物語の世界が広がっていました。

魔法の泉に魅了された彼女は、その近くに別荘を建てましたが、やがて、より多くの友人たちとこの物語の世界をわかちあうために、大きな屋敷を建てました。

いまでも、泉から流れ出る小川をたどっていけば、さまざまな物語の世界を訪れることができるでしょう。

メインエントランス

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのメインエントランスでは、ディズニーキャラクターを模った岩の彫刻がゲストをお出迎え。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」の姿を見ることができます。

グランドロビー

ファンタジーシャトーとグランドシャトーの間に位置するロビー。

グランパラディ・ラウンジ(ロビーラウンジ)/画像内4

場所:グランドロビー2階

席数:約70席

対象者:当面の間、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル宿泊ゲスト

営業時間:スウィーツ&カクテル 12:00〜22:00

開放感のある大きな窓が特徴的なロビーラウンジ「グランパラディ・ラウンジ」

「グランパラディ・ラウンジ」は、ファンタジーシャトーとグランドシャトーの間に位置しています。

ファンタジースプリングスに面した大きな窓があり、開放感のある空間で優雅なひとときを楽しめます。

ファンタジーシャトー

「ディズニーアンバサダーホテル」「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」「東京ディズニーランドホテル」と同じグレードのデラックスタイプの棟「ファンタジーシャトー」

「ファンタジースプリングス」の動植物や魔法の泉がモチーフの装飾に包まれた客室やレストランがあります。

ファンタジーシャトー(デラックスタイプ)客室/画像内1

客室数:419室

客室は3階から9階までの合計で419室。

客室内は壁紙や照明などいたるところに、「ラプンツェル」や「バンビ」などのディズニー映画のキャラクターや草花をモチーフにした装飾が施されています。

また、客室は位置(サイド)によってベイエリアサイド、ホテルエントランスサイド、ローズコートサイド、スプリングスサイドの4種類に分かれています。

ベイエリアサイド:東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル側に位置しています。

ホテルエントランスサイド:ホテルのメインエントランス側に位置しています。

ローズコートサイド:ディズニー映画「美女と野獣」のキャラクターが岩で表現された魔法の泉がある中庭“ローズコート”側に位置しています。

スプリングスサイド:東京ディズニーシーのファンタジースプリングス側に位置しています。

客室内には、アルコ―ヴベッドのほか、

用途によって引き出して寝ることができるトランドルベッドも完備。

バスルームにもファンタジースプリングスの世界観を表現した装飾が施されています☆

ファンタジーシャトー ラウンジ

ファンタジーシャトーに宿泊の方がゆっくりとくつろげるラウンジです。

ファンタジーシャトー テラス

ファンタジースプリングスの景色を一望できるテラス。

円形テラスから横に空間が広がっています。

夜になるとライトアップされ、また違った景色を楽しめるのもポイントです☆

オールデイ・ダイニング「ファンタジースプリングス・レストラン」/画像内3

場所:ファンタジーシャトー1階

席数:約270席

営業時間:ブレックファスト 6:30〜10:00/ランチ 11:30〜14:30/ディナー 17:00〜21:30

対象者:当面の間、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル宿泊ゲストと東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージの対象プラン(※)をお申し込みのゲスト

※東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージには、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル以外のディズニーホテルにご宿泊であってもランチ/ディナーを選択いただけるプランもあります。

ホテルのメインエントランス正面に位置する大きな階段を降りた先、

1階に位置するレストラン「ファンタジースプリングス・レストラン」

ブレックファスト、ランチ、ディナーいずれもブッフェスタイルでお料理を提供します。

ディズニー映画『白雪姫』や『塔の上のラプンツェル』、『眠れる森の美女』をモチーフにした絵画が飾られたブッフェレストランです。

ジョイフルスプリングス(商品店舗)

場所:ファンタジーシャトー3階

ドリンク類やお菓子、日用品や紙おむつなどのベビー用品を販売します。

ローズコート

場所:ファンタジーシャトー3階

ディズニー映画『美女と野獣』のキャラクターが岩で表現された魔法の泉を中心に、緑豊かな植物が広がります。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル オンラインチェックイン(ファンタジーシャトー)

オンラインチェックインでもらえるファンタジーシャトーのルームキー。

グランドシャトー

ラグジュアリータイプの「グランドシャトー」は、東京ディズニーリゾートで最上級の宿泊体験・リゾートステイを提供するホテル。

ご来訪前にうかがうリクエストをもとにした、キャストによる東京ディズニーリゾートでの過ごし方の提案に始まり、ホテルからの出発まで、ゲスト一人ひとりに寄り添ったきめ細やかなおもてなしを提供します。

館内や客室には、金箔で施された装飾がいたるところに置いてあり、気品漂う上品な空間になっています。

グランドシャトー(ラグジュアリータイプ)客室/画像内2

客室数:56室

客室の全てがファンタジースプリングスに面しており、客室からファンタジースプリングスの景色を望むことができます。

ホテル3階には「グランドシャトー」宿泊ゲスト専用のラウンジ「グランドシャトーラウンジ」が設けられ、宿泊者のみがゆったりとくつろげる空間になっています。

なお、「グランドシャトー」は、「グランドシャトー」に宿泊されるゲストのみが入ることができる場所になっており、入口でキャストによって宿泊の確認が行われる予定です。

宿泊ゲストだけの特別な空間としてゆっくりくつろげる、上質な空間を目指した運営が検討されています。

客室数は56室で、全客室に併設されたバルコニーやテラスからは、目の前に広がるディズニーファンタジーの世界を独り占めするかのような贅沢な時間を満喫できます。

客室内には、レギュラーベッドのほか、 お部屋の壁をくぼませた空間にあるアルコ―ヴベッドと、

自由に引き出して使える「トランドルベッド」があります。

上質なソファでゆったりくつろげるのも嬉しいポイントです。

また、客室料金にはパーク内のアトラクションをスムーズに楽しむことができるアトラクション利用券や専用の鑑賞席でゆったりとショーを堪能できるショー鑑賞券が含まれており、東京ディズニーリゾートでの特別な滞在をお楽しみいただけます。

グランドシャトー・ラウンジ

場所:グランドシャトー3階

グランドシャトー宿泊ゲストが利用できるラウンジです。

チェックイン・チェックアウトなどの手続きや滞在中のリクエストを承ります。

フレンチダイニング「ラ・リベリュール」/画像内5

場所:グランドシャトー3階

席数:約80席

対象者:当面の間、グランドシャトー宿泊ゲスト

営業時間:ブレックファスト 7:00〜11:00/ディナー 17:00〜21:00

「グランドシャトー」に宿泊するゲストのみが利用できるレストラン「ラ・リベリュール」

クリスタルのシャンデリアが印象的な、気品漂う最高級のダイニングホールです。

ブレックファストでは、メインとなるホットディッシュはお好きな一皿をお選びいただくオーダースタイル、その他のお料理はブッフェスタイルにて用意。

ディナーは、本格的なフランス料理を堪能できます。

また、キャラクターグリーティングができるお部屋もあり、特別なひとときを過ごすことができます。

※キャラクターグリーティングは、ブレックファストまたはディナーの対象メニューをご注文いただいたゲストのみ利用可能です。

気品漂うダイニングホールから望む「ファンタジースプリングス」の景色とともに、シェフこだわりのフランス料理で、ディズニーホテルならではの至福のひと時を楽しめます。

グランドシャトー・ゲートウェイ

場所:グランドシャトー1階

ファンタジースプリングスに直結したグランドシャトー宿泊ゲスト専用のエントランスです。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル オンラインチェックイン(グランドシャトー)

グランドシャトーのオンラインチェックインでもらえるルームキーです。

装飾の施されたゴールドのキーで、お部屋に入る前からワクワク感を楽しめます。

ファンタジースプリングス・エントランス

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル宿泊ゲストが利用できる、ファンタジースプリングスに直結したパークエントランスです。

ファンタジースプリングス・ギフト(テーマパークエリアのショップ)

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルの1階に位置する商品施設「ファンタジースプリングス・ギフト」

パーク内からのみ利用でき、グッズやお土産を買うことができます。

このショップは、泉や周辺の自然や植物を描いた装飾が印象的な空間。

魔法の泉の物語の魅力を感じながらお買い物をすることができます。

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」ルームアメニティ

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」では、ファンタジーシャトー、グランドシャトーにそれぞれ専用のルームアメニティが用意されています。

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」キャストコスチューム

「グランドシャトー・ラウンジ」「ファンタジーシャトー・ラウンジ」では、それぞれ専用のキャストコスチュームでゲストをお出迎えしてくれます。

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」宿泊予約について

客室のみの予約

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトにて宿泊予約を受付。

宿泊日の4ヵ月前同日の11:00より予約できます。

※2024年7月7日(日)以降で、ご希望の宿泊日の4ヵ月前に同日の日付がない場合は、翌月の1日11:00からの受付となります。

※販売されている期間内で最大5泊、3部屋までご予約いただけます。

※上記日程は変更になる可能性があります。

東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージの予約

東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージでも、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルファンタジーシャトーの客室や「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」が付いたプランを販売中。

また、グランドオープンに先駆けてバケーションパッケージにファンタジースプリングスをいち早く楽しめる“プレビュー”プランも登場しています。

※バケーションパッケージのプランによっては、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル以外のディズニーホテルの客室とも組み合わせてご予約いただけます。

旅行会社経由の予約

旅行会社経由のご予約については、各旅行会社へお問い合わせください。

レストランの優先案内

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトにてプライオリティ・シーティング(レストランの優先案内)の受付を実施。

※レストランのご利用は、当面の間、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル宿泊ゲストのみとなります。なお、「ラ・リベリュール」のご利用は、当面の間、グランドシャトー宿泊ゲストのみとなります。

※東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージには、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル以外のディズニーホテルにご宿泊であっても「ファンタジースプリングス・レストラン」のランチ/ディナーを選択いただけるプランもあります。

主な宿泊者特典

ファンタジースプリングスへの入場

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルに宿泊し東京ディズニーシーに入園するゲストは、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル宿泊証明書とパークチケットを提示すれば、滞在の間、パークの運営時間中はいつでもファンタジースプリングスに入場することができます。

入園にはファンタジースプリングスに直結したパークエントランス「ファンタジースプリングス・エントランス」を利用できるほか、グランドシャトー宿泊ゲストは、グランドシャトー宿泊ゲストのみが利用できる、「グランドシャトー・ゲートウェイ」よりスムーズに入園することができます。

※東京ディズニーシーへの入園には、別途東京ディズニーシーのパークチケットが必要となります。

※ファンタジースプリングス内のアトラクション施設やディズニー・モバイルオーダー対象レストランをご利用の際はスタンバイパスの取得、ディズニー・プレミアアクセスまたは「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」の購入が必要です。

「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」の購入確約

東京ディズニーシーへの入園はもちろんのこと、ファンタジースプリングスへ入場でき、ファンタジースプリングス内のアトラクションを時間指定なく、短い待ち時間で利用できる「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」を購入することができます。

※プライオリティ・アクセス・エントランスを利用することができます。(フェアリー・ティンカーベルのビジーバギーを除く)※利用者が一時的に集中する場合があるため、時間帯によってご案内までの時間が異なります。

※東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージでも「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」が含まれたプランを予約できます。

ハッピーエントリー

ディズニーホテル宿泊ゲストは、チェックイン日を除く滞在日・チェックアウト日において、対象パークのディズニーホテル宿泊ゲスト専用エントランスから一般ゲストの15分前より入園を開始する特典「ハッピーエントリー」を利用することができます。

※東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルに宿泊で、東京ディズニーシーでハッピーエントリーを利用の場合、ファンタジーシャトー宿泊ゲストは「ファンタジースプリングス・エントランス」、グランドシャトー宿泊ゲストは「グランドシャトー・ゲートウェイ」からそれぞれ入園することができます。

パークチケットの購入

滞在中に利用できる、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのパークチケットをホテルにて購入できます。

※東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで売り切れている場合でも、ホテルで購入することができます

魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル!

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」は、2024年6月6日開業予定です。

※ホテル敷地内へは、当面の間、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル宿泊ゲストとファンタジースプリングス・レストランをご利用の方のみお入りいただけます。また、グランドシャトーへは、当面の間、グランドシャトー宿泊ゲストのみお入りいただけます。

