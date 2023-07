【ネタバレ】『AND JUST LIKE THAT...』あの人、シーズン2第6話の別れについて語る

ニューヨークに生きる女性たちの恋と友情を描いて大ヒットしたドラマのその後を描く『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』。そのシーズン2第6話で破局した人が、その理由について語っている。米TV Lineが伝えた。

(※以下は、シーズン2第6話「凍えるNY」のネタバレを含みますのでご注意ください)

一種の自衛本能。ただし相手への愛情も一因

今月20日(木)よりU-NEXTで配信されているシーズン2第6話「凍えるNY」では、シーズン1から付き合っていたミランダとチェが別れることに。シーズン2に入ってから、ミランダの息子ブレディが失恋した時や、新作ドラマに対する不評でチェが気落ちした際にカップルとしての危機的状況を迎えていたが、ついにこのエピソードでチェが別れを切り出し、ミランダが受け入れることになった。

そんなミランダとの別離について、チェを演じるサラ・ラミレスが説明している。

「チェに関しては、新作ドラマの失敗などを通してエゴが少しずつ失われ、自分がこれまでしてきたことに対する疑問が生じていく。それに伴い、チェとミランダは愛と友情にあふれた夢のような関係を続ける余裕がなくなっていくんだ。チェは間違いなくミランダのことが好きだったけど、二人にとって残念なことに、感情が激しく上がったり下がったりというジェットコースターのような交際を経て、何かがうまくいっていないことに気づく。でも、地に足を着き、相手にそのことを知らせた形はとても大人らしい対応だったと思う。二人が別れたのは、ほとんど自衛本能みたいなものだね。チェがミランダに対して尊敬の念と愛情を感じているがゆえの決断でもある」

サラのほかには、クリエイターのマイケル・パトリック・キングも二人の関係に言及。「正反対のタイプだからこそチェと惹かれ合ったミランダは、初めて自分の頭で考えるのではなく感情のおもむくままに行動していた。そういう場合、情熱が覚めると、現実が顔を出すものだ」

しかし、ミランダとチェは別れを機に金輪際会わないわけではないようだ。サラは「ミランダとチェが同じ部屋の中にいる場面は今後も出てくるよ」とヒントを与えている。二人はキャリーという共通の友人を持ち、ブレディも人気コメディアンであるチェのファンなことから、そういう第三者を交えて再び顔を合わせる機会があるのかもしれない。

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン1〜2はU-NEXTにて見放題で独占配信中。新エピソードは毎週木曜日に一話ずつ更新。(海外ドラマNAVI)(海外ドラマNAVI)

参考元:米TV Line