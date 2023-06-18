½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¹¥¤«¤ì¡¢¤¿¤±¤·¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¡Ä2¿Í¤Î¡ÈÂç¸æ½ê¡É¤Ï²¿¤¬¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡©
¡¡º£·îÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖDA PUMP¡×¤Î¿·¶Ê¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦¥à¡¼¥ó¡Á±§Ãè¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Á¡×¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤À¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ï½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡£´Ö¤â¤Ê¤¯70ºÐ¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¥¸¥¤¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¼ã¤¯¡¢¤³¤Î½Õ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ±Êü¥¡¼¶É¤ÈNHK¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê3·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½êJAPAN¡×¤¬½ªÎ»¡Ë¡£
¹ËöÎÃ»Ò¤ÈÀÆÆ£Í³µ®¡ÈWÉÔÎÑ¤Î½÷²¦¡É¤É¤Ã¤Á¤¬¥¹¥´¥¤¡© ¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤È·§ÅÄÍË»Ò¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡ÃüÍîÃø¤·¤¤¤¿¤±¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤È³èÌö¤Ö¤ê¤ÏºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡½ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤¹¥´ñ¿´¤À¡£¤½¤ì¤Ï³ÆÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö½ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥â¥Î¡¢¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡Ö1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä¡ª¡©¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¿Í¡¢¡Ö½ê¤µ¤ó¡ª»ö·ï¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Î½ÐÍè»ö¡¢¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Ï»¨³Ø¤È¡¢²¿¤Ç¤âÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ê¡¢ÁÇÄ¾¤ËÌÌÇò¤¬¤ë¡£¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤·¤ã¤®¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ê¤Î¡È·Ý¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î½ê¤Î´¶ÁÛ¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤³¤ë¡£¡Ö½ê¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¥â¥Î¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢»³Íü¤Î¿Íµ¤ÅÚ»º¡ÖµË¹¼¿®¸¼Ìß¡×¤ò¡Ö¡Ê¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë¤¤ÊÊ´¤ä¹õÌª¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¡ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È°ì¸À¤â¤é¤·¤¿¤é¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¹õÌª¤È¤¤ÊÊ´¤òÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¿·ºî¤Î¿®¸¼Ìß¤ò³«È¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆÏ¤±¡¢¤¤¤Þ¾¦ÉÊ²½¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Âç¹¾·ò»°Ïº¤â½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿
¡¡½ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢·ÚÌ¯¤Ç¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤Ê¤¤¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤µ¡×¤À¡£¤½¤Î·Ú¤µ¤Ë¤ÏÃ£´Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¶ò¤«¤Ç¡¢¶ò¤Ë¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾Ð¤¨¤ë¤Î¤Í¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢¿Í¤Ï¤½¤â¤½¤â¶ò¤«¤À¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö²¶¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ÐÁ´Éô¼ºÇÔ¤À¤·¡¢À®¸ù¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢Á´ÉôÀ®¸ù¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£½ê¤¬ÈÖÁÈ¤Ç·è¤·¤Æ°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¤È¤¯¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÁû¤°¤Î¤Ï¾å¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸¡ÈÂç¸æ½ê¡É¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ê¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸ýÁö¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤òÅà¤êÉÕ¤«¤»¤ë¤¿¤±¤·¤È¤Ï¤³¤³¤é¤¢¤¿¤ê¤¬°ã¤¦¡£
¡¡½ê¤ÈÆ±¤¸Åìµþ¡¦À®¾ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þºî²È¤ÎÂç¹¾·ò»°Ïº¤Ï¡¢¡Ö½ê¤µ¤ó¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¡×¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ë¤ò·ç¤«¤µ¤º¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê½ê¤Ï¡Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ç¡¢·ÝÉ÷¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ·ù¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¾ðÊó»ï¤ÎÊÔ½¸¥Ç¥¹¥¯¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡È»Å»ö¤ÏÍ·¤Ó¡¢Í·¤Ó¤¬»Å»ö¡É¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿¦½»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í·¤Ó¤â¶áÀÜ¤·¤Æ¡¢½ê¤µ¤ó¤Î¿¿»÷»ö¤¬¾¯¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¡ÈÍ·¤Ó¡É¤Î¾Ò²ð¤ä¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È»²¹Í½ñ¡É¤È¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½©¤Ë¤Ï¿·ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦³¤¸¶¤«¤ß¤Ê¡Ë