¥é¥Ã¥¥£ÃÓÅÄ¡¡Ä¶ÂçÊª½÷Í¥¤Îà×ø³åá²áµî¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ÖÅìµþÏÑ¤Ç¼«Ê¬¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤ë³¨¤¬¡Ä¡×
¡¡¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥é¥Ã¥¥£ÃÓÅÄ¤¬£±£µÆü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿´Øº¬¶Ð¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°Ò°µ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îà×ø³åá¤ò¤·¤Æ¤¤¿Âç½÷Í¥¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÁÔÀä¤À¤Ã¤¿»Å»ö¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ë¿¶É¤Î¡ÖÈÖÁÈÂÐ¹³¤«¤¯¤··ÝÂç²ñ¡×¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÉð²íÅá¤äÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤¬½Ð±é¤·¤¿³Ø±à¥â¥Î¤Î¥É¥é¥ÞÈÉ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éÀèÀ¸¡ÊÌò¡Ë¤ÇÅí°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç½©ÌîÄª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡½©Ìî¤Ï¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾è¤êµ¤¤Ç¡ÖÃÓÅÄÀèÀ¸¡¢»ä¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹Æþ¤ì¤ÆÍÙ¤ê¤¿¤¤¤Î¡×¤È¼«¤éÄó°Æ¡£¤½¤ì¤ËÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¤ª¤À¤Æ¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÅí°æ¤¬·ã¤·¤¯ÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖÅí°æ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Í¤¨ÀèÀ¸¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤â¤¦¡Ê°µ¤¬¡Ë¤¹¤´¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Á´¿È¤Î·ì¤¬£³Ê¬¤Î£²¤°¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦Â¿Ê¬¿¿¤ÃÀÄ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ø¤¢¤Î¡ÄÅí°æ¤µ¤ó¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ÎÁÇÍÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥¨¤òÆþ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤é¡¢¤¤¤¤¤ï¤Í¡£¤è¤í¤·¤¯¤Í¡¢ÀèÀ¸¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸½¾ì¤Î¶ÛÇ÷´¶¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤¬¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢Åí°æ¤Ï£Á£Ä¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²»½Ð¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¡Ö¤ä¤ë¤«¤é¡¢Îý½¬¤¹¤ë¤«¤é¡×¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡×¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Åö»þ¡¢²»¸»¤Ï¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£Á£Ä¤¬¥Æ¥ó¥Ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯²»¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤·¤¿¤éÅí°æ¤µ¤ó¤¬¥É¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿À¼¤Ç¡Ø²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡¢¡»¤¹¤ï¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ìÊ¹¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¡»¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£ËÍ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤òÅí°æ¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡£ÅìµþÏÑ¤Ç¤â¤¦¼«Ê¬¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê³¨¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢¤¤¤ä¤â¤¦¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÇú¾Ð¤Î´Øº¬¶Ð¤¬¡Ö¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä·ì¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£