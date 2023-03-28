HT-X8500

写真拡大

　「BCNランキング」2023年2023年3月13日から19日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー

DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）

2位　サウンドバー

HT-X8500（ソニー）

3位　TS6100（TCL Corporation）

4位　Bose TV Speaker（BOSE）

5位　ホームシアターシステム

HT-S100F（ソニー）

6位　フロントサラウンドシステム

YAS-109(B)（ヤマハ）

7位　サウンドバー

SR-B20A（ヤマハ）

8位　JBL Bar 5.0 MultiBeam

JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）

9位　Smart Soundbar 900 Black（BOSE）

10位 Razer Leviathan V2 X

RZ05-04280100-R3M1（Razer）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。