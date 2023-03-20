¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤«¤éÂçÁð¸¶ÉÔ²ÄÈò¤Ê¿·¥Ô¥¶¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¹¤®¤ÆÁð¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡¤³¤ì¤ÏÁðwwwwwwwwwww
¡¡¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡×¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡ª¤È¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¥Ô¥¶¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¹¤®¤ÆÁð¡×¤¬3·î20Æü¤Ë¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡Ê251Å¹ÊÞ¡Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁðwwwwwwwww
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¹¤®¤ÆÁð¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ÎÎÌ¤Ï3³ôÊ¬¡£¥Ô¥¶É½ÌÌ¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤¹¤Û¤ÉÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î²¼¤Ë¥¨¥Ó¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥¹¤Ï¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤È¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥½¡¼¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ô¥¶¤Ï¥Ï¥ó¥É¥È¥¹À¸ÃÏ¤Ç¡¢M¥µ¥¤¥º¸ÂÄê¡£²Á³Ê¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê2500±ß¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê2800±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Ï¥Ë¥ª¥¤¤¬ÆÈÆÃ¤Ê¤¿¤á¾¯ÎÌÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê¥Ï¥º¤ÎËÜÍèÏÆÌò¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤êÉÕ¤±¼çÌò¤È¤·¤Æ°·¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¹á¤ê¤òÊü¤Ä¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÈ¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¶Ã¤¤È¹á¤ê¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë°ìÉÊ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼ÆÃÍ¤Î¹á¤ê¤¬¶¯¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥ÈÅù¤ÎÁ°¤ÎµÊ¿©¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤à¡£
¡¡ÂçÁð¸¶ÉÔ²ÄÈò¤Ê¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¹¤®¤ÆÁð¡×¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢2023Ç¯3·î20Æü¡Á4·î9Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÄó¶¡¡§ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò