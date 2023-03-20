ÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤Î¸½¾ì¡Ô¸ÞÈ¿ÅÄŽ¥Î¹´Û¡Ø³¤´î´Û¡ÙÀ×ÃÏ¡Õ¤Ë·úÀßÃæ¤Î¡Ö30³¬¹âµé¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤¬¥ÉÇ÷ÎÏ¤¹¤®¤ë
±Ø¤«¤éÆîÀ¾¤Ë£³Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¯¤È¡¢Àî±è¤¤¤Ë·úÀßÃæ¤ÎµðÂç¤Ê¥Ó¥ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£
Ìó2000Ö¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡¢¡Ç24Ç¯£³·î´°À®Í½Äê¤Î¹â¤µ105£í¤Û¤É¡¢30³¬·ú¤Æ¤Î¹âµé¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡££Ê£Ò¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹ñÆâ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Îº¾µ½»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ö¸½¾ì¤Ë¤Ï¡Ø³¤´î´Û¡Ê¤¦¤ß¤¤«¤ó¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÀµ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Ï·ÊÞÎ¹´Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¼Ô¤¬¹âÎð¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ±Ä¶È¤ò»ß¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤òÁõ¤¦º¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¡ØÃÏÌÌ»Õ¡Ù¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡£
¡Ç17Ç¯£´·î¡¢ÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¤ÏÎ¹´Û¤Î½êÍ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¡¢Âç¼ê½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤ËÇäµÑ¤ò»ý¤Á³Ý¤±Ìó55²¯±ß¤òñÙ(¤À¤Þ)¤·¼è¤ê¤Þ¤¹¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï15¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¸½ºß¤âÉþÌòÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢55²¯±ß¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ºÇ¹â¤ÇÌó3²¯6000Ëü±ß
¥«¥Í¤ò¼è¤é¤ì¤¿ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¤Ë¼¡¤°¶È³¦£²°Ì¡£µðÂç´ë¶È¤¬µð³Û¤Î¥«¥Í¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¤ÏÆâÊ¶¤âµ¯¤¤ë¡£
¡Ö¡Ç18Ç¯£±·î¤ËÅö»þ¤ÎÏÂÅÄÍ¦²ñÄ¹¤¬»ö·ï¤ÎÀÕÇ¤¤ò½ä¤Ã¤Æ°¤Éô½ÓÂ§¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î²òÇ¤Æ°µÄ¤ò»ð¡Ê¤Ï¤«¡Ë¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢µÕ¤Ë°¤Éô»á¤«¤é²ñÄ¹²òÇ¤Æ°µÄ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ²ñ¼Ò¤òÄÉ¤ï¤ì¤ë¡Ø¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡Ù¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°¤Éô»á¤Ë¤Ï¡¢º¾µ½¤ÎÂ»³²³Û¤ÈÆ±³Û¤ò²ñ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤¦¤è¤¦µá¤á¤¿³ô¼çÂåÉ½ÁÊ¾Ù¤âµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ç22Ç¯12·î¤ËÂçºå¹âºÛ¤Ç¸¶¹ðÇÔÁÊ¤¬·èÄê¡Ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤´î´Û¤Ï¡¢ÁûÆ°¤¬¼ýÂ«¤·¤¿¡Ç20Ç¯£±·î¤Ë°°²½À®ÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤¬Àµ¼°¤Ê½êÍ¼Ô¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¡£¤¹¤°¤Ë·úÊª¤Ï²òÂÎ¤µ¤ì¡¢¡Ç21Ç¯£´·î¤«¤é¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Êª·ï¤Î¸ø¼°£È£Ð¤Ë¤è¤ë¤ÈÁí¸Í¿ô¤Ï213¸Í¡£Éô²°¤Î¹¤µ¤Ï£±¥ë¡¼¥à¡Ê30.12Ö¡Ë¤«¤é3LDK¡Ê126.94Ö¡Ë¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â²Á³ÊÂÓ¤ÏÌó3²¯6000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î©ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¹â²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼þÊÕ¤Ë¹âµé½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¤¡£±Ø¶á¤¯¤Ë¤³¤ì¤À¤±¹¤¤ÅÚÃÏ¤¬Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ïµ©¡Ê¤Þ¤ì¡Ë¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ê¤é¹¢¡Ê¤Î¤É¡Ë¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤¤°Æ·ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Á³ÊÂÓ¤¬£±²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉô²°¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ò·ï¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¶¯µ¤¤ÇÇä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°°²½À®ÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë°°²½À®¥Û¡¼¥à¥º¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿·Ð°Þ¤ä¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÊª·ï·úÀßÃÏ¤Î¼èÆÀ¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÊª·ï¤Ë¸Â¤é¤º¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÄÊÌ½»¸Í¤ÎÊª·ïÈÎÇä²Á³Ê¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸øÉ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¹Êó¼¼¡Ë
¡ØÃÏÌÌ»Õ¡¡Â¾¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤òÇä¤êÈô¤Ð¤¹°Ç¤Îº¾µ½½¸ÃÄ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Çºî²È¤Î¿¹¸ù»á¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤ÈËÜ¼Á¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤¬ñÙ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØÁ°¤ÇÉÔÆ°»º»Ô¶·¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³¤´î´Û¤ÎÇã¼ý¤¬¼ÒÄ¹°Æ·ï¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤¬¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÍ¥°Ì¤Ë¼è°ú¤ò¤·¤¿¤¤ÉÔÆ°»ºÇäÇã¤Ë¤Ï¡¢¶È¼Ô¤¬ñÙ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ÁÇÃÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ñÙ¤·¼è¤Ã¤¿55²¯±ß¤ÏÈÈ¿Í¤¿¤Á¤Ç»³Ê¬¤±¤Ë¤·¡¢¤É¤³¤«¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤Ï½ªÀïÄ¾¸å¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î©·ï¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èï³²ÆÏ¤â¼õÍý¤µ¤ì¤º°Ç¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£º£¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î»ö·ï¤Ïµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÃÏÌÌ»Õ¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆó¡¢Âè»°¤Î³¤´î´Û¤«¤éºÆ¤Óµð³Û¤Î¥«¥Í¤¬ñÙ¤·¼è¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2023Ç¯£³·î24Æü¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§·Á»³¾»Í³
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È