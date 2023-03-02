¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¥½¡¼¥À¡×20Ç¯¤Ö¤ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢10ËüËÜÌµÎÁÇÛÉÛ¤Ø
ÀÖ¾ëÆý¶È¤Ï3·î2Æü¡¢¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¥½¡¼¥À¡×¤òÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3·îÃæ½Ü¤è¤ê¡¢½ç¼¡Á´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡¡¡¡
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö²Æ¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËºÇÅ¬¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¾¦ÉÊ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¤°ìÊý¡¢¡ÖÁÇºà¡¦À½Ë¡¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÍý²ò¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¢¥¤¥¹¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÅà·ë¤µ¤»¤¿¡¢ÉÔ½ãÊª¤Î¤Ê¤¤¡Ö½ãÉ¹¡×¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ëºï¤ê¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤ËµÍ¤á¤¿¾¦ÉÊ¡£ÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤½ãÉ¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¿©´¶¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢1981Ç¯È¯ÇäÅö½é¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢1ËÜÆþ¤ê¤Î¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¥½¡¼¥À¡×¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¥³¡¼¥é¡×¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡¦¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¤«¤É¹¤ÎÉ¹¤òÁÆ¤¯ºï¤ê¡¢Âç¤¤¤É¹¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÁÖ¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤Ë¤·¤¿¡£Á°²ó¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿2002Ç¯¤«¤é¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡×¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¹ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î12»ÜÀß¤Ç¡¢¹ç·×10ËüËÜ¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î³µÍ×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¢¨¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
Æü»þ¡§3·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü10:00³«»Ï
¾ì½ê¡§Ì¾¸Å²°PARCO¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-29-1¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§10,000ËÜ
Æü»þ¡§3·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00³«»Ï
¾ì½ê¡§Ä»À´¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡Êº´²ì¸©Ä»À´»ÔÌïÀ¸¤¬µÖ8-1¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§10,000ËÜ
Æü»þ¡§3·î26Æü¡ÊÆü¡Ë9:00³«»Ï
¾ì½ê¡§¾ëÅç¹â¸¶¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¾ëÅç¹â¸¶123¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§3,000ËÜ
Æü»þ¡§4·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00³«»Ï
¾ì½ê¡§¿À¸Í»°ÅÄ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔËÌ¶è¾åÄÅÂæ7-3¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§10,000ËÜ
Æü»þ¡§4·î2Æü¡ÊÆü¡Ë10:00³«»Ï
¾ì½ê¡§É±Ï©¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»ÔËÉÙÄ®¿ÀÃ«»úÂçÂ¢1434¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§3,000ËÜ
Æü»þ¡§4·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü10:00³«»Ï
¾ì½ê¡§¤Õ¤«¤ä²Ö±à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡Êºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¹õÅÄ169¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§15,000ËÜ
Æü»þ¡§4·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü10:00³«»Ï
¾ì½ê¡§¿·½êÂôPARCO¡Êºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÎÐÄ®1-2-1¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§7,000ËÜ
Æü»þ¡§4·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü10:00³«»Ï
¾ì½ê¡§¹ÅçPARCO¡Ê¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èËÜÄÌ10-1¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§10,000ËÜ
Æü»þ¡§4·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢30Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü10:00³«»Ï
¾ì½ê¡§¿´ºØ¶¶PARCO¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú1-8-3¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§20,000ËÜ
Æü»þ¡§5·î3Æü¡Ê¿å½Ë¡Ë¡¢4Æü¡ÊÌÚ½Ë¡Ë³ÆÆü10:00³«»Ï
¾ì½ê¡§ÀçÂæPARCO¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±û3-7-5¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§10,000ËÜ
Æü»þ¡§5·î6Æü¡ÊÅÚ½Ë¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü½Ë¡Ë³ÆÆü10:00³«»Ï
¾ì½ê¡§»¥ËÚPARCO¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾3-3¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§10,000ËÜ
¾ì½ê¡§ÀÅ²¬PARCO¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èº°²°Ä®6-7¡Ë
ÇÛÉÛËÜ¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§7,000ËÜ