º£¿Íµ¤¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï¡©¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¡2023Ç¯1·î¤Î²Á³ÊÂÓÊÌ¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Á³ÊÂÓ¤Î·¹¸þ¤âÊ¬ÀÏ
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¤É¤ì¤òÁª¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢2023Ç¯1·î¤ÎÊÖÎéÉÊ¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¡¢²Á³ÊÂÓÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð¡ª¡Ö5,001¡Á10,000±ß¡×¡Ö10,001±ß¡Á30,000±ß¡×¡Ö30,001±ß¡Á50,000±ß¡×¤ÎÊÖÎéÉÊ¥È¥Ã¥×5¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Î·¹¸þ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊÖÎéÉÊÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÅÙ¤ÏÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¸ÄÀÅª¤ÊÊÖÎéÉÊ
* * * * * * *
2023Ç¯1·î16ÆüÉÕ¡¡¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹½µÊÌ¡¡ÊÖÎéÉÊ¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ö5,001¡Á10,000±ß¡×¤ÎÊÖÎéÉÊ¿Íµ¤¡¡¥È¥Ã¥×5
5,000±ß¤«¤é10,000±ß¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Î»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ê°×ÊñÁõ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢10,000±ß°Ê¾å¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÌõ¤¢¤ê¡×¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¡£
µû¤ä¤ªÆù¤Ï¡¢À¸¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÄÒ¤±¡×¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡×¡Ö´³Êª¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÄ´Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÖÎéÉÊ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè1°Ì¡¡ºú¿Æ»ÒÄÒ¤±¥»¥Ã¥È¡Ê150g¡ß4¸Ä¡Ë
ËÌ³¤Æ»ÌæÊÌ»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡10,000±ß
¡¦¿·Á¯¤Êºú¤òµû¾ß¤òÆþ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¿¥ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¤¤¤¯¤é¤ÈÏÂ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤ª¼ò¤Îºè¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤âÁêÀÈ´·²¡ªËÌ³¤Æ»¤Î³¤¤Î¹¬¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿À¸ÄÁÌ£¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè2°Ì¡¡¡ÚÌõ¤¢¤ê¡Û¸·Áª Á¯µû À¾µþÄÒ¤± ¤¿¤Ã¤×¤ê 20Ëç
·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡10,000±ß
¡¦Ìõ¤¢¤ê»ºÃÏ¸·ÁªÁ¯µû¤ÎÀ¾µþÄÒ¤±¡£
¡¦À¾µþÌ£Á¹¤Ë¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤´Å¼ò¤ä·§ËÜ¤Î¶¿ÅÚ¼òÀÖ¼ò¤òÎý¤ê¤³¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿ÎÁÄâ¤ÎÌ£¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌõ¤¢¤ê¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¦µ¨Àá¤Ë¤è¤êÁ¯µû¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡£
¡¦Ìõ¤¢¤êÉÊ¤Î¤¿¤áÊñÁõ¤Ï´Ê°×ÊñÁõ¤Ç¤¹¡£
Âè3°Ì¡¡¤â¤â¡Ê9·î½Ü¤ÎÇòÅí¡Ë4kg
»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡10,000±ß
¡¦9·îÃæ½Ü¡Á²¼½Ü¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ëÇòÅí¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¡¦ÉÊ¼ï¤Ï¡Ö¤À¤ÆÇòÅí¡×¡Ö¹¬°«(¤µ¤Á¤¢¤«¤Í)¡×¡ÖÀÄ¶õ¤à¤¹¤á¡×¡ÖÇòº¬ÇòÅí¡×¡Ö¤µ¤¯¤éÇòÅí¡×¡ÖÀ¾²¦Êì¡×¡£
¡¦Æü»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤Ê¬ÄÉ½Ï¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ëÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
¡¦´Å¤µ¤â½½Ê¬¤Ç'¹Å¤á'¤«¤é'½À¤é¤«¤á'¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÊ¼ï¤Î¤´»ØÄê¤Ï¾µ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Âè4°Ì¡¡¤µ¤¬¤ß¤Î¤ê 20Ô (5kg¡ß4ÂÞ)
º´²ì¸©¾åÊöÄ®¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡10,000±ß
¡¦¾åÊöÄ®¤ÎÊÖÎéÉÊ¿Íµ¤No.1¡£
¡¦5kg¡ß4ÂÞ¤Î¾®Ê¬¤±¤ÇÊØÍø¡£
¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡£
¡¦¤³¤ì¤¾º´²ì¤ÎÊÆ¤ÎÌ£¡£
Âè5°Ì¡¡¡Ú2023¼ý³ÏÊ¬Àè¹ÔÍ½Ìó¡Û»ºÃÏÄ¾Á÷¸·Áª¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È1.2kg
»³·Á¸©Âç·î»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡10,000±ß
¡¦°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç°é¤Æ¤¿¡¢Ì£¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡£
¡¦Ä«ºÎ¤ê¿·Á¯¡ª¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¶ÌÄ¥¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö10,001±ß¡Á30,000±ß¡×¤ÎÊÖÎéÉÊ¿Íµ¤¡¡¥È¥Ã¥×5
10,001±ß¡Á30,000±ß¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï¡¢Á´²Á³ÊÂÓ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¾å°Ì¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬Â¿¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
5,000±ß¤«¤é10,000±ß¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆâÍÆÎÌ¤äÉÊ¼Á¤¬¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡¢¤è¤ê¼ê´Ö²Ë¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Âè1°Ì¡¡¸üÀÚ¤êµí¥¿¥ó±öÌ£¡¡1kg¡Ê500g¡ß2¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡15,000±ß
¡¦¸ü¤µÌó10mm¤ÈìÔÂô¥«¥Ã¥È¤Î¸üÀÚµí¥¿¥ó¤Ï¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ª
¡¦½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬¸·Áª¤·¤¿µí¥¿¥ó¤ò½ÏÀ®¡¦¥¹¥é¥¤¥¹¡¦ÌÜÆþ¤ì¡¦Ì£ÉÕ¤±¤ò1¤Ä1¤Ä³ÎÇ§¤·ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡ÖÆù¸ü¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×¤Ê½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿µí¥¿¥ó¤Ï³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤ËÁÇºàËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè2°Ì¡¡¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯»º¥Û¥¿¥Æ¶ÌÎäÂç¡Ê1kg¡Ë
ËÌ³¤Æ»ÌæÊÌ»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡14,000±ß
¡¦¤ª»É¿È¡¦¥Õ¥é¥¤¡¦¥Ð¥¿¡¼¾Æ¤¡¦¥Û¥¿¥Æ¥Þ¥ê¥Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë¡£
¡¦¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯»º¤Î¥Û¥¿¥Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Ç¤âÃÕ³¡Ê°ìÇ¯³¡Ë¤òÊüÎ®¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯´ÖÎ®É¹¤ä¿å²¹¤ÎÄã¤¤¹ÓÇÈ¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯°é¤Ä¤¿¤á¡¢ÍÜ¿£¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¿©´¶¤âÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂçÎ³¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ª¥É¥É¡¼¥ó¤È¤¿¤Ã¤×¤ê1kg¡£
¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÎÂÞ¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸¤¬ÊØÍø¡£
Âè3°Ì¡¡Å´ÈÄ¾Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° ¥Ç¥ß¥½¡¼¥¹¡¡Ìó140g¡ß 20¸Ä
Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡12,000±ß
¡¦µí¥¹¡¼¥×¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÆÃÀ½¥Ç¥ß¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Íß¤·¤¤Ê¬¤À¤±¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¸Ä¿©¥Ñ¥Ã¥¯¡£
¡¦ÈÓÄÍ»Ô¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ËÜÊÖÎéÉÊÀìÍÑ¤Ë³«È¯¡¦À½Â¤¤·¤¿¥½¡¼¥¹¤ò»È¤¤¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè4°Ì¡¡¡ÚÇØ¥ï¥¿¤Ê¤·¡ÛÂç·¿¤à¤¤¨¤Ó¡Ê¹âµé¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¡ËÌó1kg
Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡11,000±ß
¡¦ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìµéÉÊ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸·Áª¡£
¡¦Æ¬¤ÈÈø¤ò¼è¤Ã¤Æ1Èø¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë³Ì¤ò¤à¤¡¢ÇØÃæ¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤ÆÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤ë¡¢¡Ö¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥«¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ì²Ã¹©¤ò¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤ÊÇØ¥ï¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè5°Ì¡¡¥¯¥é¥ê¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥·¥å60È¢¡Ê5¸ÄÆþ¤ê¡ß12¥»¥Ã¥È¡Ë
ÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡12,000±ß
¡¦ÂçÍÆÎÌ200ÁÈ¤Ë20ÁÈÁýÎÌ¤·¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¨¤ë220ÁÈ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¡¦À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤²ÈÄí»æ¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¡ª
¡Ö30,001±ß¡Á50,000±ß¡×¤ÎÊÖÎéÉÊ¿Íµ¤¡¡¥È¥Ã¥×5
30,001±ß¡Á50,000±ß¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ä¤¤¤¯¤é¡¢¤Õ¤°¤Î¤ª»É¿È¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤äÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÊÖÎéÉÊ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âè1°Ì¡¡¥¢¥é¥¸¥ó ¥°¥ê¥ë¡õ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼ 4Ëç¾Æ¤
Ê¼¸Ë¸©²ÃÀ¾»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡50,000±ß
¡¦¡Ö±óÀÖ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡×ÅëºÜ¤Ç0.2ÉÃ¤ÇÈ¯Ç®¡ª¿©¥Ñ¥ó¤ò³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¥â¥Á¥â¥Á¤Î¾Æ¤¾å¤¬¤ê¡£
¡¦¿©¥Ñ¥ó¤ò4ËçÆ±»þ¤Ë¾Æ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥È¥íÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡£
¡¦¥°¥ê¥ëÎÁÍý¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¡¢¾Æ¤ÎÁÍý¤Ê¤É¤ªÎÁÍý¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¤ë¥°¥ê¥ë¥Ñ¥óÉÕ¡£
Âè2°Ì¡¡ËÌ³¤Æ»³¤Á¯µª¹Ô¤¤¤¯¤é(¾ßÌýÌ£)¡Ú1kg(250g¡ß4)¡Û
ËÌ³¤Æ»Çò¹ÇÄ®¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡39,000±ß
¡¦Á¯ÅÙ¤È»Ý¤ß¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿ÅöÆü¤Ë4¹©Äø¤ÎÀö¾ôºî¶È¤òÁÇÁá¤¯¹Ô¤¤¡¢¤ªÊ¢¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿30Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤ÏÇöÌ£¾ßÌý¤ËÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢-196¡î¤ÎÃâÁÇ½Ö´ÖÎäÅà¤ò¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥¯Æâ¤Î¶õµ¤¤òÃâÁÇ¤ËÃÖ´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê»À²½¤òËÉ»ß¤·¡¢¡ÖÁ¯ÅÙÊÝ»ý¡×¤È¡ÖÉÊ¼ÁÊÝ»ý¡×¤òÅ°Äì¤·¤¿À½Ë¡¡£
¡¦ºú¤Î¤ªÊ¢¤Ë¤¢¤ëÍñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¬À½ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Î¿·Á¯¤µ¡£
Âè3°Ì¡¡¸¼³¤Æç»ººÇ¹âµé¤È¤é¤Õ¤°¤Ò¤ìÉÕ¤¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡Ê3¡Á4¿ÍÁ°¡Ë
Ä¹ºê¸©¾¾±º»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡40,000±ß
¡¦¸¼³¤ÆçÄ¹ºê¾¾±º²¤ÎºÇ¹âµé¤È¤é¤Õ¤°¡£
¡¦¾¾±º²¤ÇÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤¿ÀäÉÊ¤Î¤¦¤Þ¤µ¡£
¡¦ìÔÂô¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹3¡Á4¿ÍÁ°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
¡¦Åß¤Î¤È¤é¤Õ¤°¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè4°Ì¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥ÈÄÅ´Ó Minami-satsuma Art Collection #01¡Ê700ml¡Ë
¼¯»ùÅç¸©Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡35,000±ß
¡¦ÄÅ´Ó¾øÎ¯½ê¤Ç¾øÎ±¤µ¤ì¡¢3Ç¯°Ê¾å½ÏÀ®¤·¤¿¥·¥§¥ê¡¼Ã®½ÏÀ®¤Î¥â¥ë¥È¸¶¼ò¤ò¼çÂÎ¤Ë¥ô¥¡¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡£
¡¦ËÜË·²ÈµìÅ¡¡ÖÕï¾ï¡×¤È¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÊ¡£
Âè5°Ì¡¡¥¨¥¢¥¦¥£¡¼¥ô ¥Ô¥í¡¼¥¹¥ê¥à ¡È¤ß¤Ê¼Â¤Î¤Þ¤¯¤é¡É
°¦ÃÎ¸©¹¬ÅÄÄ®¡¡´óÉÕ¶â³Û¡¡39,000±ß
¡¦ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ëí¡¢¡Ö¥¨¥¢¥¦¥£¡¼¥ô ¥Ô¥í¡¼¥¹¥ê¥à¡×¡£
¡¦Äã¤á¤ÎËí¤¬¤ª¹¥¤ß¤ÎÊý¤ä¡¢Ëí¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤µ¤¬Íß¤·¤¤Êý¤ËÍ¥¤·¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤ÎËí¤è¤êÇö¤á¤ÎËí¤Ç¤¹¡£
¡¦¶Ä¸þ¤±¤Ç¿²¤¿¤È¤¼ó¤ä¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤ºÇÅ¬¤Ê¹½Â¤¡£
°ìÅÙ¤ÏÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¸ÄÀÅª¤ÊÊÖÎéÉÊ¤ò²Á³ÊÂÓÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð
¡¦¾´ý¤ÎÄ¦¶ðÂÎ¸³¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê2Ì¾Ê¬¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼ÂÎ¸³¡¡¡É¾ÃËÉ½ðÂÎ¸³Æþ½ð¡É
¡¦Ã£Ëá»û¡¡ºÂÁµÂÎ¸³
²Á³ÊÂÓÊÌ¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÊÖÎéÉÊÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¡ª¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¢¤ë¤¢¤ë£³NG¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹¤ÈÂÐºö¡¡½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼ê½ç¤ò²òÀâ¡×¤Ï¤³¤Á¤é