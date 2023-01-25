ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬Äã²¼¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ï¹â¿ÈÄ¹²½¡¦µÓÄ¹²½¤·¤¿¥ï¥±
ÆüËÜ¿Í¤Î¿ÈÄ¹¤¬30Ç¯´Ö¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤Ë¡ÈÈþµÓÈþ¿Í¡É¤¬Â¿¤¤¥ï¥±
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Î¿ÈÄ¹¤Ï170.8cm¤Ç¡¢1994Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº¤«¤é30Ç¯´Ö²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢0.1cmÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹Äã²¼¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½Ð»ºÊýË¡¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡×¡Ö½Ð»ºÆü¤ò·è¤á¤Æ»º¤à¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö¤ª»º¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂÎ·¿¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Ç¥ÉØ¤Î¿©»öÎÌÀ©¸Â¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥Ö¥ëÁ´À¹»þÂå¡¢½÷À¤¬ÃËÀ¤òÁª¤Ö¾ò·ï¤Î¡Ö3¹â¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÈÄ¹¤À¤¬¡¢ºòº£¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¤è¤ê¤âÃæ¿È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
È¿ÌÌ¡¢¡Ö¿ÈÄ¹170cmÌ¤Ëþ¤Ï¿Í¸¢¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ç¸µ¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î½÷À¤¬±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢¤ªÎÙ¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢¤³¤È¿ÈÄ¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÆüËÜ¤è¤ê¤â½ÅÍ×»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÃËÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¹â¿ÈÄ¹¤À¡£´Ú¹ñ¿Í¤ÎµÓ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë!?
½Ü¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ò¤¶¤Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬185Ñ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬182cm¡¢¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤¬186cm¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¸®ÊÂ¤ß180cm¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤â¡¢¥Á¥ã¡¦¥¦¥Ì¡ÊASTRO¡Ë¤¬183cm¡¢¥ß¥ó¥®¥å¡ÊSEVENTEEN¡Ë¤¬187cm¡¢¥í¥¦¥ó¡ÊSF9¡Ë¤¬190Ñ¡¢¥¹¥Ó¥ó¡ÊTOMORROW X TOGEETHER¡Ë¤¬185cm¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ï¥¤¥¿¥ï¡¼¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Èà¤é¤Ï¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ëÇÐÍ¥¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¹â¿ÈÄ¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ë°ìÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñÁ´ÂÎ¤ÇÄì¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î»º¶ÈÄÌ¾¦»ñ¸»Éô¹ñ²Èµ»½ÑÉ¸½à±¡¤¬2022Ç¯3·î30Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥¤¥º¥³¥ê¥¢À®²ÌÈ¯É½²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÂÎ³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÂè£¸¼¡´Ú¹ñ¿Í¿ÍÂÎÀ£Ë¡Ä´ºº¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ï172.5cm¤Ç¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£1979Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1²ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Ï²áµî40Ç¯´Ö¤ÇÃËÀ¤¬6.4cm¡¢½÷À¤¬5.3cm¹â¿ÈÄ¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿ÈÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤ÎÈæÎ¨¤ò¼¨¤¹µÓÄ¹ÈæÎ¨¡Ê¸Ô¹â¡¿¿ÈÄ¹¡Ë¤â¡¢Á´Ç¯ÎðÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ2003Ç¯¤ÎÂè5¼¡Ä´ºº¤è¤ê¤âÁý²Ã¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈµÓÄ¹¡ÉÂÎ·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤Ï43.7¡ó¤¬45.3%¤Ë¡¢½÷À¤Ï44.4%¤¬45.8%¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
¹â¿ÈÄ¹²½¡¢µÓÄ¹²½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê½êÆÀ¿å½à¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©À¸³è¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿´Ú¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¡¢Â¿ÍÍ²½¤â°ì°ø¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ø³°¸«»ê¾å¼çµÁ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤è¤ê¤â¥·¥Ó¥¢¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¤À¤¬¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï³°¸«¤è¤ê¤âÃæ¿È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Á°½Ò¤Î½÷À¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î°ì·ï¤Ç¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸ÉôK¡Ë