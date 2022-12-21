¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö²È»ö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤±¤ì¤Ð²¶¤è¤ê²Ô¤¤¤Ç¤ß¤í¡×¥¨¥é¤½¤¦¤ÊÉ×¤ËÈ¿·â¤·¤¿ÏÃvol.2
¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ìÀÚ²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¡£Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤è¤ê²Ô¤¤¤Ç¤ß¤í¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¨¥é¤½¤¦¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿ÏÃ¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎµëÎÁ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÈ¿·â¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î²Ô¤®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä
¢¦ ¡Ö¤¿¤Ã¤¿10Ëü¤·¤«²Ô¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡ª¡×¤È¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¼ýÆþ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¨¥é¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª