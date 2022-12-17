WÇÕ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¿²Çñ¤Þ¤ê¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Î»´¾õ¡Ä1Çñ200¥É¥ë¤ÎÉô²°¤Ïº½¤À¤é¤±¡¢±ø¿å¤ÏµÕÎ®
¡ÚWÇÕ¸½ÃÏÈ¯ ¥«¥¿¡¼¥ë¤Ïº£Æü¤â¥¯¥ì¡¼¥¸¡¼¡ÛÂç²ñÊÔ¦
Ê©FW¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ÎºÊ¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¢¥¤¥ê¥¹¤Ï²Î¾§ÎÏ¤âÈ´·²¤Î¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹
¡¡WÇÕ¤â¤¢¤È·è¾¡¤È3°Ì·èÄêÀï¤ò»Ä¤¹¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎWÇÕ¤ÏËÜÅö¤ËÈè¤ì¤ë¡£¿ôÆüÁ°¡¢¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£30Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¿Íµ¼Ô¤¬ÆÍÁ³»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»à°ø¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·Á°¤«¤éÈà¤Ï¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¤³¤È¤ËºÇ¿·±Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÏAED¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤ËÂ¾¤Ë¤â2¿Í¤Îµ¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Æ¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê½ê¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤â¤¦¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ê¤ó¤À¡£
¡¡¥É¡¼¥Ï»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬ÀäË¾Åª¤Ë¹â¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤ÏÁ°¤Ë¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¹Ô¤¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¾Ç¤Ã¤¿¥«¥¿¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤¬È¾Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤éÆÍ´Ó¹©»ö¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤À¡£
¡¡²¿¤¬ÂçÊÑ¤«¤Ã¤Æ¡¢º½Çù¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ËÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤â¶²¤í¤·¤¯±ó¤¤¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä»ÔÆâ¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤ÇÊÒÆ»Ìó1»þ´ÖÈ¾¡ª¡¡»î¹ç´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âËèÆü3»þ´Ö¤Ï¥Ð¥¹¤ËÍÉ¤é¤ì¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ü¥í¥¯¥½¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤À¡×¤Ã¤Æ¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ë¿ô»þ´ÖÊÂ¤ó¤ÇÉô²°¤ËÆþ¤ë¤ÈÊÌ¤Î¿Í¤¬¡Ä
¡Ö¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼¼Æâ¤Ï27ÅÙ¡£³°¤Ï¤â¤Ã¤È½ë¤¤¤·¡¢Æ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¡£¥Î¥É¤¬¤«¤ï¤¤¤Æ¿å¤òÇã¤ª¤¦¤Ë¤â¡¢±êÅ·²¼¤òÊâ¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ó¥ì¥Ã¥¸Æâ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ÎÁÉÊ¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î2ÇÜ¶á¤¤ÃÍÃÊ¤À¡£¿ÈÄ¹¤Î¹â¤¤¥¤¥é¥ó¿ÍÃËÀ¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤¬¾®¤µ²á¤®¤ÆÂÎ¤¬¤Ï¤ß½Ð¤¹¡×¤ÈÊò¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éô²°¤Ïº½¤À¤é¤±¤À¤·¡¢ÀöÌÌ½ê¤Ç¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Ç±ø¿å¤¬µÕÎ®¤·¤ÆÉô²°¤Ï¿å¿»¤·¡£¥È¥¤¥ì¤ÎÊØ´ï¤ÎÃæ¤Ë¥Í¥º¥ß¤Î»à³¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¿Í¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡£1Çñ200¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü7000±ß¡Ë¤âÊ§¤Ã¤ÆÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤è¡×
¡¡±ÒÀ¸¾õÂÖ¤¬°¤¤¾å¤Ë¡¢·úÊª¤Î¤¹¤°ÏÆ¤Ë¤Ï·úÀßÍÑ¤Î½Åµ¡¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢»ñºà¤Î¥´¥ß¤¬¤¦¤º¤¿¤«¤¯ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ï´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ±þ¤Î¤Ò¤É¤µ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃ²¤Àá¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉÔÂ¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë²¿»þ´Ö¤âÊÂ¤Ð¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤«¤éÍè¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿Éô²°¤ËÊÌ¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡£ÊÂ¤ÓÄ¾¤¹µ¤ÎÏ¤â¼º¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï³°¤Ç¿²¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤é¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¥«¥®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¨¤ë¤«¡©¡×
¡¡ÆÍ´Ó¹©»ö¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤â²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£Èà¤é¤Ï¸ý¡¹¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Î°¸ý¤Ê¤é¡¢°ìÈÕÃæ¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×
¡ÊRicardo Setyon¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¢¦ËÝÌõ¡áÍøº¬Àî¾½»Ò¡Ê¤È¤Í¤¬¤ï¡¦¤¢¤¤³¡Ë¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ²È¡£82Ç¯WÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÎMF¥¿¥ë¥Ç¥Ã¥ê¤ÎÍº¶«¤Ó¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢89Ç¯¤«¤é¥í¡¼¥Þºß½»¡£90Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢WÇÕ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥»¥ê¥¢A¤Ë·¹ÅÝ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢µ»ö¤Î¼èºà¡¦¼¹É®¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇËÝÌõ¡¦ÄÌÌõ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ö¥«¥«¤«¤éÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤Ø73¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¤³¤½¡¢¤¹¤Ù¤Æ ¥¹¥¥é¥Ã¥Á¼«ÅÁ¡×¡Ö¥¶¥Ã¥±¥í¡¼¥Ë ¿·¤¿¤Ê¤ëÄ©Àï¡×¤Ê¤ÉÃø½ñ¡¦Ìõ½ñÂ¿¿ô¡£