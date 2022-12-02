ÆüËÜ¡¢WÇÕ¤Ç½é¤á¤ÆFIFA¥é¥ó¥¯1·å¹ñ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡ª2Âç²ñÏ¢Â³·è¾¡T¿Ê½Ð¤Ï¥¢¥¸¥¢Àª½é²÷µó
¡¡¡þWÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ1¼¡¥ê¡¼¥°EÁÈ¡¡ÆüËÜ2¡½1¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê2022Ç¯12·î1Æü¡¡¥Ï¥ê¥Õ¥¡¹ñºÝ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ1¼¡¥ê¡¼¥°EÁÈ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë2¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£0¡½1¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾3Ê¬¤ËÆ²°Â¤¬º¸Â¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±6Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óºÝ¤Ç»°ãø¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÅÄÃæÊË¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£2¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ6¤È¤·¡¢¶¯¹ë¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥É¥¤¥Ä¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ÆÆ²¡¹¤Î1°ÌÆÍÇË¡£¥¢¥¸¥¢Àª¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë2Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ï02Ç¯Æü´ÚÂç²ñ¡¢10Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¡¢18Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¤ËÂ³¤¯4ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ÀªºÇÂ¿¤Î3ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¡£98Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤«¤é¤Î7Âç²ñ¤ÇWÇÕÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢6¾¡¤Î´Ú¹ñ¤òÈ´¤¤¤Æ¤³¤Á¤é¤â¥¢¥¸¥¢ÀªºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬WÇÕ¤ÇÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°1·å¹ñ¤òÇË¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£18Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Þ¤Ç¤Ï
98Ç¯1¼¡L¡¡¡ü0¡½1¡¡6°Ì¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
06Ç¯1¼¡L¡¡¡ü1¡½4¡¡1°Ì¥Ö¥é¥¸¥ë
10Ç¯1¼¡L¡¡¡ü0¡½1¡¡4°Ì¥ª¥é¥ó¥À
14Ç¯1¼¡L¡¡¡ü1¡½4¡¡8°Ì¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
18Ç¯1¼¡L¡¡¡ü0¡½1¡¡8°Ì¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
18Ç¯·è¾¡T¡¡¡ü2¡½3¡¡3°Ì¥Ù¥ë¥®¡¼
¤È6ÀïÁ´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÏWÇÕ¤Ç4²ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï1²óÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹ñ¤ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç2ÅÙÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï02Ç¯¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢14Ç¯¤Î¥³¥¹¥¿¥ê¥«°ÊÍè3¥«¹ñÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£