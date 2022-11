世界中に多種多様な文化が存在しているが、このほどデンマークの赤ちゃんに関する一般常識がSNSでシェアされて話題を呼んでいる。デンマークでは街中でベビーカーが置かれている光景が見られるそうだが、そのベビーカーに乗せられた赤ちゃんは眠ったままだという。赤ちゃんを放置しておくのは危険だと思ってしまうが、投稿者は「デンマークでは自然の空気に触れさせることで赤ちゃんが健康を保ち、よく眠れると信じられている」と明かしている。『New York Post』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

注目を集めているのは4児の母であるアニー・サンプルズさん(Annie Samples)がTikTokに投稿した動画で、狭い路地の端に置かれたベビーカーが映っており、「屋外で赤ちゃんが1人で眠る国、デンマーク」と言葉が添えられている。その後も木のそばや建物、カフェの目の前にぽつんと置かれたベビーカーが次々と映し出され、中には広場のような場所に何台ものベビーカーが集まっていたりと街のあちらこちらにベビーカーが置かれている様子が分かる。

動画ではほとんどのベビーカーに日除けが被さっているため中を確認することはできないが、ベビーカーの中では赤ちゃんが眠っているそうだ。アニーさんによると、赤ちゃんを外で寝かせて新鮮な空気に触れさせることで健康を保ち、赤ちゃんが良く眠るようになるという考えからくる行動だという。デンマークでは習慣的に行われており、助産師や乳児専門の看護師なども勧めていることをアニーさんは明かした。

屋外で赤ちゃんを寝かせるのに天候は関係ないといい、投稿された動画には透明なレインカバーを付けたベビーカーがカフェの前に置かれている様子も映っていた。その代わりに赤ちゃんは軽くて暖かいウールを着せ、羽毛布団をかけることで体温を調節している。

ショッピング中やカフェにいる時にも赤ちゃんごとベビーカーを外に出しておくことは一般的なことだそうで、デンマークの母親たちはベビーカーを放置していても常に赤ちゃんに目を配っている。それでも離れた場所に我が子を放置しておくと「誘拐されてしまうのでは?」と不安になるものだが、アニーさんは「この国では誘拐は起きません。誰も他人の赤ちゃんの責任など負いたくないでしょうし、デンマークの医療制度は赤ちゃんを欲しいと思う人がほとんどお金をかけずに授かることができるように、できる限りのサポートをしているのです」と説明した。

今回アニーさんがシェアしたデンマークの一般常識には多数の人が驚いており、今月10日の時点で再生回数が1580万回を超えるほど反響を呼んだ。コメント欄には「家の庭ではよくやるけど、さすがに公共の場ではできないよ」「デンマークは安全な国だからね」「アメリカじゃ考えられないな」「アメリカではAmazonの荷物だって外に置いておくのは怖いよ」「フィンランドでも同じことをするよ」など世界中から多くの意見が届いた。

なお英経済誌『The Economist』は都市の安全性指数(SCI)を用いて世界60か国の安全性をランキング化しており、昨年にはデンマークの首都コペンハーゲンが“世界で最も安全な国”として総合1位に輝いた。こうした背景があり、赤ちゃんを屋外で寝かせるというデンマーク独自の習慣が成り立っているようだ。

画像は『New York Post 2022年11月3日付「I let my baby sleep alone in her stroller on the street」(TikTok / annieineventyrland)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)