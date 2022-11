『ハートストッパー』キット・コナー、バイセクシャルであることを「無理やり」カミングアウトさせられた？

Netflix製作による、みずみずしい英青春LGBTQドラマ『HEARTSTOPPER ハートストッパー』でニック役を演じるキット・コナーが、バイセクシャルであることを“無理やり”カミングアウトさせられたとツイートしている。



アリス・オズマン原作による同名グラフィックノベルをドラマ化した『ハートストッパー』の中心キャラクターは、ゲイであることをカミングアウトしている高校生のチャーリーと、彼が想いを寄せるニック。クラスで隣の席になったことをきっかけに友情を深めていった二人はやがて恋に落ち、ニックは自分がバイセクシャルだと自覚していく。

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye

