¤¤¤Þ´ûº§½÷À¤¬¡É½÷ÀÀìÍÑÉ÷Â¯¡É¤Ë¼¡¡¹¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤ÊÍýÍ³
¡ÒÌþ¤·¤òµá¤á¤Æ¡É½÷É÷¡É¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¶ì¤·¤¤¡É¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°ÊÔ¡Ø¼ÂÏ¿¡È½÷ÀÀìÍÑÉ÷Â¯¡É¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿30Âå¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎËöÏ©¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¡É¥¬¥ÁÎø¡É ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢600Ëü±ß¹×¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡Ó
¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«À¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â¿¹¬´¶¤Ç¤·¤¿¡£ÌôÊª¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤È¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
½÷É÷¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦J¤¯¤ó¤Ëà¥¬¥ÁÎøá¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤À¤¬¡¢£±²óÌÜ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡ÖÁê¼ê¤Ï½÷É÷¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤À¤«¤é¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä»ØÌ¾¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó£Ê¤¯¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¡Ø²¶¤¿¤ÁÎ¾ÁÛ¤¤¤À¤Í¡Ù¤È¤«¡ØËèÆü¥¢¥¹¥«¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤«¡Ø°ìÈÖ¿®Íê¤Ç¤¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤µ¤«±Ä¶È¾å¤Î±³¤À¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ã¤«¤êàÇ¾Æâ¤ª²ÖÈªá¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤È¤É¤á¤Ï¡Ø²¶¤ÏÀäÂÐ¥¢¥¹¥«¤Ë¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Ë¿®¤¸¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Èà¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡££Ê¤¯¤ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï·î¤Ë£±²ó¤À¤±¡£Èà¤ÎÅÔ¹ç¤Ç²¿¤«·î¤â²ñ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£±¤«·î¤ÎÃæ¤Ç15»þ´Ö¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î29Æü¤È£¹»þ´Ö¤Ï¤º¤Ã¤È¿É¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î´ÖËèÆü»ä¤Î¹¥¤¤Ê£Ê·¯¤Ï»Å»ö¤ÇÂ¾¤Î½÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¿´¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë£Ì£É£Î£Å¤äÅÅÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Êõ¤¯¤¸¤Ç100²¯±ßÅö¤¿¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¿¹¬´¶¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ñ¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
£Ê¤¯¤ó¤È£±²ó²ñ¤¦¤ÈÎÁ¶â¤ä¥Û¥Æ¥ëÂå¤â¤í¤â¤í´Þ¤á¤Æ15Ëü±ßÁ°¸å¡£Ãë¿¦¤Î¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹â³Û¤ÊÎÁ¶â¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø£Ê¤¯¤ó¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡Ù¤ÈÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óËãáã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¾¯¤·¹â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½÷À¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä¼«Ê¬Ëá¤¤Ë¤â¤ª¶â¤ò¤Ä¤®¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤¬J¤¯¤ó¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤âÈà¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¿¤À¤Î¤ªµÒ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡¢¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤ÎÏÄ¤Ê¹¬¤»¤ÎÆü¡¹¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ø¥¢¥¹¥«¤ËÎø°¦´¶¾ð¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÈà¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤¬±³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±³¤òÀÕ¤á¤ë¤È¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉ÷Â¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¦¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¸À¤¦É÷Â¯¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤È600Ëü±ß¤Î¤ª¶â¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤¤¡¢¥Ö¥í¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤¬¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Ö¥í¥°¡ØÀ¤¤Ë¤â´í¸±¤Ê¡Ö½÷À¸þ¤±É÷Â¯¡×¡Ù¡Ê¥¢¥á¡¼¥Ð¥Ö¥í¥°¡Ë¤Ï½÷É÷¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ØÃÏÌ£OL¤Î»ä¤Ç¤¹¤¬¶Ë¾å¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ËÎø¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¤Ò¤ÈÈÕ15Ëü¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷É÷¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ØÃËÀÉ÷Â¯¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë½÷É÷¤ÎÊý¤¬°ÍÂ¸¾ÉÅª¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Îã¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃË½÷¤ÎËÜÇ½Åª¤Ê¿´¤ÎÆ°¤¤Î°ã¤¤¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡ÈÊìÀËÜÇ½¡É¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Æ¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥°¥ß
ÅÔÆâ¤Ë½»¤à40Âå¤Î¶µ°÷¡¦¥á¥°¥ß¤µ¤ó¡£½÷É÷¤ÎÍøÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¸·³Ê¤Ê¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½÷É÷¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç½÷¤È¤·¤Æ¸Ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î¿·¿Í³ä¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç£²»þ´Ö£±Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤·¤«¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÀäÂÐ¤ËÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡££±Ëü±ß¤Ç¤â¹â¤¤¤±¤ÉÉáÄÌ¤Ë¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¥ê¥ó¥Ñ¥É¥ì¥Ê¡¼¥¸¥å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â£±Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ï¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢£±Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤é½÷É÷¤â¤¢¤ê¤«¤Ê¤È¡£¥ê¥Ô¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤ÈÀµµ¬ÎÁ¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç£²²ó°Ê¾åÆ±¤¸¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢À´¶¤âÀ¹Ô°Ù¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà»á¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡£½÷É÷¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤Ë»ä¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¤Ã¤ÆºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¤½¤ó¤Ê¥á¥°¥ß¤µ¤ó¤Ç¤â£±ÅÙ¤À¤±¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¿Í¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥»¥é¥Ô¡¼¤Î¤³¤È¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Æ¥Á¥Þ¥Á¥Þ¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥°¥ß¤µ¤ó¤Ç¤µ¤¨¡¢¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö»ä¤Ê¤ê¤Î¹Í»¡¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊìÀËÜÇ½¤Ë¶á¤¤´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Ï»Ò¶¡¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÊú¤Ã¤³¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ð¡¼¥Ã¤Æ²¿¤«Âç¤¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¤´¶¾ð¤Ç¤¹¡£Îø¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤È¾¯¤·°ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦½÷ÀÆÃÍ¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤Ö¤óÃËÀ¤¬É÷Â¯¤ËÄÌ¤¦¤Î¤È¤Ï°ã¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡×
½÷É÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡È½÷¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥ê¥¨
¤É¤¦¤â½÷É÷¤Ë¤ÏÃËÀÉ÷Â¯¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÖÇ¾¤Î¥Ð¥°¡×¤Ê¤Î¤À¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÉ÷Â¯¾î¤ä¿å¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤â¤è¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË½÷´Ø·¸¤¬¾¦Çä¤À¤ÈÆ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ¬¤Ç¤É¤ì¤À¤±Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥«¥é¥À¤¬¡Ø¤³¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿´¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ½÷É÷¤Ï¤ä¤Ï¤êÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¡Ë
¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½÷É÷¤¬´í¸±¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½÷É÷¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£
50Âå¡¢ÀÜµÒ¶È¤Î¥ê¥¨¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¡¢º£¤Ç¤â£²¥ö·î¤Ë1²ó¤Û¤É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢²¶ÍÍÅª¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¤ÇÍ¥¤·¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ÃË¤é¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£50Âå¤ò²á¤®¤Æ¡¢º£¤µ¤é¥â¥Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¡È½÷¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤ÉËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÉÝ¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ½÷É÷¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷É÷¤Ç½é¤á¤Æ³°¹ñ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¿¤ÀÅº¤¤¿²¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆÅº¤¤¿²¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Æ¬¤òÉï¤Ç¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤ËÃË¤é¤·¤¤¿Í¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ½÷É÷¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷É÷¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬¥¥é¥¥é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤â½÷¤é¤·¤¯´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
½÷É÷¤Ï½÷À¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙ¥Ï¥Þ¤ì¤ÐÈ´¤±¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£