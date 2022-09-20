¸ÞÎØ±ø¿¦KADOKAWA²ñÄ¹ÂáÊá¤ÇÏªÄè¤·¤¿¡Ö¼Ò°÷¿®¤¸¤ë¡×È¯¸À¤Î¥¦¥½¤È²ñ¼Ò»äÊª²½¤Î¼ÂÂÖ
¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò¤á¤°¤êÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¸µÍý»ö¤Ë6900Ëü±ß¤ÎÏÅÏ¨¤òÄó¶¡¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç14Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢KADOKAWA¤Î³ÑÀîÎòÉ§²ñÄ¹¡Ê79¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÞÎØ±ø¿¦»ö·ï¤ÇKADOKAWA²ñÄ¹¤âÂáÊá¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¿¹´îÏ¯¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«
¡¡5Æü¡¢¼«ÂðÁ°¤ÇÂ£¼ýÏÅµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´¤¬ÈÜ¤·¤¯¤Í¡¢º£¤Þ¤Ç50Ç¯¤â·Ð±Ä¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì°ì½ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¼Ò°÷¤Ë¡ÊÉÔÀµ¤ò¡Ë¤·¤í¤È¸À¤Ã¤¿³Ð¤¨¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼Ò°÷¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤ÈÂ£¼ýÏÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´ÈÝÄê¤É¤³¤í¤«¡ÈÈÜ¤·¤¤¡É¤È¤Þ¤ÇÉ½¸½¡£¼Ò°÷¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤È¤Þ¤ë¤ÇÂ¾¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÏÂáÊá¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÊò¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö·ÐÈñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ë¤µ¤¤¡£Ãø¼Ô¤ÎÀÜÂÔ¤âËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë6900Ëü±ß¤âÍ»ÄÌ¤Ç¤¤ë¼Ò°÷¡¦Ìò°÷¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤½¤ì¤ò¼Ò°÷¤Î¤»¤¤¤È¤Ï¡£Ë¡Ì³Ã´Åö¤ä¹Êó¤È¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤·¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò¤ò»äÊª²½¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¤ì¤Ç¤¹¡×
¡¡Áá´ü¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¼ÒÆâ³°¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô²Á¤Ï¡¢ÂáÊá¤ò¶¤Ë3000±ß¤«¤é2655±ß¡Ê16Æü¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÇ¤¤Ë¤Ï²ÆÌî¹ä¼ÒÄ¹¡Ê57¡Ë¡¢¥É¥ï¥ó¥´¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÇÆ±¼Ò¼èÄùÌò¤ÎÀî¾åÎÌÀ¸»á¡Ê54¡Ë¤é¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ìÂ²·Ð±Ä¤Î°ÅÉô¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£