ÄË¤¹¤®¤Æ¥Ä¥é¤¤¡ÄÇ¯²¼¤ÎÃËÀ¤¬¥²¥ó¥Ê¥ê¤·¤¿¡Ö»ÄÇ°LINE¡×4Áª
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¡ßÇ¯¾å¤Î½÷À¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ç¯¾å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡¢¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¯Á°¤Ë¡¢Ç¯¾å¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÄË¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢LINE¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¤¬¥²¥ó¥Ê¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢Ç¯¾å¤Î½÷À¤«¤é¤Î¡ÖÄË¤¤»ÄÇ°LINE¡×¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«»£¤ê¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë
¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¼«»£¤ê¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿åÃå¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤É¤¦È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«º¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¤Î°Õ¸«¤âÂ¿¿ô¡£
¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢ÄË¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½ÀÂç¡£
¼ã¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏÃËÀ¤¬°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¤è¡£
¼«µÔ¤¬¸ýÊÊ
¤Ê¤Ë¤«¤È¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦Ç¯¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¼«µÔ¤¹¤ë¤Î¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÍ×Ãí°Õ¡£
¤È¤¯¤ËLINE¤Î¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤Ê¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º¤¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Ç¯¾å½÷À¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£
Áê¼ê¤¬Ç¯²¼¤À¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ç¯¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ú¤±ÌÜ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Þ¤ÎÇ¯Îð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ë¡¢Ç¯²¼¤¯¤ó¤ÏÂç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤ªÍ¶¤¤¤¬°ìÊýÅª¤¹¤®¤ë
½÷À¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¶¤¦¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬°ìÊýÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤È¤¯¤ËÇ¯²¼¤Î¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤ÏÇ¯¾å¤Ê¤Î¤ÇÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¸¤Ä¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¿º£ÅÙ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¶áË»¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÖÅú¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯²¼¤¯¤ó¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢°ìÃ¶°ú¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¡»Æü¤Ë¢¤¢¤¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¡¢Æü¤Ë¤Á¤ä¹Ô¤Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°ìÊýÅª¤Ê¤ªÍ¶¤¤LINE¤â¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£
ÃÇ¤ê¤ä¤¹¤¤Æ¨¤²Æ»¤âºî¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ö¢þ¢þ¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦·è¤á¤Ä¤±
Ç¯¾å¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿Àè²ó¤ê¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡£
¼ÂºÝ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¸¯¤¤¤Ë¥°¤Ã¤È¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç¯²¼ÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¡»¡»¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¤À¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤Î¡¢·è¤á¤Ä¤±LINE¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¡Ä¡Ä¡£
Íý²ò¤Ï¤µ¤ì¤¿¤¤¤±¤É¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Äñ¹³´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤Æ»×¤¤¹þ¤à¡¢¤»¤Ã¤«¤Á¤ÇÄË¤¤½÷À¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤´Ãí°Õ¤ò¡£
Ì¥ÎÏÅª¤ÊÂç¿Í¤Ç¤¤¤è¤¦
Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¤¬Áê¼ê¤À¤È¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÁö¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÄË¤¤½÷À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿»ÄÇ°LINE¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¤¬¹û¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÇ¯¾å½÷À¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡ÊÇòÆ£ ¤ä¤è¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë