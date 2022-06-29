»×¤ï¤Ì·Á¤ÇBOOWY¤¬Éü³è¡ª¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥íBOOWY¡Ù¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬ÌÔÎõ¤Ê¡ÈµñÀäÈ¿±þ¡É¡©
¡¡ÅÁÀâ¤Î4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BOOWY¤¬¥Ñ¥Á¥¹¥í¤È½é¤á¤Æ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·µ¡¼ï¡Ö¥Ñ¥Á¥¹¥íBOOWY¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦É¹¼¼µþ²ð¡¢¥®¥¿¡¼¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¦¾¾°æ¹±¾¾(¸½¾¾°æ¾ï¾¾)¡¢¥É¥é¥à¡¦¹â¶¶¤Þ¤³¤È¤Î4¿Í¤Ç¡¢1982Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿88Ç¯¤Ë³èÆ°µÙ»ß¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤Î98Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ÖTHIS BOOWY¡×¤Ï¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤È¤Ê¤ëÌó220ËüËç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£
¡¡>>³èÆ°ºÆ³«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Û¤Ü¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿globe ¾®¼¼Å¯ºÈ¤Ï¡Ö´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×<<
¡¡·ëÀ®40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯¤Ï²áµî¤Î±ÇÁü¤ò½¸¤á¤¿¡ÖBOOWY Blu-ray COMPLETE¡×¤òÈ¯Çä¡£ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÅÁÀâ¤Î³èÆ°µÙ»ß¥é¥¤¥Ö¤«¤é35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇºÆ·ëÀ®¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°¤Î¿·µ¡¼ï¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥¡¼¡¦¥È¥ó¥¡¼¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¡¢¡ÖBAD FEELING¡×¡¢¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¡¢¡ÖB¡¦BLUE¡×¡¢¡ÖONLY YOU¡×Ž¤¡ÖMarionette-¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È-¡×¤Ê¤É22¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¡88Ç¯4·î4Æü¤È5Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìó10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î²ò»¶Ãæ»ß¥é¥¤¥Ö¡ÖLAST GIGS¡×¤Î±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö»þ¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òºÆ¸½¤·¤¿±é½Ð¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¿·µ¡¼ï¤Ï9·îÃæ½Ü¤Ë¥Û¡¼¥ëÆ³ÆþÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ô¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÇÅÁÀâ¡¦GiGS¤Ï¥ä¥á¤Æ¤è!¡Õ¡¢¡Ô²¶¤ÎÌ´¤ò´õË¾¤òÍê¤à¤«¤é¤³¤ó¤ÊÉü³è¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡Õ¡¢¡Ô¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òBOOWY¤Î¶Ê¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¡IMAGE DOWN IMAGE DOWN¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢ÉÛÂÞ¤ÈÉ¹¼¼¤¬àÀã²ò¤±á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÆ·ëÀ®¤Ï¤Þ¤º¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Î¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡È¯Çä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤À¤±¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Ã¯¤¬¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£