Ž¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¡ÄŽ£°ìÈ¯¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç§Äê¤µ¤ì¤ë½Ë¼¤ËÉÑ½Ð¤¹¤ë"¤¢¤ê¤¤¿¤ê¥Õ¥ì¡¼¥º"
¢£½Ë¼¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬¼«¿È¤ÎÉ¾È½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â
6·î¤È¤¤¤¨¤Ð¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥é¥¤¥É¡¢·ëº§¼°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä°û¿©¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©¸Â¤â²ò½ü¤µ¤ì·ëº§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ÎÉô²¼¤äÆ±Î½¤Ë½Ë¼¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÃ¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¡¢·Ð±ÄÁØ¤È¤â¤Ê¤ë¤È²ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤·¤Æ¼çÉÐ°§»¢¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â½Ë¼¤È¤Ï²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¡¢·ëº§¼°¤Î¾ì¹ç¤Ï¿·Ïº¿·ÉØ¤ä¤´Î¾²È¤Ë¤ª½Ë¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¿·Ïº¿·ÉØ¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿ÍÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤éÂ¿¾¯³ê¤Ã¤Æ¤â¤´°¦ÕÈ(¤¢¤¤¤¤ç¤¦)¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¦¾ì¤ä»Å»ö´Ø·¸¤ÎÊý¤¬ÎóÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÏÎ©¾ì¾å¤½¤¦¤â¤¤¤«¤º¡¢Í¾·×¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½Ë¼¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ä²ñ¼Ò¤ÎÉ¾È½¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¿¦¾ì´Ø·¸¤Î·ëº§¼°Åù¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë½Ë¼¤Î¥³¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼ÒÆâÉ¾²Á¤ä¼Ò°÷¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤â±Æ¶Á
¤Þ¤º¤Ï¡¢·ëº§¼°¤Î½Ë¼¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¿¦¾ì¤Ç¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¤Ä¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»öÎã1¡ÛÉô²¼¤ËÍê¤Þ¤ì·ëº§¼°¤Ç¼çÉÐ¤È¤·¤Æ½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¤¿ÉôÄ¹¿¦¤ÎA¤µ¤ó¡Ê½÷À¡Ë¡£¸åÆü¡¢ÎóÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÒÆâ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éA¤µ¤ó¤Î½Ë¼¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¦¤ï¤µ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÎóÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤¤¤¤½Ë¼¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤¦¤ï¤µ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿¤ªÆÀ°ÕÍÍ¸þ¤±¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡¢ÅÐÃÅ¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É·ëº§¼°¤Î½Ë¼¤Î±Æ¶Á¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú»öÎã2¡Û¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹H¤µ¤ó¡ÊÃËÀ¡Ë¡£¼Ò°÷¤Î·ëº§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¼çÉÐ¤È¤·¤Æ½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¿·Ïº¿·ÉØ¤¬´î¤ó¤À¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤ó¤ÈÎóÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¼ÒÄ¹¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò°÷¤È¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î½Ë¼¤Ë¤Ï¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤³¤È¡£¤ª2¿Í¤È¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¤Î·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼çÉÐ¤È¤·¤Æ¤Î½Ë¼¤ÏÊÌ¤â¤Î¡£¤ä¤Ï¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤ª½Ë¤¤»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ê¿äÚÊ(¤¹¤¤¤³¤¦)¤ò½Å¤Í¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò»Å¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¼«¿®²á¾ê¤Ê¥¿¥¤¥×¡£°û¤ß²ñ¤ÎÀÊ¤Ç¼«Ê¬¤ÏºÂ»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤Ê¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤È¹â¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¾éÄ¹¤ÇÆâÍÆ¤¬Çö¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÇò¤±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÄÇ°¤Ê¾ìÌÌ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸¬µõ¤ÊÊý¤Û¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¿´¤Ë¶Á¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë°ì¸À¡×
2¤ÄÌÜ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ª½Ë¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥ÁÊ¸Îã½¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ÏÁ´¤¯¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤Û¤¦¤¬¿·Á¯¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¬Ê¹¤¯¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÅµ·¿¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡×¡Ö³§¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¡ÖÀèÇÚ¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¡×Åù¤È¤¤¤¦Ãê¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÄÄÉå¤Ç¿·Á¯Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î³Ê¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤Ï¡¢¤¼¤Ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤³¤ì¤À¤±²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯½Ë¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯·ëº§¼°¤Î½Ë¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢´ðËÜ¹½À®¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÉôÊ¬Åª¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¹½À®¤Ï¡¢¡½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¡¢¢¼«¸Ê¾Ò²ð¡¢£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸ÀÅº¤¨¤ë¡¢¥¤Ï¤Ê¤à¤±¤Î¸ÀÍÕ¡¢¦·ë¤Ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¼ç¤Ë£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¥¤Ï¤Ê¤à¤±¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£´ðËÜ¹½À®¤È¥Õ¥ì¡¼¥ºÎã
¡½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ
Îã¡Ë¡û¡û¤µ¤ó¡¢¡û¡û¤µ¤ó¡Ê¿·Ïº¿·ÉØ¡Ë¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¤´Î¾²È¤Î¤´¿ÆÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¼«¸Ê¾Ò²ð
¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·Ïº¡¿¿·ÉØ¤È¤Î´Ø·¸¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò³°¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢15ÉÃÄøÅÙ¡¢´ÊÃ±¤Ê»ö¶È¤ÎÀâÌÀ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¿ÆÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¡Ë¤¿¤À¤¤¤Þ¤´¾Ò²ð¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿·Ïº¡¿¿·ÉØ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¢þ¢þ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£Ñ¨±Û¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´»ØÌ¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¿·Ïº¡¿¿·ÉØ¤Î¿ÍÊÁ¤äÄ¹½ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë»Å»ö¤Ö¤ê¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿·Ïº¡¿¿·ÉØ¤ò¤Û¤á¤Æ¡¢2¿Í¤Ê¤é·ëº§À¸³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÏÃÂê¤ÏÈò¤±¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¡Ë¿·Ïº¡¿¿·ÉØ¤È¤Ï¡¢Èà¡¿Èà½÷¤¬¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ5Ç¯Á°¤Ë»ä¤ÎÉô½ð¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡Ê¤Û¤á¤ë¡Ë
¡¦°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥³¥Ä
¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ëµ¯Éú¤¬¤¢¤ë¤È¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê°õ¾Ý¤Ë¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾å»Ê¤Î¾ì¹ç¡¢¿·Ïº¡¿¿·ÉØ¤ÎÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢·Ú¤¤¼ºÇÔÃÌ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤êÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æº£¤Ç¤Ï»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼ºÇÔÃÌ¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤ËÎ»²ò¤òÆÀ¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿Ã±¤Ë¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¤¿Í¡×¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¡¢Á°¤ËÈ¿ÂÐÉ½¸½¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ì¸«¡¢ÊªÀÅ¤«¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾å»Ê¤Î½Ë¼¡¡¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÎã
Îã1¡Ë¡Ö¿·Ïº¡û¡û·¯¤Ï¡¢°ì¸«¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×
Îã2¡Ë¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿»ö¤âÃúÇ«¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¿·Æþ¼Ò°÷Åö»þ¤Ï¡¢»ñÎÁºîÀ®¤òÇ¤¤»¤ë¤ÈÄù¤áÀÚ¤ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¼þ°Ï¤¬¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í°ìÇÜ¤ÎÅØÎÏ²È¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏPC¸¡Äê¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¤ÎÃ£¿Í¤È¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤ä¤¹¤¤»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¡¢¤¦¤Á¤ÎÉô½ð¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
Îã3¡Ë¡ÖÇÏ¼ªÅìÉ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¡¢¤´Â¸¤¸¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤Îº¢¤Î¡û¡û·¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇÏ¼ªÅìÉ÷¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¤È¤³¤í¤¬¤½¤ó¤Ê¡û¡û·¯¤¬¡¢Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÁ³»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¾å»Ê¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏÃ¤Ë¿¿Ùõ(¤·¤ó¤·)¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤É¤ó¤ÊÆñ²ò¤Ê»Å»ö¤«¤é¤âÆ¨¤²¤º¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ¤¯¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤È¡û¡û·¯¤Ê¤é¡¢¿·ÉØ¤Î¡û¡û¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¡¢É¬¤º¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦Æ±Î½¤Î½Ë¼¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÎã
Æ±Î½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶¦¤Ë·Ð¸³¤·¤¿»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¿·Ïº¡¿¿·ÉØ¤ÎÄ¹½ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¡Ë¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Æ±´ü¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÀÚâøÂöËá(¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ)¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢»ä¤Ï´õË¾ÄÌ¤ê¤ÎÉô½ð¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤º¤«¤Ê¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¡û¡û¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Ç¶òÃÔ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤ÆÇÛÂ°Àè¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡û¡û¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Í¥¤·¤¤¾å¤ËÍê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¦ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¡¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÎã
ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤«¤é½Ë¼¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë´Ø·¸¼ÔÅù¤«¤é¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤¬¡û¡û¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´ÖÀÜÅª¤Ë¤Û¤á¤ë¤È´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¡Ë¡Ö¼Â¤Ï¡¢»³²¼²ÝÄ¹¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡û¡û¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¼«¼çÅª¤ËËèÄ«Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤È´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸ÀÅº¤¨¤ë
Áê¼êÂ¦¡Ê¿·ÏºÂ¦¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿·ÉØ¡¢¿·ÉØÂ¦¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿·Ïº¡Ë¤ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤Û¤á¤ë¸ÀÍÕ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¤è¤êÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¡Ë¡Ö¿·Ïº¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤âÅö»þ¤Î¤ªÃç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÎóÀÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢£¤Ï¤Ê¤à¤±¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅº¤¨¤Æ
¥¤Ï¤Ê¤à¤±¤Î¸ÀÍÕ
¤Ï¤Ê¤à¤±¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿2¿Í¤òÎå¤Þ¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¼çÉÐ¤Î½Ë¼¤Ï¡¢¤³¤Î¤Ï¤Ê¤à¤±¤Î¸ÀÍÕ¤Î°õ¾Ý¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î°õ¾Ý¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸À¤ä¤³¤È¤ï¤¶¤Ê¤É¤«¤éÁª¤Ö¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î·ëº§¼°¤Ç»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅº¤¨¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Îã1¡Ë¡Ö2¿Í¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò½Ë¤·¤Æ»ä¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Åù¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ë
»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Á°½Ò¤·¤¿A¤µ¤ó¤ÈH¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÍ×»Ý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Îã2¡ËÉôÄ¹¿¦A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç
¤´¼«¿È¤Î·ëº§¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Æ¯¤¯³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê±þ±ç¼Ô¡£¿·Ïº¿·ÉØ¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â°ì½ï¤Ê¤é¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îã3¡Ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎH¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç
¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤È²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤ÈÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¾¿¦¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎIT¶È³¦¤Ç¡¢¿·Â´¤«¤éºßÀÒ¤·¿®Íê¤Ç¤¤ë´´Éô¤Î°ì¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¡£¼«Ê¬¤Ï¼Ò°÷¤¬·ëº§¡¢½Ð»º¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²ÈÂ²¤È¹¬¤»¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Ë½½Ê¬¤ÊµëÎÁ¤òÊ§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éº£¤³¤¦¤·¤Æ¼Ò°÷¤È¶¦¤Ë¿·Ïº¤Î·ëº§¤ò½Ë¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¹â¤Î´î¤Ó¡£¤ª2¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡£¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤â¸Ø¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ë°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
¦·ë¤Ó¤Î¸ÀÍÕ
·ë¤Ó¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¿·Ïº¿·ÉØ¤ÈÎ¾²È¤´¿ÆÂ²¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¡Ê¤´Î¾²È¤ÎÈË±É¤òµ§¤ë¸ÀÍÕ¡Ë¤È¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
Îã¡Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¶¦¤Ë»Ù¤¨¤¢¤¤ÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ»ä¤Î°§»¢¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤Ë¡×¤Ï¸·¶Ø
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÃÑ¤ò¤«¤¯°Õ³°¤ÊÏÃ¡×¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏÉ¬¤º²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦´÷¤ß¸ÀÍÕ¡¢½Å¤Í¸ÀÍÕ¤ÏÈò¤±¤ë
º§Îé¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÎÊÌÎ¥¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¡¢ºÆº§¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹½Å¤Í¸ÀÍÕ¡¢ÊÌ¤ì¤ë¡¢Ê¬¤«¤ì¤ë¡¢ÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±ïµ¯¤Î°¤¤¸ÀÍÕ¤äÉÔ¹¬¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö´÷¤ß¸ÀÍÕ¡Ê¤¤¤ß¤³¤È¤Ð¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¾ï¼±¤È¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢»×¤ï¤º»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ºÂÖ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÊ¸¾Ï²½¤·¤Æ³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ç¤Ê´÷¤ß¸ÀÍÕ¡¦½Å¤Í¸ÀÍÕ
¡¦ÊÌ¤ì¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¡ÊÎã¡§ÊÌ¤ì¤ë¡¢ÀÚ¤ë¡¢ÀÚ¤ì¤ë¡¢Î¥¤ì¤ë¡¢Â¾¡Ë
¡¦ÉÔ¹¬¡¦ÉÔµÈ¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊÎã¡§ÇÔ¤ì¤ë¡¢ÇË¤ì¤ë¡¢Èá¤·¤à¡¢·ù¤¦¡¢Â¾¡Ë
¡¦·«¤êÊÖ¤¹½Å¤Í¸ÀÍÕ¡ÊÎã¡§·«¤êÊÖ¤¹¡¦·«¤êÊÖ¤·¡¦ºÆ¤Ó¡¢Â¾¡Ë
¡ß ÇÛÂ°Ä¾¸å¤Ï¡¢±Ä¶È¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹
¡û ÇÛÂ°Ä¾¸å¤Ï¡¢±Ä¶È¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹
¡ß ·«¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬
¡û Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬
¡ß Ã±¿ÈÉëÇ¤¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â
¡û Ã±¿ÈÉëÇ¤¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â
¤Þ¤¿¡¢°Å¤¤ÏÃ¡¢Ç¯Îð¤ä¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£¤ä½¡¶µ·Ï¤ÎÏÃ¡£ÉÊ¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤ä²áµî¤ÎÎø°¦ÏÃ¤Ê¤É¤ÎË½ÏªÏÃ¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿É½¸½¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë
ºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿É½¸½¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬²ÈÄí¤ò¼é¤ë¡×¡Ö¿·Ïº¤Ï°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÃË½÷¤Î¼Ò²ñ¤ä²ÈÄí¤Ç¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÇÄêÅª¤Ê´ÑÇ°¤¬ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¤¯²÷¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤ª2¿Í¼ê¤ò·È¤¨¤Æ¡×Åù¤ÎÉ½¸½¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î½àÈ÷¤ÈÏÃ¤·Êý
¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢³§¤ÎÃíÌÜ¤ò°ìÀÆ¤ËÍá¤Ó¤¿¤È¤¿¤ó¡¢°Åµ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬Èô¤ó¤ÇÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝÂÎ¸³¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»öÁ°½àÈ÷¤ÈÅöÆü¤ÎÏÃ¤·Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§¼°¤Î½Ë¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´°§»¢¤òÍê¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ê¤É¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹ºÝ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼«¸ÊËþÂ¡£½àÈ÷¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê½Ë¼¤ä°§»¢¤Ï3Ê¬¡£¼çÉÐ¤Î¾ì¹ç¤Ï5Ê¬¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ê»þ¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¸¶¹Æ¤ò²¿²ó¤â·«¤êÊÖ¤·À¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ý°Åµ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÎ®¤ì¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£´Ý°Åµ¤À¤È¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Î®¤ì¤µ¤¨³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂ¿¾¯°ã¤¦É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ê»þ¤Ë¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Ë¥á¥â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¥Î¡¼¥È¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤Î¥á¥â¤Ê¤É¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÊØäµ¤Ê¤É¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¤»æ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿»æ¤òÂæ»æ¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¸¶¹Æ¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤é¿·Ïº¿·ÉØ¤ò¸þ¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë
¼¡¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÁÅöÆü¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ï¡¢ÎóÀÊ¼Ô¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤È²ñ¾ì¤ò´¬¤¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿·Ïº¿·ÉØ¤ò¸þ¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·Ïº¿·ÉØ¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤»¤Ð¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃÄ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤Ä¤¤Áá¸ý¤Ë¤Ê¤ê¸ÀÍÕ¤ò³ú¤ß¤ä¤¹¤¯Í¾·×¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ Í½ËÉºö¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ìÀ¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢É¡¤«¤éÂç¤¤¯¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ°ìÇï¤ª¤¡¢¤½¤ì¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃúÇ«¤ËÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ Æ²¡¹¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ï¡¢Ê¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ðú¤äÂÎ¤Î°ìÉô¤ò¤µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤À¤é¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤ÈÉ½¾ð¡¢ÂÖÅÙ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
·ëº§¼°¤ä¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Íê¤ó¤ÀÁê¼ê¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿®Íê¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
°¤¶ù ÏÂÈþ¡Ê¤¢¤¹¤ß¡¦¤«¤º¤ß¡Ë
WACHIKA¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÂåÉ½
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÂ´¶È¡£ÃæÉôÆüËÜÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢NHK±ÒÀ±ÊüÁ÷¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°»Ô¶·¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò10Ç¯Ã´Åö¡£20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢·ÐºÑ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ì¾¤ÏÉÓ»ÒÏÂÈþ¡£¸½ºß¤Ï¡¢TV¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¸¦½¤¡¢¹ÖºÂ¡¢¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢·Ð±ÄÁØ¡¦´ÉÍý¿¦¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¸þ¤±¥×¥ì¥¼¥ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿´¤ò¤Ä¤«¤ß»×¤ï¤ºÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÏÃ¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢¡Ø»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤êÂæÏÑ¤Ç¤âËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
----------
¡ÊWACHIKA¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÂåÉ½ °¤¶ù ÏÂÈþ¡Ë