7月8日(金)公開の『X エックス』から、キャラクターポスター5種のビジュアルが解禁された。

『X エックス』は、『サクラメント 死の楽園』などで知られるタイ・ウエスト監督がメガホンをとり、製作・脚本も手がける最新作。『ヘレディタリー/継承』『ミッドサマー』などで知られるスタジオA24が製作するホラー映画だ。

物語の舞台は1979年のテキサス。女優のマキシーンとそのマネージャーであるウェイン、ブロンド女優のボビー・リンと俳優のジャクソンは自主映画監督の学生RJと、その彼女で録音担当の学生ロレインと映画撮影のために借りた農場へ向かう。農場で彼らを待ち受けたのは、みすぼらしい老人ハワード。彼らを宿泊場所として提供した納屋へ案内する。一方、マキシーンは、母屋の窓ガラスからこちらを見つめる老婆と目があってしまう。3組のカップルが踏み入れたのは、史上最高齢の殺人鬼夫婦が棲む家だった。

本作では、映画製作で一旗揚げようと目論む若き俳優とフィルムメーカーら3組のカップルを軸に物語が展開。解禁されたビジュアルは、そんな映画クルー5名をフィーチャーしたものだ。

マキシーン(ミア・ゴス) (C)2022 Over The Hill Pictures LLC All Rights Reserved.

TVドラマ『ワンダーウーマン』主演のリンダ・カーターに憧れ、自分もスーパースターになれると信じている女優・マキシーン(ミア・ゴス)のビジュアルには「欲望は操れない」とのコピーが躍る。

ロレイン(ジェナ・オルテガ) (C)2022 Over The Hill Pictures LLC All Rights Reserved.

録音担当の学生ロレイン(ジェナ・オルテガ)は、劇中の映画制作で自分の存在価値を試されることになるとのこと。こちらには、「いつから潔癖症になった?」と意味深な言葉が。

ボビー・リン(ブリタニー・スノウ) (C)2022 Over The Hill Pictures LLC All Rights Reserved.

ジャクソン(スコット・メスカディ/キッド・カディ) (C)2022 Over The Hill Pictures LLC All Rights Reserved.

ブロンド女優ボビー・リン(ブリタニー・スノウ)と、ベトナム帰還兵の俳優ジャクソン(スコット・メスカディ/キッド・カディ)は、ポリアモリスト(複数恋愛主義者)のカップル。それぞれ、「今 楽しまなきゃ」「不良人生に乾杯」との開放的なコピーが添えられている。

ウェイン(マーティン・ヘンダーソン) (C)2022 Over The Hill Pictures LLC All Rights Reserved.

マキシーンに惚れ込み、彼女のマネージャーも兼任する敏腕プロデューサーのウェイン(マーティン・ヘンダーソン)のビジュアルは、不服そうな表情で「チーズバーガーにするぞ」と凄んでいるもの。果たして、この言葉の意味とは。

『X エックス』は7月8日(金)TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開。