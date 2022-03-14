¥í¥·¥¢¤Ç³°¹ñ´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥Ñ¥¯¤êÊüÂê¤Ë¡¢ÆÃµö¤ÎÊÝ¸î¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ëË¡Îá¤¬¥í¥·¥¢¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ë
by Harald Groven
¥í¥·¥¢¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ËÍ§¹¥Åª¤Ç¤Ê¤¤¹ñ¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥Á¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÎÅªºâ»º¤òÌµµö²Ä¤Ç¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹çË¡²½¤¹¤ëË¡Îá¤ò²Ä·è¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹ñ¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÆüËÜ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦EU²ÃÌÁ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥Ê¥³¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¹¥¤¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
§±§à§ã§ä§Ñ§ß§à§Ó§Ý§Ö§ß§Ú§Ö §±§â§Ñ§Ó§Ú§ä§Ö§Ý§î§ã§ä§Ó§Ñ §²§à§ã§ã§Ú§Û§ã§Ü§à§Û §¶§Ö§Õ§Ö§â§Ñ§è§Ú§Ú §à§ä 06.03.2022 â 299 ∙ §°§æ§Ú§è§Ú§Ñ§Ý§î§ß§à§Ö §à§á§å§Ò§Ý§Ú§Ü§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §á§â§Ñ§Ó§à§Ó§í§ç §Ñ§Ü§ä§à§Ó ∙ §°§æ§Ú§è§Ú§Ñ§Ý§î§ß§í§Û §Ú§ß§ä§Ö§â§ß§Ö§ä-§á§à§â§ä§Ñ§Ý §á§â§Ñ§Ó§à§Ó§à§Û §Ú§ß§æ§à§â§Þ§Ñ§è§Ú§Ú
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005
§®§¿§² §²§à§ã§ã§Ú§Ú §à§Ò§ã§å§Ø§Õ§Ñ§Ö§ä §ã§ß§ñ§ä§Ú§Ö §à§Ô§â§Ñ§ß§Ú§é§Ö§ß§Ú§Û §ß§Ñ §Ú§ã§á§à§Ý§î§Ù§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §Ú§ß§ä§Ö§Ý§Ý§Ö§Ü§ä§å§Ñ§Ý§î§ß§à§Û §ã§à§Ò§ã§ä§Ó§Ö§ß§ß§à§ã§ä§Ú - §¿§Ü§à§ß§à§Þ§Ú§Ü§Ñ §Ú §Ò§Ú§Ù§ß§Ö§ã - §´§¡§³§³
https://tass.ru/ekonomika/13982403
Russia allows patent theft from anyone in ¡Æunfriendly¡Ç countries - The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/business/2022/03/09/russia-allows-patent-theft/
¥í¥·¥¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Ï2022Ç¯3·î6ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢Âè299Ë¡Îá¡ÖÈ¯ÌÀ¡¢¼ÂÍÑ¿·°ÆËô¤Ï°Õ¾¢¤òÆÃµö¸¢¼Ô¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤º¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»ÙÊ§¤¦¤Ù¤ÂÐ²Á¤Î³Û¤ò·èÄê¤¹¤ëÊýË¡µÚ¤Ó¤½¤Î»ÙÊ§¼êÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÂè2¹à¤Î²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎË¡Îá¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Î´ë¶È¤ÏÆÃÄê¤ÎÆÃµö¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢Â»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥í¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î¿¯³²¤ò·Ù¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤ËÃÎÅªºâ»º¤ÎÊÝ¸î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ò¡ÖÍ¥Àè´Æ»ë¥ê¥¹¥È¡×¤Î9¥«¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Î·ÐºÑ³«È¯¾Ê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÍ¢Æþ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÝ¸î¤ÎÅ±ÇÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹ñÌ±¤¬²¤ÊÆ¤Î´ë¶È¤«¤éÀ½ÉÊ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢À©¸Â²ò½ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂè»°¹ñ¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤ò¹çË¡²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÆÃµö¤ä¾¦É¸¤âÊÝ¸îÅ±ÇÑ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï¾¦É¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¸î¤Ï²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¥í¥·¥¢¤Ç¾¦É¸¤ÎÊÝ¸î¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÅ±ÇÑ¤·¤¿´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È¤ò¶¯À©Åª¤Ë·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤Î¹ñ±ÄÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ë¡¦¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ï¡ÖÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÀ©ºÛ¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃÇÀä¤ä¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉÔÂ¤¬»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢ÊÛ¸î»Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¬¡¼¥Ù¥ó»á¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÆÃµö¡¦ÃÎÅªºâ»º¸¢ÊÝ¸î¤ÎÅ±ÇÑ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¾å¤Ë²¤ÊÆ¤ÎÂÐÏªÅê»ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÀ¤³¦¤È¤Î´Ø·¸¤ò±Êµ×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£