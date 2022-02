【今週のおすすめ海外ドラマ】『マダム・セクレタリー』『スター・トレック：ピカード』新シーズンがついに！

Amazon Prime Videoにて独占配信となる『スター・トレック:ピカード』シーズン2を筆頭に、今週も注目のおすすめドラマが揃った。Netflixで3月1日(火)より配信のヒーローシリーズ『ガーディアンズ・オブ・ジャスティス』は実写とアニメーションがミックスされた異色作。ヒーローものとはいえ、ブラックコメディと紹介されていることからどのような内容に仕上がっているのか楽しみだ。

2月28日(月)〜3月6日(日)に配信・放送スタートとなるおすすめ海外ドラマは以下の通り。

■3月1日(火)

『陰謀のからくり〜サンデフィヨルドの夜〜』(WOWOWオンデマンド限定)

目が覚めると犯罪者になっていた男の決死の逃走劇と謎解きが始まる! ノルウェーとスウェーデンを舞台にした、アクション満載のサスペンススリラーがWOWOWオンデマンド限定で配信スタート。

『ガーディアンズ・オブ・ジャスティス』(Netflix)

映像描写も話題の新ヒーローシリーズが配信開始! クリエイターを務めるのはアディ・シャンカル(『悪魔城ドラキュラ―キャッスルヴァニア―』『ハッピーボイス・キラー』)。

長年のリーダーが自滅し、残されたスーパーヒーローたちは、自らの力で立ち向かうことを迫られる。

■3月2日(水)

『ワイルド・リズム』(Netflix)

コロンビア発のダンスをテーマにした新ヒューマンドラマ。

正反対の世界に生きる二人のダンサー、アントニアとカリーナ。ボゴタのストリートでダンスを学んだカリーナは自身が率いるダンスチーム「プーラ・カイエ」として世界に才能を見せつけるという夢を抱きつつ、何とか日々の生活を送っている。そんなカリーナに出会った名門校に所属するアントニアは自分にない全てを持っていると衝撃を受け、自ら彼女の劇的な人生に踏み込んでいく――。

『マダム・セクレタリー』シーズン5(FOXチャンネル)

ベテラン女優のティア・レオーニ(『ディープ・インパクト』)が主演を務める政治ドラマの最新シーズンが日本初放送!

ロシアによる米国への核ミサイル発射問題、そして米国の核政策とその後の対応に疑問を抱いたエリザベスが大統領に立候補すると決意したシーズン4から続く、シーズン5の物語。今回も一筋縄ではいかない様々な問題が待ち受ける。新シーズンには、コリン・パウエル、マデレーン・オルブライト、そしてヒラリー・クリントンら、歴代のアメリカ国務長官が本人役として出演する。

■3月4日(金)

『彼女のかけら』(Netflix)

2018年に出版されたアメリカ出身の推理作家カリン・スローターによる同名小説のドラマ化。ある日外出先で母娘を襲った衝撃の事件。その時娘が見たのは、平凡な女性だと思っていた母が隠し持つ全く別の顔だった...。

Netflix製作による実録犯罪ドラマ『アンビリーバブル たった1つの真実』で、ゴールデン・グローブ賞ドラマ部門助演女優賞にノミネートされたトニ・コレットが主演を務める。

『スター・トレック:ピカード』シーズン2(Amazon Prime Video)

『新スター・トレック』のジャン・リュック・ピカード艦長のその後を描く米Paramount+(旧CBS All Access)のスピンオフドラマ。

シーズン2では、ピカードは銀河の未来を守るため、21世紀の地球の危機に新旧の仲間たちと立ち向かうが、ピカードの宿敵にも遭遇する―。『新スター・トレック』で高次元生命体Qを演じたジョン・デ・ランシー、ガイナン役のウーピー・ゴールドバーグがシリーズにカムバック! Q役のジョンは以前のインタビューで、「今回はかなり違ったQだしね。実は明日セットへ行って、すごく重要なシーンを演じるんだよ」と語っており、久々にシリーズにカムバックした彼らの姿に注目が集まる。

Amazon Prime Videoにて、午後7時1分より見放題独占配信。

■3月5日(土)

『オスマン帝国外伝〜愛と欲望のハレム〜』シーズン2(AXN)

世界90カ国以上で放送され、各地でブームを巻き起こした大ヒットトルコドラマの第2シーズンがAXNにて初放送。

元恋人レオとの関係を大宰相イブラヒムに知られてしまう皇帝妃ヒュッレム。二人のどちらかが死ぬようイブラヒムに脅されると、レオはヒュッレムを守るため自ら毒菓子を口に――。そんな中スレイマンは、夫を殺された復讐に燃える侍女サドゥカに命を狙われる。サドゥカがハンガリー王国の刺客だとわかり、スレイマンはハンガリー王国に攻め入ることを決める。そしてレオの一件で完全に敵対したイブラヒムとヒュッレムは、お互いに宣戦布告。スレイマンの愛と権力を手に入れるために手段を選ばないヒュッレムは、恐ろしい策略を巡らせ始める...。

『シェトランド』シーズン5(AXNミステリー)

の原作者アン・クリーヴスが書いた4部構成の原作を映像化した本格英国ミステリードラマ。

今回放送されるのは、BBCにて2021年に放送され最高視聴者数800万人を超えた最新シーズン! 濃密な人間関係、緻密な伏線など、クリーヴスならではの世界観が大きな反響を呼んでいる。

