¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¿ÏÇ¤Î¥ï¥ê¥¨¥ï¤¬¸ø¼°Îý½¬¤Ë»Ñ¸½¤¹¡¡¥í¥·¥¢Ï¢ÌÁ¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ïà°ÕÌ£¿¼È¯¸Àá
¡¡¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥Õ¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥í¥·¥¢¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ò£Ï£Ã¡Ë½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡Ê£±£µ¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤êÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÊì¹ñ¤Ë£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£±£µºÐ¤òÆÍÁ³½±¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¿ÏÇ¡£Âç²ñÁ°¤ËÄó½Ð¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤é¶Ø»ßÌôÊª¤Î¥È¥ê¥á¥¿¥¸¥¸¥ó¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢£Á£ÐÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤¬¤³¤Î·ë²Ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Îý½¬»²²Ã¤Ï¡¢Ï¢ÌÁ¤¬Èà½÷¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ë¥¬¡¦¥¨¥ë¥â¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ë¤Ï½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤ÀÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ê¤éÃÄÂÎ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤¯Ã¥¤Ï¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¶â¡¢ÆüËÜ¤¬¶ä¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤³¤Î¹ÔÊý¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥ï¥ê¥¨¥ï¤ÏÎý½¬¥ê¥ó¥¯¤Ç¥³¡¼¥Á¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³ê¤ê¡¢Æ±¤¸£Ò£Ï£ÃÂåÉ½¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥È¥ë¥½¥ï¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£Ìó£³£°Ê¬¤ÎÄ´À°¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤ò¤Ï¤¸¤á£Ò£Ï£ÃÀª¤ÎÁª¼êÁ´¤Æ¤¬¼èºàÂÐ±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¥Õ¥ê¡¼½Ð¾ì¤·¤¿ÃË»ÒÀª¤â¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¢¥À¥à¥¹¹ÊóÉôÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡ÖÊóÆ»¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏË¡Åª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇË¡Åª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¡£