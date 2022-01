PlayStation屈指の売上を誇る人気FPS「Call of Duty(CoD)」シリーズについて、新たに「これから開発される3作品はPlayStationで発売されると確定しているが、その後は未定である」と報じられました。4作品目以降はXbox独占になる可能性もあり得ます。

Call of Duty PS4 and PS5 to Continue for at Least 3 More Games - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-25/activision-s-next-few-call-of-duty-games-will-be-on-playstation

Activision's next three Call of Duty games will release on PlayStation | Windows Central

https://www.windowscentral.com/activisions-next-three-call-duty-games-will-release-playstation

Call of Duty to reportedly stay on PlayStation through 2023 | Digital Trends

https://www.digitaltrends.com/gaming/call-of-duty-2022-2023-warzone-2-playstation/

Bloombergが匿名の情報提供者4人から得た情報によると、Activision BlizzardはMicrosoftによる買収が報じられる以前に、2022年の発売を目指してInfinity Wardが開発中の「Modern Warfareの続編」、同じく2022年発売予定としてTreyarchが開発中の「メインライン最新作」「Warzoneの新バージョン」の3作品に関してはPlayStationで発売するという契約が交わされていたとのこと。

Microsoft傘下のゲームスタジオについては新規タイトルをXbox独占で発売するという動きが近年みられており、新たに約8兆円という巨額によって支配下に収められたActivision Blizzardも「新規タイトルがXbox独占になるのでは」というウワサが存在しました。しかし、これについてMicrosoftのゲーム部門トップのフィル・スペンサー氏が2022年1月21日に「我々の内側にCall of DutyをPlayStationで発売し続けたいという願望を確認しました。ソニーは我々の業界にとって重要な存在であり、この関係を大切にしたいと考えています」と発言したことから、少なくともCall of DutyシリーズについてはPlayStationでの発売が続くと報じられていました。

Microsoftのゲーム部門トップが「PlaystationでもCall of Dutyを出し続ける」と発言、Xbox独占疑惑を否定 - GIGAZINE

Call of DutyはPlayStationにおいて好調な売れ行きを示しており、2021年11月発売の最新作「Call of Duty: Vanguard」がPlayStation 5(PS5)の年間売上2位&PlayStation 4(PS4)の年間売上5位、2020年11月発売の「Call of Duty: Black Ops Cold War」がPS5の年間売上7位&PS4の年間売上2位と、「大ヒットシリーズ」の名をほしいままにしてきました。

PlayStation Store’s top downloads of 2021 - PlayStation.Blog

https://blog.playstation.com/2022/01/12/playstation-stores-top-downloads-of-2021/

Bloombergによると、MicrosoftとActivision Blizzardの協議の中で「CoDを毎年リリースするのではなく間隔を開けるべきでは」といった話も出たそうです。MicrosoftはActivision Blizzardの買収を6〜18カ月以内に完了できると見込んでおり、その後にPlayStationにおける「CoDの今後」を正式に決定するとみられています。