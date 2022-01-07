¡Ö¥ì¥¸ÂÞ¶Ø»ß¡×¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤à¤·¤í¥´¥ß¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿ÍýÍ³
¡Ø¾åÎ®»×¹Í¨¡¨¡¡ÖÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¡×¤Ë²ò·è¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÌäÂê²ò·è¤Î»×¹ÍË¡¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£À¤³¦150ËüÉôÄ¶¤Î¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¤Á¤«¤é¡Ù¡¢47½µNY¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Æþ¤ê¤Î¡Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ò¡¼¥¹·»Äï¤Î¥À¥ó¡¦¥Ò¡¼¥¹¤¬¡¢²¿É´¤â¤ÎËÄÂç¤Ê¼èºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤¾å¤²¤¿Ï«ºî¤À¡£´©¹Ô¸å¡¢Á´ÊÆ¤ÇWSJ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢º´Æ£Í¥»á¤¬¡ÖÃÎ·Ã¤È¼ÂÍÑÀ¤ËËþ¤Á¤¿°ìºý¡×¤À¤ÈÀä»¿¤·¡¢»³¸ý¼þ»á¤¬¡Ö¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¾åÎ®¤Ë¤¢¤ë¸¶°ø¤Îº¬Àä¡Ù¤À¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÏÃÂê¤Î½ñ¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾åÎ®¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡×¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÆü¡¢²¼Î®¤ÇËÄÂç¤Ê¡Ö¥à¥Àºî¶È¡×¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÌÓ¤Ê¾õ¶·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡© ÏÃÂê¤Î¡Ø¾åÎ®»×¹Í¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÆÃÊÌ·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ì¥¸ÂÞ¶Ø»ß¡×¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
¡¡¤É¤ó¤Ê¤ËÃ±½ã¤Ê²ðÆþ¤â¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢°ì¸«¤´¤¯Ã±½ã¤Ê²ðÆþ¤Ë»×¤¨¤ë¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥ì¥¸ÂÞºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡´Ä¶ÊÝ¸î¼çµÁ¼Ô¤Ï¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤ò¥Æ¥³¤Î»ÙÅÀ¤È¹Í¤¨¤ë¡£¥ì¥¸ÂÞ¤Ï¡¢ÎÌÅª¤Ë¤ÏËÄÂç¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÇÑ´þÊª¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿Âç¤Ê°±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡·Ú¤¯¤ÆÉ÷¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÏÀî¤ä±«¿å´É¤òÅÁ¤Ã¤Æ³¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¡£³¤ÍÎÀ¸Êª¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¡¢³¤´ß¤ÎÈþ´Ñ¤òÂ»¤Ê¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¥ì¥¸ÂÞ¤Ï¡¢¡ÖÈ¿»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¸À¤¨¤ë¡£¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥ì¥¸ÂÞ¤Ï¡¢Ê¬²ò¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÉ´Ç¯¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÇ¯´Ö1000²¯Ëç¤âÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¸ÂÞ¤ÏÅ¹¤ÇÇã¤Ã¤¿Êª¤ò²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËÂ¸ºß¤·¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¤¿¤Á¤Þ¤Á¥´¥ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é²ò·èºö¤Ï´ÊÃ±¤À¨¡¨¡¥ì¥¸ÂÞ¤ò¤Ê¤¯¤»¤Ð¤¤¤¤¡£
¥ì¥¸ÂÞ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤¬Áý¤¨¤¿
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à»×¹Í¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÆó¼¡Åª±Æ¶Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡© ¥ì¥¸ÂÞ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤¬¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡»æÂÞ¤ÎÍøÍÑ¤òÁý¤ä¤¹¡¢¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý»²¤¹¤ë¡¢£ÂÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Î¤É¤ì¤«¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¶Ã¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»æÂÞ¤ä¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¿åÏ©¤ËÆþ¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¥ì¥¸ÂÞ¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤Ï¥ì¥¸ÂÞ¤è¤ê¿ó¤â½Å¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À½Â¤¤ÈÍ¢Á÷¤Ë¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¡¢ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹´Ä¶¾Ê¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤ÎÂÞ¤ò1²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¤´¤È¤Î´Ä¶Éé²Ù¤ò»»½Ð¤·¡¢»æÂÞ¤Ê¤é3²ó¡¢ÌÊ¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤é131²ó»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤è¤ê¤â¥¨¥³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤Þ¤±¤Ë»æÂÞ¤ä¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ï¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçµ¤¤ä¿å¼Á¤ò±øÀ÷¤¹¤ëÊª¼Á¤ÎÇÓ½Ð¤¬Â¿¤¤¡£¥ì¥¸ÂÞ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤â¤º¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¡¢ÉôÊ¬¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÍø±×ÁêÈ¿¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¡£²ÏÀî¤ä³¤¤ÎÀ¸Êª¤ÎÊÝ¸î¤¬¼ç¤ÊÁÀ¤¤¤Ê¤é¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¤À¡£¤À¤¬´Ä¶Á´ÂÎ¤Î²þÁ±¤ò¤á¤¶¤¹¤Ê¤é¡¢ÆÀºö¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£ÁêÈ¿¤¹¤ë±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆñ¤·¤¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¶Ø»ß¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥·¥«¥´¤Ç¤Ï2014Ç¯¤Ë¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ç¤ÎÇö¤¤»È¤¤¼Î¤Æ¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£¾®ÇäÅ¹¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤«¡© ¸ü¤¤¥ì¥¸ÂÞ¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤Î¤À¡£¸ü¤¤¥ì¥¸ÂÞ¤Ê¤éºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Û¤È¤ó¤É¤ÎµÒ¤¬¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´Ä¶¤«¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÄÉÊü¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÁý¤ä¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼Â¸³¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯
¡¡¼Â¸³¤Ï³Ø½¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢³Ø½¬¤Ï¤µ¤é¤Ë¤è¤¤¼Â¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Ï2016Ç¯¤Ë½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ü¤¤ÂÞ¤ÎÈ´¤±·ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¶Ø»ß¸å¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¥´¥ßÈ¢ÍÑ¤Î¾®¤µ¤¤¥Ý¥êÂÞ¤ÎÇä¾å¤¬µÞÁý¤·¤¿¡Ê¤ª¤½¤é¤¯Å¹¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥ì¥¸ÂÞ¤ò¡¢²È¤Î¥´¥ßÂÞ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¸¤¤ÎÊµ¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¥ì¥¸ÂÞ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÂåÍÑÉÊ¤òÇã¤¤»Ï¤á¤¿¡Ë¡£
¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥ì¥¸ÂÞ¶Ø»ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤Ïºï¸º¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÂÞ¤Î»ÈÍÑ¤¬Áý¤¨¤¿¤»¤¤¤Çºï¸º¸ú²Ì¤Î28.5¡ó¤¬Áê»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¤¿¤È¤¨¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï100¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢28.5¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¶Ø»ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ê¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃ¯¤«¤¬¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂåÍÑÉÊ¤ÎÇä¾å¤òÃí°Õ¿¼¤¯ÄÉÀ×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾ðÊó¸»¤¬1¤ÄÁý¤¨¤¿¡Ë¡£
¡¡Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤âÀ¸¤¸¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç´í¸±¤ÊA·¿´Î±ê¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤»¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡© ¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¿Í¤ÏÇÓÝõ¤Ë¥ì¥¸ÂÞ¤ò»È¤¦½¬´·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ì¥¸ÂÞ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÇÓÝõÊª¤ò±ÒÀ¸Åª¤Ë½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö³Ø½¬¤òÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤ÇÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë
¡¡ËÍ¤¬¤³¤Î¸¦µæ¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤é¤¤¤é¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤â»ý¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Î¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤µ¤¨¡¢Ê£»¨¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤Î¤Ê¤é¡¢º¤Æñ¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëË¾¤ß¤Ê¤É¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡ËÍ¤òÂÞ¾®Ï©¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¤Ë³Ø¤Ü¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥É¥Í¥é¡¦¥á¥É¥¦¥ºÇî»Î¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤Ïº¤Æñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ³Ø½¬¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥ì¥¸ÂÞ¶Ø»ßÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ô¤ä½£¤ÎÀ¯ºö¤Î¸ú²Ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¸³¤ò¹Í°Æ¤¹¤ëÃÎÅª¤Ê¿Í¡¹¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤Î¤¦¤Á¤Î¤´¤¯ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¾åÎ®»×¹Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢ËÍ¤é¤Ï¤Þ¤À¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥·¥«¥´¤Ç¤Ï2016Ç¯¤Ë¡¢¤à¤·¤í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤òÁý¤ä¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸ÂÞ¶Ø»ß¾òÎã¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ»ÔµÄ²ñ¤Ï¡¢¥ì¥¸¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë»æÂÞ¤È¥ì¥¸ÂÞ1Ëç¤Ë¤Ä¤7¥»¥ó¥È¤ÎÀÇ¶â¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢2017Ç¯½éÆ¬¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ú²Ì¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡© ¤½¤ì¤¬·ë¹½¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¥¿¥Æ¥£¥¢¥Ê¡¦¥Û¥â¥Î¥ÕÎ¨¤¤¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¿ô¸®¤ÎÂçµ¬ÌÏ¿©ÎÁÉÊÅ¹¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÇ¶âÆ³ÆþÁ°¤Ë»æÂÞ¤ä¥ì¥¸ÂÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÇã¤¤ÊªµÒ¤Î10¿ÍÃæÌó8¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ³Æþ¸å¤Ï10¿ÍÃæÌó5¿Í¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£ÂÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡¡È¾¿ô¤Ï»ý»²¤·¤¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤¤¡¢È¾¿ô¤Ï¹ØÆþÉÊ¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤º¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂÞ¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë5¿Í¤¬ÀÇ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ÔÌ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸¶»ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥«¥´¤Ï¤Þ¤ºÇö¤¤¥ì¥¸ÂÞ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¼ºÇÔ¤ÎÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÊÌ¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢À®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤ä¤êÊý¤ò¡¢º£¸å¤Û¤«¤Î»Ô¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡»î¹Ôºø¸í¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢Âà¶þ¤Ç¤¤¤é¤À¤¿¤·¤¤¤¬¡¢ËÍ¤é¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¹Æ¤Ï¥É¥Í¥é¡¦¥á¥É¥¦¥ºÇî»Î¤Î¸ÀÍÕ¤Ç·ë¤Ó¤¿¤¤¡£
¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Àß·×¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Àß·×¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¶Ã¤¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¤È³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶Ã¤¤òÍ½Â¬¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤·¡¢Íø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤ë¡£¡Ä¡Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ©¸æ¤·¤¿¤ê¡¢´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤È¤â¤ËÍÙ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡ª¡×
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¾åÎ®»×¹Í¨¡¨¡¡ÖÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¡×¤Ë²ò·è¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÌäÂê²ò·è¤Î»×¹ÍË¡¡Ù¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤Ç¤¹¡Ë