Ž¢ÇÇØ¤ÏÀäÂÐ¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ž£°ßÄ²²Ê¤ÎÀìÌç°å¤¬¤½¤¦ÁÊ¤¨¤ë"¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»°ÎØÍÎ¿Í¡Ø°ß¤ÏºÐ¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿çÌ²Ãæ¤ÏµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤
°ßÉÔÄ´¡¢°ßÈèÏ«¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÌµ°Õ¼±¤Î»ÑÀª¤äÆ°ºî¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¸²Ãø¤ÊÎã¤òµó¤²¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢1Æü¤Î¤¦¤Á¤Ç¡¢»ÑÀª¤äÆ°ºî¤ò¥±¥¢¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ö¿çÌ²Ãæ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¿çÌ²Ãæ¤Ï¡¢¡Ö1Æü¤Î¤¦¤Á¤Ç¿©¸å2¡Á3»þ´Ö¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ËµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»À¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¤¬¿©Æ»¤ä¤Î¤É¡¢¸ý¤Þ¤Ç¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡¢³±¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤Ä¤é¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¤Ï¿©Æ»¤ä°ß¤Î±¿Æ°¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂÃ±Õ¤äÓë²¼±¿Æ°¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿©Æ»¤Ø¤ÈµÕÎ®¤·¤¿»À¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢°ß»ÀÊ¬Èç¤¬Áý¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿çÌ²¾ã³²¤ä¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡ÊSAS¡Ë¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎµÕ¤â¤·¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê1¡ËµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤ä¶»¤ä¤±¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¾åÈ¾¿È¤ò¹â¤¯¤¹¤ë
ÇÇØ¤äÁ°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¤Ç°ß¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ß±Õ¤¬µÕÎ®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕÎ©¤Á¤¹¤ë¤È½ÅÎÏ¤Ç°ß¤«¤é¶»¡¢¤Î¤É¸µ¤Ø¤È°ß±Õ¤¬µÕÎ®¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ÃÎ¿Í¤ÎÀ°·Á³°²Ê°å¤Ï¡¢¡ÖÇÇØ¤äÁ°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¿²¤°¤»¤Ç¤âÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖºÂ¶È¡¢¥¹¥Þ¥Û»ÑÀª¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó»ÑÀª¤¬Ä¹¤¤¿Í¤âÆ±¤¸¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â¤µ¤¬¤¢¤ëËí¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ
½¢¿²Ãæ¤ËÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ß¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ°ß±Õ¤¬µÕÎ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤«¤¢¤¿¤ê¤«¤éÆ¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë·¹¼Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¹â¤¯¤·¤Æ¿²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¿²¶ñ¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¡¢¥Þ¥Ã¥È¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤é¾åÈ¾¿È¤ò¾¯¤·µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤¬¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾²¤«¤é°ìÈÖ¹â¤¤Æ¬Éô¤Þ¤Ç¤¬10¡Á20¥»¥ó¥Á¡¢³ÑÅÙ¤Ê¤é15ÅÙ¤°¤é¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÙ¤«¤¤¿ôÃÍ¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç½Ï¿ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·¹¼Ð¤ò¤¢¤ì¤³¤ì»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¶ñ¹ç¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ø¤«¤éÆ¬Éô¤Þ¤Ç·¹¼Ð¤ò¤Ä¤±¤¿Ëí¤â»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤Ï¡¢¹â¤µ¤¬¤¢¤ëËí¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ß»À¤¬µÕÎ®¤·¤Æ¤Î¤É¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¹â¤¤Ëí¤òÁª¤Ö¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Î¤É¤¬µÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤âÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¼ó¤³¤ê¡¢¸ª¤³¤ê¡¢¿²°ã¤¤¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾É¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿²¤ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë
¡Ê2¡ËµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¾ì¹ç¤Ïº¸Â¦¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¿²¤ë
¿ÞÉ½2¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²£¸þ¤¤Ë¿²¤ë¤Ê¤é¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¿Í¤Ï¡¢°ß¤Î·Á¤ò¹Í¤¨¤Æº¸Â¦¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ß¤Ï¿©Æ»¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÂÞ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìó4Ê¬¤Î3¤ÏÂÎ¤ÎÃæ¿´¤è¤êº¸Â¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ß¤ÎÆâÍÆÊª¤Ïº¸Â¦¤Î¤Û¤¦¤¬Î¯¤Þ¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¯¡¢º¸¤ò²¼¤Ë¤¹¤ë¤ÈµÕÎ®¤Ï·Ú¸º¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢±¦¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¿²¤ë¤È¡¢¿©Æ»¤È°ß¤Î¶³¦¤Î¾¯¤·¾å¤Ë¤¢¤ë²¼Éô¿©Æ»³çÌó¶Ú¤Î°µ¤¬Äã²¼¤·¤Æ³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢°ß»À¤¬µÕÎ®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Î¤É¤¬Íî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²£¸þ¤¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ïº¸Â¦¤ò²¼¤Ë¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë±¦¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¿²¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¦¤ÄÉú¤»¤Ç¿²¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤
¡Ê3¡Ë¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Î¾ì¹ç¤Ï±¦¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¿²¤ë
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Î¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ç°ß¤â¤¿¤ì¤¬¤¹¤ë¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¹¤°¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï±¦¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¿²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ß¤Î½Ð¸ý¤Ë¤¢¤¿¤ëÍ©Ìç¤È¤½¤ì¤ËÂ³¤¯½½Æó»ØÄ²¤ÏÂÎ¤Î±¦Â¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù²á¤®¤Æ¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²½Êª¤òÁá¤¯Í©Ìç¤«¤é³°¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢±¦¤ò²¼¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£¸þ¤¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¿²¤ä¤¹¤¤Ëí¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤â¾Ã²½ÉÔÎÉ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤É¤Á¤é¤«ÌÂ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å¸þ¤¤Ë¿²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ß¤ÎÁ°ÄíÉô¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¤«¤é½½Æó»ØÄ²¤Ø¤ÏÇØÃæÂ¦¤ËÎ®¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê4¡Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ç¿²¤ë¤Î¤ÏNG
¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ç¿²¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤Ë¤è¤ë½ÅÎÏ¤Ç°ß¤ä¤ª¤Ê¤«¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ê2¡Ë¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë²¼Éô¿©Æ»³çÌó¶Ú¤¬¤æ¤ë¤ó¤Ç°ß±Õ¤¬µÕÎ®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ç¿²¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½¢¿²Ãæ¤Ë¶»¤ä¤±¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¿Í¤ÏµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Îµ¿¤¤¤¢¤ê
¡Ê5¡ËÄù¤áÉÕ¤±¤¬¶¯¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ÏNG
¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤¤Ä¤¤¥º¥Ü¥ó¤Ï¡¢°ß¤ä¤ª¤Ê¤«¤ò°µÇ÷¤·¤Æ°ß±Õ¤ÎµÕÎ®¤ò¤Þ¤Í¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£½¢¿²Ãæ¤ÎµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿²¤ëÁ°3»þ´Ö¤Ï¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢ÎÐÃã¡¢¹ÈÃã¤Ê¤É¤ä¡¢¤ª¼ò¤Ê¤É»É·ãÅª¤Ê°û¤ß¤â¤Î¤òÈò¤±¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Ï¿ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê°ßÉÔÄ´¡¢°ßÈèÏ«¤Î²þÁ±¤ËÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÙÆü¤Ç¤â¿²¤ë»þ´Ö¤òËèÆüÆ±¤¸¤Ë¤·¤Æµ¬Â§À¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡¢¿²¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁàºî¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ(¤ß)¤ë¤Ê¤É¤Ç¸÷¤Ë¤è¤ëÇ¾¤Ø¤Î»É·ã¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²»þ´Ö¤Ï7¡Á8»þ´Ö¤Ï¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¡¢¤Þ¤À¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÆüÃæ¤Ï¤Ê¤ó¤é¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½¢¿²Ãæ¤Ë¶»¤ä¤±¤ä¸ý¤¬»À¤Ã¤Ñ¤¯¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÊüÃÖ¤»¤º¡¢Áá¤á¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤äÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÇÇØ¤Ï°ß»À¤ÎµÕÎ®¤òÍ¶È¯¤·¤ä¤¹¤¤
ÆüÃæ¤ÎÆ°ºî¤Ç¤â¤Ã¤È¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÇÇØ¤Î²þÁ±¤Ç¤¹¡£ÇÇØ¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢°ß»À¤ÎµÕÎ®¤òÍ¶È¯¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*1¡Ë
¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´¿È¤ò¶À¤Ë±Ç¤·¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÇÇØ¤äÁ°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÇÇØ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁàºîÃæ¡¢¿©»öÃæ¤ËÇØÃæ¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÇØ¤äÁ°¤«¤¬¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¤Ê¤«¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È°ß¤ÎÆâÉô¤Î°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ß¤ÎÆþ¤ê¸ý¤è¤ê¾¯¤·¾å¤Ë¤¢¤ë²¼Éô¿©Æ»³çÌó¶Ú¤¬¤æ¤ë¤ß¡¢°ß¤«¤é¿©Æ»¤Î¤Û¤¦¤Ø¤È°ß±Õ¤¬µÕÎ®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÇØ¤äÁ°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢²£³ÖËì¤ÎÆ¯¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£²£³ÖËì¤Ë¤Ï¡¢¿©Æ»¤¬ÄÌ¤ë¿©Æ»Îö¹¦¤È¤¤¤¦ÄÌ¤êÆ»¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¿©Æ»¤È°ß¤Î¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²¼Éô¿©Æ»³çÌó¶Ú¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ÑÀª¤¬°¤¤¤È²£³ÖËì¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¡¢²¼Éô¿©Æ»³çÌó¶Ú¤Î¤æ¤ë¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ßÉÔÄ´¤ä°ßÈèÏ«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¶¯¤¯¤ÆÀº¿ÀÅª¤ÊÉÔ°Â¤¬Â³¤¯¤È¤¤Ï¡¢µ¡Ç½À¥Ç¥£¥¹¥Ú¥×¥·¥¢¤äÈó¤Ó¤é¤óÀ°ß¿©Æ»µÕÎ®¾É¤ò¤Þ¤Í¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ß¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿´ÇÛ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Æ¾Ã²½¤¬°¤¤¡¢ÊØÈë¤ä²¼Î¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¡¢»ÑÀª¤ÏÇÇØ¤äÁ°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ê*1¡ËFujimoto K. Prevalence and epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease in Japan. Aliment Pharmacol Ther. 2004;20¡ÊSuppl. 8¡Ë:5-8. Yamaguchi T, et al. The presence and severity of vertebral fractures is associated with the presence of esophageal hiatal hernia in postmenopausal women. Osteoporos Int. 2002;13¡Ê4¡Ë:331-6.
¢£ÇÇØ¤Ï°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ·Ú¤¤¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º¼£¤ë
¡ÖÇÇØ¤Ê¤É»ÑÀª¤Î²þÁ±¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÑÀª¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ä·Ú¤¤¶Ú¥È¥ì¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÉ¬¤º²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºîÃæ¡¢¿©»öÃæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÌµ°Õ¼±»þ¤Î»Ñ¤òÃ¯¤«¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤®¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ËÇÇØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÇ§¼±¤À¤±¤Ç¤â¡¢²þÁ±¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò°õºþ¤·¤Æ¥Ç¥¹¥¯¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Æü¾ïÅª¤ËÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹Æ°µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤Ë¡¢¿ÞÉ½4¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÉ¤ËÂ¤«¤éÇØÃæ¡¢Æ¬¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¢¤´¤ò°ú¤¡¢¼«Á³¤Ë¸åÆ¬Éô¡¢¤±¤ó¤³¤¦¹ü¡¢¤ª¤·¤ê¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢¤«¤«¤È¤¬ÊÉ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á´¿È¤ò±Ç¤¹¶À¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢º¸±¦¤Î¸ª¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÑÀª¤òËèÄ«³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÆüÃæ¤â¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÇØÃæ¤¬¿¤Ó¤¿»ÑÀª¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇØÃæ¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì²á¤®¤ë¤È¼ó¤³¤ê¡¢¸ª¤³¤ê¡¢¹øÄË¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤Ê¤«¤Ë¾¯¤·ÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¸ý¤«¤éÂ©¤ò·Ú¤¯ÅÇ¤¡¢Î¾Êý¤Î¸ª¤ò¸å¤í¤Ë3¡Á5²ó¤Þ¤ï¤¹¤«¡¢¾å²¼¤Ë¥¹¥È¥ó¥¹¥È¥ó¤ÈÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢ÇÇØ¤¬¤ä¤ä²þÁ±¤·¤Æµ¤Ê¬¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤Î¤È¤¡¢°ß¤ÎêÀÆ°±¿Æ°¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¢¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï»ÑÀª²þÁ±¤ËÍ¸ú
Àè¤Û¤É¡¢¤ª¤Ê¤«¤Ë¾¯¤·ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÇÇØ¤Î¸¶°ø¤Ë¤ÏÊ¢¶Ú¤Î¤æ¤ë¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ÑÀª¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÇØÃæ¿¤Ð¤·¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÊ¢¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÊ¢¶Ú±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤È°ß»À¤¬µÕÎ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿²Å¾¤ó¤Ç¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤¹Ê¢¶Ú±¿Æ°¤Ï¤ª¤Ê¤«¤Ë°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¶»¤ä¤±¤ä吞»À¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÊ¢¶Ú¤Î¶¯²½Ë¡¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Î©¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢°ß»À¤ÎµÕÎ®¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤è¤Ó¡¢ÇØ¶Ú¤È¤Õ¤È¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤âÆ±»þ¤ËÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5¡Á10²ó¤ò1¥»¥Ã¥È¤Ë¡¢1Æü3¥»¥Ã¥È¤Û¤É¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¡¢1½µ´Ö¤â¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¶ÚÆù¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤Ä¤¤¾ì¹ç¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë¡¢ÊÉ¤ä°Ø»Ò¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤ò¼ê¤Ç»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ÞÉ½5¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
»°ÎØ ÍÎ¿Í¡Ê¤ß¤ï¡¦¤Ò¤í¤È¡Ë
Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³Ø¼çÇ¤¶µ¼ø
1956Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¼¯»ùÅçÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£°å³ØÇî»Î¡£Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÉû³ØÄ¹¡¢Æ±ÉÂ±¡Éû±¡Ä¹¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¾Ã²½´É³Ø²ñÂåµÄ°÷¡¦°ßÄ²²Ê»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°ß¤ÏºÐ¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÊ¼¸Ë°å²ÊÂç³Ø¼çÇ¤¶µ¼ø »°ÎØ ÍÎ¿Í¡Ë