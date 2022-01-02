»à·º¤Ï¡Ö12·î¡×¤¬¤Ê¤¼Â¿¤¤¡Ä¡© ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö»à·º¼¹¹Ô¤¬·è¤Þ¤ë½Ö´Ö¡×
ÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡Ö»à·º¼¹¹Ô¡×¤ò¤¹¤ë¹ñ
2021Ç¯12·î21Æü¡¢·º³ÎÄê»à·º¼ü3¿Í¤Î·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£»à·º¼¹¹Ô¤Ï2019Ç¯12·î°ÊÍè¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¡£À¤³¦¤Ç¤Ï»à·ºÀ©ÅÙ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¹ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Þ¤äµ©Í¤Ê»à·º¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÛÈ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ê¿³Íý¤ò·Ð¤¿¾å¤Ç¡¤ºÇ½ªÅª¤Ë»à·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê¾å¤Ë¤â¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤ò²Ã¤¨¤¿¾å¤Ç»à·º¤Î¼¹¹Ô¤òÌ¿Îá¤·¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×
º£²ó¡¢¸ÅÀîÄ÷µ×Ë¡Ì³Âç¿Ã¤¬²ñ¸«¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¸ÅÀîÂç¿Ã photo/gettyimages
¤½¤â¤½¤â»à·º¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»à·º¼ü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ»à·ºÀ©ÅÙ¤ÏÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡½¡½ÎáÏÂ¤Ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¤¤Þ¤³¤½¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±Á´ÂÎ¤¬²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢»à·º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿·ºÌ³´±¤Ë¼èºà¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬¡Ø·ºÌ³´±¤¬ÌÀ¤«¤¹»à·º¤ÎÏÃ¡Ù¤¬»à·ºÀ©ÅÙ¤Î¼ÂÂÖ¤¬¾ÜºÙ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ºÌ³´±¤¬ÌÀ¤«¤¹»à·º¤ÎÏÃ¡×¤è¤ê
¼ÂºÝ¡¢¡Ø·ºÌ³´±¤¬ÌÀ¤«¤¹»à·º¤ÎÏÃ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¤òÄÌ¤·¤Æ»à·º¤Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»à·º¼¹¹Ô¤Ë·È¤ï¤ë·ºÌ³´±¤Î¡Ö¿ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â»à·º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¹¹Ô¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹·ºÌ³´±¤Ï1²ó¤Î»à·º¤Ë¤ª¤¤¤Æ3¡Á5¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
º£²ó¤Î»à·º¼¹¹Ô¤ò¤á¤°¤ëË¡Ì³Âç¿Ã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Î»à·ºÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤äÌäÂê¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö6¥õ·î°ÊÆâ¤Î¼¹¹Ô¡×¤Ï¤Ê¤¼¼é¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡©
¡Ö»à·º¤Î³ÎÄê¤«¤éÃ»¤¤»à·º¼ü¤Ç¤â6Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼¹¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ç¤Ï6¥õ·î°ÊÆâ¤Î¼¹¹Ô¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ê´¶¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬µ¼Ô¤«¤éÈô¤ó¤À¡£
¤¸¤Ä¤Ï»à·º¤Î¼¹¹Ô¤ÎÌ¿Îá¤Ï¡¢È½·è³ÎÄê¤ÎÆü¤«¤é6¥õ·î°ÊÆâ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
»à·º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÅÀîÂç¿Ã¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸æ»ØÅ¦¤Î¤È¤ª¤ê¡¢·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ë¤Ï»à·º¤Î¼¹¹Ô¤ÎÌ¿Îá¤ÏÈ½·è³ÎÄê¤ÎÆü¤«¤é6¥õ·î°ÊÆâ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»Ý¤Îµ¬Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÈÌ¤Ë·±¼¨µ¬Äê¤Ç¤¢¤ë¤È²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡Ö»à·º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤ÎÌ¿¤òÀä¤Ä¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê·ºÈ³¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¼¹¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤«¤é¡¢¡ÖÈ½·è³ÎÄê¤ÎÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤Î»à·º¼¹¹Ô¤òË¡Î§¤ÇÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬È¾Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¤Ê¤¼Ë¡Î§¤ò²þÀµ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤â½Ð¤¿¤¬¡¢¸ÅÀîÂç¿Ã¤Ï¡Ö¸æ»ØÅ¦¤Î·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Îµ¬Äê¤Ï¡¢·±¼¨µ¬Äê¤È²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12·î¡×¤¬Â¿¤¤¥ï¥±
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö»à·º¼¹¹Ô¤ÏµîÇ¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤ÜËèÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
µ¼Ô¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Á°²ó¤Î»à·º¼¹¹Ô¤â2019Ç¯12·î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡Ö12·î¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£°Ê²¼¡¢¸ÅÀîÂç¿Ã¤Î²óÅú¡£
¡Ö°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢»à·º¼¹¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø·¸»ñÎÁ¡¢´Ø·¸µÏ¿¤ò½½Ê¬¤ËÀººº¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·º¤Î¼¹¹ÔÄä»ß¤¢¤ë¤¤¤ÏºÆ¿³»öÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î»öÍ³¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë½é¤á¤Æ»à·º¼¹¹Ô¤ÎÌ¿Îá¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Î»à·º¼¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÅÀîÂç¿Ã¤Ï¡Ö½ðÌ¾¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï12·î17Æü¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»à·º¼¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡×¤¬Â¿¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¿Ã¤Ç¤µ¤¨ÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î»à·ºÀ©ÅÙ¤Î¡È¼Â¾ð"¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Ã½¢Ç¤¸å½é¤Î¼¹¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸æ½ê´¶¤ò¤ªÊ¹¤«¤»´ê¤¨¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤âÈô¤ó¤À¡£
¸ÅÀîÂç¿Ã¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö»à·º¤Ï¿Í¤ÎÌ¿¤òÀä¤Ä¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê·ºÈ³¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿µ½Å¤ÊÂÖÅÙ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËË¡¼£¹ñ²È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¤·¤¿È½·è¤Î¼¹¹Ô¤Ï¡¢¸·Àµ¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»à·º¤ÎÈ½·è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¿µ½Å¤Ê¿³Íý¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤½¤Î¾å¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢Ë¡¤ÎÄê¤á¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿µ½Å¤«¤Ä¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»à·º¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£ÆüËÜ¿Í¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£