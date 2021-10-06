¡ÚÆÈ¼«¡Û¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¡Ö¥µ¥¯¥é°õ¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡×¤Ë´ð½àÃÍÄ¶¤¨¤ÎÈ¯¤¬¤óÀµ¿ÏÇÇÀÌô¡¡Ìò°÷¤é¤Ï±£ÊÃ
¡Ö²ó¼ý¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Î¡Ö¥µ¥¯¥é°õ¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡×¤Ë¡¢´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë½üÁðºÞÀ®Ê¬¡Ö¥°¥ê¥Û¥µ¡¼¥È¡×¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½µ´©¿·Ä¬¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ÃÆ£ÈþËª±àËÜÊÞ¤¬¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡È±£ÊÃ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡È±£ÊÃ¡É²ñµÄ¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¡×¥°¥ê¥µ¥Û¡¼¥Èº®Æþ¡É±£¤Ú¤¤¡É¤Î¾Úµò²»À¼
¡¡ÌäÂê¤Î²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯2·î2Æü¡£²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Ï¡¢²ÃÆ£ÈþËª±àËÜÊÞ¤Î¼èÄùÌò±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤Î¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡Ò¼ÒÄ¹¡¢¼èÄùÌò±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢¥°¥ê¥Û¥µ¡¼¥Èº®Æþ¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¸¡ºº·ë²Ì¤ò»È¤¤²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ó
¡Ò»ä¤Ï²ó¼ý¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡Ó
¡Ö¥°¥ê¥Û¥µ¡¼¥È¡×¤È¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½üÁðºÞ¤Î¼çÀ®Ê¬¤À¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¹ñºÝ¤¬¤ó¸¦µæµ¡´Ø¡ÊIARC¡Ë¤¬¡Ö¥Ò¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯È¯¤¬¤óÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢´í¸±ÅÙ¤ò¼¨¤¹5ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¡Ö¥°¥ë¡¼¥×2A¡×¤ËÊ¬Îà¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Çµ¬À©¶¯²½¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×Ãí°ÕÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£
´ð½àÃÍÄ¶¤¨¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¡Ä¡Ä
¡¡¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¥°¥ê¥Û¥µ¡¼¥È¤Î»ÄÎ±´ð½àÃÍ¤Ï0.01ppm¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢½µ´©¿·Ä¬¤¬ÅÔÆâ¤ÎÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¿ôÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö²ÃÆ£ÈþËª±àËÜÊÞ¡×À½¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä5ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥µ¥¯¥é°õ¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡×¤ò´Þ¤à3ËÜ¤«¤é´ð½àÃÍÄ¶¤¨¤Î·ë²Ì¤¬¤Ç¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á1ËÜ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È´ð½àÃÍ¤Î5ÇÜ¤È¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÇÀÌ±Ï¢¿©ÉÊÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÈ¬ÅÄ½ã¿Í½êÄ¹¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö´ð½àÃÍÄ¶¤¨¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¿ÈÂÎ¤Ë³²¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÀÝ¼è¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤âÅöÁ³¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÂÖ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²»À¼¤Ë¤Ï¡Ò¼ÒÆâ¤Î¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡Ó¤È¤â¤¢¤ë¡£»ö¼Â¡¢¤³¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ï°ìÀÚ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥°¥ê¥Û¥µ¡¼¥È»ÄÎ±´ð½àÃÍÄ¶¤¨¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢º£¤Ç¤âÆ²¡¹¤ÈÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼èºà¤ËÂÐ¤·²ÃÆ£ÈþËª±àËÜÊÞ¤«¤é¤Ï¡¢
¡Òºòº£¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤Á¤ß¤ÄÃæ¤Î¥°¥ê¥Û¥µ¡¼¥È¤Î´ð½àÃÍ¤ò0.05ppm¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤ËÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¡¡¤È¡¢´ð½àÃÍ¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Î²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ñµÄ¤Î²»À¼¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£10·î7ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¿·Ä¬¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾¦ÉÊÌ¾¤òµó¤²¤¿Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ÈÊ»¤»¡¢²ÃÆ£ÈþËª±àËÜÊÞ¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¤ª²ÈÁûÆ°¡×¤ÈÊ»¤»¤ÆÊó¤¸¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2021Ç¯10·î14Æü¹æ ·ÇºÜ