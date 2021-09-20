Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤³¤Î1½µ´Ö¤Ç¤¹¤´¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡Ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç½°±¡µÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×¡Ê64¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¼¡´üÁíºÛÁª¤ËÈ¼¤¤¡Ö¿·ÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤¬²óÅú¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£²ÏÌîÂÀÏº¹ÔÀ¯²þ³×Ã´ÅöÁê¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï48.6¡ó¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï18.5¡ó¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°ÁíÌ³Áê¤Ï15.7¡ó¡¢ÌîÅÄÀ»»Ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ï3.3¡ó¤Ç¡¢¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï13.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²ÏÌî»á¤¬43¡ó¡¢¹â»Ô»á¤¬15¡ó¡¢´ßÅÄ»á¤¬13¡ó¡¢ÌîÅÄ»á¤¬6¡ó¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤¬15¡ó¡¢´Ø¿´¤¬¤Ê¿Í¤Ï¤Ï8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ê44¡Ë¤«¤é¡Ö¤ä¤Ï¤ê²ÏÌî¤µ¤ó¤«¤Ê¤ê¤¤¤ï¤æ¤ëÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï50¡óÁ°¸å¼è¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Åì¹ñ¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¥×¥é¥¹¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ï¤â¤¦¥Ç¡¼¥¿½Ð¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢º£Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤â²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï²áÈ¾¿ô¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤¿¤À¤³¤ì¤ÍÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤³¤Î1½µ´Ö¤Ç¤¹¤´¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡Ê¹â»ÔÁ°ÁíÌ³Áê¤ò¡Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤¬°ÂÇÜÁ°¼óÁê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ´äÈ×»Ù»ýÁØ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤³¤Î¿ôÆü´Ö¤Ç¤Í¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍº£²ó¡¢°ÂÇÜÁ°¼óÁê¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤Ç¤¤ë¤«¡¢¼¨¤»¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ì¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÎã¤¨¤Ð3Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤À¤È¤«¹ñ²ñµÄ°÷É¼¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¼è¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¡Ä¤Þ¤¡4Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£3Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¼è¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£