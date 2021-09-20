¹Ã»Ò±à¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¼Â¸³¡¡´ÑÀïÀÊ¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃíÊ¸
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Èºå¿ÀÅÅµ¤Å´Æ»¤Ï¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡ËÆâ¤Î°ìÉôºÂÀÊ¤Ç·Ú¿©¤ä°û¤ßÊª¤òÇÛÃ£¤¹¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»Ï¤á¤¿¡£´ÑµÒ¤ÏºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢µå¾ìÆâ¤Î°û¿©Å¹¤«¤éºÂÀÊ¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´ÑÀïÃæ¤ËÀÊ¤òÎ¥¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µå¾ì¤Ë·×28¥«½ê¤¢¤ë4¡Á5¿ÍÍÑ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤¬ÂÐ¾Ý¡£ºÂÀÊÉÕ¶á¤ËÅ½¤é¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤È·Ú¿©¤ä°û¤ßÊª¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢ÃíÊ¸»þ¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç·èºÑ¡£°û¿©Å¹¤Î½¾¶È°÷¤¬ºÂÀÊ¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£