Ì¾¸Å²°¤Î¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ö¾Ç¤¬¤·¾ßÌý¡×¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Àâ¡¢ÃÏ¸µ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊ¹¤¯¤È...
Ì¾¸Å²°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Î¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤ÏÁ´¹ñ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿©Ê¸²½¤¬2021Ç¯9·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¤Èº½Åü¤ÇÎý¤Ã¤¿ÃÄ»Ò¶Ì¤ò¶ú»É¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢º½Åü¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤¿´Å¤¤¥¿¥ì¤¬Á´¹ñ¶è¡£¤À¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¾Ç¤²ÉÕ¤¤ÎÃÄ»Ò¤¬º¬¶¯¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¾Ç¤²¤Æ¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡ÖÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤Ï¾Ç¤²¾Ç¤²¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÃÏ¸µÌ±¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÎÃÄ»ÒÅ¹¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÀ½Ë¡¡¦Ì£ÉÕ¤±¤Î°ã¤¤¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°¦ÃÎ¸©°ìÂÓ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¶Ì¤¬¾®¤µ¤¯¡¢5¶Ì¤ò¶ú»É¤·¤Ë¤¹¤ë¡£º½Åü¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤¿¥¿¥ì¤ò»È¤¤¡¢¾Ç¤¬¤»¤Æ¾Æ¤¯¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢¥¿¥ì¤ÎÇ´¤êµ¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È´ÅÌ£¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¢¤ê¡¢¾Ç¤²¤¿¾ßÌý¤ÎÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇVTR±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¯¡£Åì³¤Î®¤Î¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢
¡Ö¾Ç¤²¤Æ¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÅì³¤·÷¤ÎÊ¸²½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ØÅì¤ÇÄº¤¯¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤Ï²¿¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤ä¤é¾Ç¤²¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤é¤·¤¤¡×
ÈôÂÍ¤ÈÈþÇ»¤Ç¤âÈùÌ¯¤ËÌ£ÉÕ¤±¤¬°ã¤¦¡©
¤¿¤À¤·¡¢º½Åü»ÅÎ©¤Æ¤Î¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤â¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç°ìÄê¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
´ôÉì¸©±©Åç»Ô¤«¤é´ôÉì¡¦°¦ÃÎ¸©¤ËÃÄ»Ò¤ò½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¡Ö±©Åç¥À¥ó¥´¡×¤Ï10Æü¤Î¼èºà¤Ë¡¢ÃÄ»Ò¤Ï1ËÜ5¶Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¿¥ì¤Ï´Å¿É¤¯Ç´ÅÙ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤ë¡£Á´¹ñ¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¤Ë¶á¤¤¤¬¡¢
¡Ö°ì³µ¤Ë¤É¤Á¤é¤Î¥·¥§¥¢¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈþÇ»ÃÏÊý¤ä°¦ÃÎ¸©À¾Éô¤Ç¤â¾ßÌý»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤Ê¤¤¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤âÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ã´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´ôÉì¸©Æâ¤Ç¤âÈôÂÍÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¿¥ì¤ò»È¤Ã¤¿ÃÄ»Ò¤¬¼çÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤ËÈôÂÍÃÏÊý¤Ç¤â¤³¤Î¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤ÎÃÄ»Ò¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤À¤é¤·ÃÄ»Ò¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃæÆü¿·Ê¹WEBÈÇ2021Ç¯5·î24ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¤Î2¸©¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Î¹¥¤ß¤Ë¤ÏºÙ¤«¤ÊÃÏ°èº¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯