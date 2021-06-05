ガーナ戦に臨む先発11人が発表された。

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　東京五輪世代のU-24日本代表は６月５日、ベスト電器スタジアムで国際親善試合のU-24ガーナ代表戦を行なう。19時30分のキックオフに先駆けてスタメンが発表された。

　６月３日のA代表戦から中１日で迎えたこの一戦では、久保建英、中山雄太を除く先発メンバー９人が変更。また、オーバーエイジ枠の吉田麻也酒井宏樹遠藤航の３選手がそろい踏みとなった。

　U-24日本代表のガーナ戦メンバーリストは以下の通り。
※オーバーエイジ枠
 
【先発選手】
GK
23　谷　晃生（湘南ベルマーレ）

DF
16　冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
19　酒井宏樹（マルセイユ／フランス）※
22　吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※

MF
３　中山雄太（ズウォーレ／オランダ）
６　遠藤　航（シュツットガルト／ドイツ）※
10　堂安　律（ビーレフェルト／ドイツ）
11　久保建英（ヘタフェ／スペイン）
14　相馬勇紀（名古屋グランパス）
17　田中　碧（川崎フロンターレ）

FW
26　上田綺世（鹿島アントラーズ）

【控えメンバー】
GK
12　沖　悠哉（鹿島アントラーズ）
24　鈴木彩艶（浦和レッズ）

DF
２　菅原由勢（AZ／オランダ）
５　町田浩樹（鹿島アントラーズ）
15　古賀太陽（柏レイソル）
20　旗手怜央（川崎フロンターレ）
27　橋岡大樹（シント=トロイデン／ベルギー）

MF
４　板倉 滉（フローニンヘン／オランダ）
７　三笘　薫（川崎フロンターレ）
８　三好康児（アントワープ／ベルギー）
18　食野亮太郎（リオ・アベ／ポルトガル）

FW
９　林　大地（サガン鳥栖）
25　前田大然（横浜F・マリノス）

監督
横内昭展構成●サッカーダイジェストWeb編集部
 