U-24日本代表、ガーナ戦のスタメン発表！OA枠３選手が揃って先発、A代表戦から９人変更
東京五輪世代のU-24日本代表は６月５日、ベスト電器スタジアムで国際親善試合のU-24ガーナ代表戦を行なう。19時30分のキックオフに先駆けてスタメンが発表された。
６月３日のA代表戦から中１日で迎えたこの一戦では、久保建英、中山雄太を除く先発メンバー９人が変更。また、オーバーエイジ枠の吉田麻也、酒井宏樹、遠藤航の３選手がそろい踏みとなった。
U-24日本代表のガーナ戦メンバーリストは以下の通り。
※オーバーエイジ枠
【先発選手】
GK
23 谷 晃生（湘南ベルマーレ）
DF
16 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
19 酒井宏樹（マルセイユ／フランス）※
22 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※
MF
３ 中山雄太（ズウォーレ／オランダ）
６ 遠藤 航（シュツットガルト／ドイツ）※
10 堂安 律（ビーレフェルト／ドイツ）
11 久保建英（ヘタフェ／スペイン）
14 相馬勇紀（名古屋グランパス）
17 田中 碧（川崎フロンターレ）
FW
26 上田綺世（鹿島アントラーズ）
【控えメンバー】
GK
12 沖 悠哉（鹿島アントラーズ）
24 鈴木彩艶（浦和レッズ）
DF
２ 菅原由勢（AZ／オランダ）
５ 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
15 古賀太陽（柏レイソル）
20 旗手怜央（川崎フロンターレ）
27 橋岡大樹（シント=トロイデン／ベルギー）
MF
４ 板倉 滉（フローニンヘン／オランダ）
７ 三笘 薫（川崎フロンターレ）
８ 三好康児（アントワープ／ベルギー）
18 食野亮太郎（リオ・アベ／ポルトガル）
FW
９ 林 大地（サガン鳥栖）
25 前田大然（横浜F・マリノス）
監督
横内昭展構成●サッカーダイジェストWeb編集部