»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÀ¸ÍýÍÑµÛ¿å¥·¥ç¡¼¥Ä¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï
¡¡À¸Íý¤ÎÉÏº¤¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬½÷À¤ÎÀ¸Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò¼¨¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¥Ê¥×¥¥ó¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÀ¸Íý¤ÎÉÏº¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÃËÀ¤â½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¹Ô¤¯»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µÛ¿å·¿¤ÎÀ¸ÍýÍÑ¥·¥ç¡¼¥Ä¤¬ºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤ÏµÛ¿å¥·¥ç¡¼¥Ä¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡µÛ¿å·¿¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥Ä¤Î°ã¤¤
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥¯¥í¥Ã¥ÁÉôÊ¬¤¬Æó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ê¥×¥¥ó¤Î±©¤¬¤·¤Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤ËÈ©Â¦¤Î¥¯¥í¥Ã¥Á¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤¬ËÉ¿å²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢µÛ¿å·¿¤Î¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥¯¥í¥Ã¥ÁÉôÊ¬¤¬Ê£¿ôËç¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥Ê¥×¥¥ó¤òÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â·Ð·ì¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥ç¡¼¥Ä1Ëç¤Ç¥Ê¥×¥¥óÊ£¿ôËçÊ¬¤ÎµÛ¿å¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÛ¿å·¿¥·¥ç¡¼¥Ä¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥Ý¥¤¥ó¥È3¤Ä¤ò½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡¤¤¤Á¤¤¤Á¥È¥¤¥ì¤Ç¼è¤ê´¹¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç³Ú
¡¡¥Ê¥×¥¥ó¤ò¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ç¤¹¡£µÛ¿å¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÜ¿¨ÌÌ¤¬¤Ò¤ä¤Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤ÇÍú¤Ä¾¤¹»þ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ê¥×¥¥ó¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë»þ¤Î²»¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¥Ê¥×¥¥ó¤òÂØ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤Ê¿Í¤ËµÛ¿å¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²¿¤è¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤ì¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥·¥ç¡¼¥Ä¤òÍú¤ÂØ¤¨¤ëºÝ¡¢¿·¤·¤¤¥Ê¥×¥¥ó¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡£ÂÎÄ´¤¬°¤¯ÉÏ·ìµ¤Ì£¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Îºî¶È¤¹¤é¤â¤ª¤Ã¤¯¤¦¤ÊÉ®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âµß¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¢¥·¥ç¡¼¥Ä¤¬±ø¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤
¡¡µÛ¿å¥·¥ç¡¼¥Ä¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥×¥¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë·Ð·ì¤¬Ï³¤ì¤Æ¥·¥ç¡¼¥Ä¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤¤«¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µÛ¿åÎÌ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¥·¥ç¡¼¥Ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ªÍÎÉþ¤Þ¤Ç±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢·Ð·ì¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤1,2ÆüÌÜ¤ÎÌë¤Ï¥·¥ç¡¼¥Ä·¿¥Ê¥×¥¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï´ðËÜÅª¤ËµÛ¿å·¿¥·¥ç¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸Íý¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê»þ¤ä¡¢À¸Íý¼þ´ü¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÊý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ¥Ê¥×¥¥ó¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤
¡¡¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢µÞ¤ËÀ¸Íý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡Ö¥Ê¥×¥¥ó¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢µÛ¿å¥·¥ç¡¼¥Ä¤µ¤¨1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï°Â¿´¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡µÞ¤ÊÀ¸Íý¤Ç¤¢¤ï¤Æ¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¤â¥·¥ç¡¼¥Ä¤òÍú¤¯¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡È©¤¬¼å¤¤¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤â
¡¡¥Ê¥×¥¥ó¤À¤È¤«¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÛ¿å·¿¤Î¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤«¤Ö¤ì¤ä¤«¤æ¤ß¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡À½Â¤¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µÛ¿å¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÈ©¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥í¥Ã¥ÁÉôÊ¬¤òÌÊÁÇºà¤ÎÅ·¼³(ÄÌµ¤À¤¬¤è¤¯¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿È©¤¢¤¿¤ê¤ÎÊÔ¤ßÊý)¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ê¥×¥¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¤µ¤é¤Ã¤È´¶¤äµÛ¿åÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥à¥ì¤ä¤«¤Ö¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï·Ð·ìÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤Æü¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¤ªÀöÂõ¤¬ÌÌÅÝ¡¡µÛ¿å·¿¥·¥ç¡¼¥Ä¤ÎÌÌÅÝ¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤ªÀöÂõ¡£É®¼Ô¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Ç¤ËÄÒ¤±¤ª¤¤ò¤·¤Æ¡¢¾å¤¬¤ë»þ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ÆºÆÅÙÀöÂõµ¡¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£