ÆÚ¤Þ¤ó¤ÎÄì¤Ë200Ëü±ß¤Î»¥Â«¡ÄÅì¹ñ¸¶¡¡¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤«¤Ã¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç½°±¡µÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×¡Ê63¡Ë¤¬27Æü¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥µ¥ß¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊÅÚÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢»Õ¾¢¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê74¡Ë¤È¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°ä»º¡×¤ÈÂê¤·¡¢²áµî¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¡£¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿Á°¿ÈÈÖÁÈ¡Ö¤¿¤«¤¸¤ó¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×»þÂå¤Î04Ç¯¡¢¤¿¤±¤·¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¾ìÌÌ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åì¹ñ¸¶¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¿¤±¤·¤¬¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¡Ö¤¿¤«¤¸¤óno¤Ð¤¡¡Á¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø»Õ¾¢¡¢¸Æ¤Ù¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ØÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¤¿¤±¤·¤¬¡Ë¡Ø¹Ô¤¯¤è¡Ù¤È¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤±¤·¤«¤é¤Ï¾ò·ï¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£1ÇÕ¤À¤±°û¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤±¤·¤ÏÅì¹ñ¸¶¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¡Ê64¡Ë¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÂçºå¤Ø¡£¡Ö¤½¤ì¤ÇËÍ¤È¥¿¥«¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»Õ¾¢¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢2ËÜÊ¬¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©»£¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·ÃÏ¤ËÎ®¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¿·ï¤«¥Ð¡¼¥Ã¤È²ó¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë¤¿¤«¤¸¤ó¤È°û¤ßÊâ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¡¢¾è¼ÖÁ°¤Ë¤¿¤«¤¸¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë©Íé¸®¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤ò¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åì¹ñ¸¶¤Ï¡Ö¡Ø¿©¤¨¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¤¿¤±¤·¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ë¡¢¤Ð¡¼¤Ã¤È¿©¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Äì¤Ë200Ëü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡Åì¹ñ¸¶¤¬¡Ö»Õ¾¢¡¢¤³¤ì²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡©¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¡Ø¥®¥ã¥é¤«¤Ê¤¢¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ü¤½¤Ã¤È¡×ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ØÊÖ¤·¤ÆÍè¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤À¤Ã¤Á¤å¤¦ÏÃ¡×¤ÈÏÃ¤Ë¥ª¥Á¤òÉÕ¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤«¤Ã¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£