¸·´¨¤Î2021Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ËÌ¹ñ¤ÏÎäÅà¸ËÊÂ¤ß¤ÎÀµ·î»°¤¬Æü
Ç¯±Û¤·´¨ÇÈ¤¬½±ÍèÃæ¤ÎÆüËÜÎóÅç¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀµ·î»°¤¬Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¤Ï¶áÇ¯µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¯Îõ¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â!
´¨µ¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼(Àµ·î»°¤¬Æü)
2020Ç¯12·îÂç³¢Æü¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤äÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢²¬»³¸©¿¿Äí»Ô¾åÄ¹ÅÄ¤Ç¤Ï¸áÁ°3»þ¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¤Ë68¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦µÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢»³¸ý¸©¤ÎÃæ¹ñÆ»¤Ç¤ÏÀã¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¼ÖÊ£¿ôÂæ¤¬Íí¤ß¡¢µ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂçÀã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜÎóÅç¤Î¾å¶õ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤ÀÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÎóÅç¤Î¾å¶õ1500mÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê10ÅÙÁ°¸å¤âÄã¤¤É¹ÅÀ²¼12ÅÙ°Ê²¼¤È¤¤¤¦¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤½¤¦¤½¤¦Íè¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤Ç¤¹¡£
Àµ·î»°¤¬Æü¤Î´¨µ¤¤ÎÆ°¸þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¸µÆü¤ÏÊ¿ÃÏ¤ÇÀã¤ò¹ß¤é¤»¤ë´¨µ¤(¾å¶õ1500mÉÕ¶á¤ÇÉ¹ÅÀ²¼6ÅÙ°Ê²¼)¤Ï¤Û¤Ü¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò¥¹¥Ã¥Ý¥ê¤ÈÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÂçÀã¤ÎÌÜ°Â¤Î´¨µ¤(¾å¶õ1500mÉÕ¶á¤ÇÉ¹ÅÀ²¼12ÅÙ°Ê²¼)¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÀã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯µ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2Æü¡¢3Æü¤Ï¶å½£¤ä»Í¹ñ¼þÊÕ¤Ç¤Ï´¨µ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢»³±¢¤ä¶áµ¦¡¢Åì³¤¡¢´ØÅì°ÊËÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌ¤Ç¤ÏÄ«ÈÕ¤ÏÎäÅà¸ËÆâÉô¤Î¤è¤¦¤ÊÅà¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ¹ßÀãÎÌ(24»þ´Ö¡¦Â¿¤¤½ê)
ËÌÎ¦¤Ç¤Ï¸µÆü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¤½ê¤Ç100¥»¥ó¥Á¡¢¤µ¤é¤Ë¸µÆü¸á¸å6»þ¤«¤é2Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Ë70¥»¥ó¥Á¤«¤é90¥»¥ó¥Á¤Î¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£31Æü¸á¸å9»þ¸½ºß¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤ÏÄÅÆîÄ®¤Ç179¥»¥ó¥Á¡¢ÅòÂôÄ®¤Ç¤Ï150¥»¥ó¥Á¡¢½½ÆüÄ®»Ô¤Ç¤Ï149¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¾å¤ËÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ê¡¢2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀÑÀã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ç¤âÅìËÌ¤Ç¤Ï¸µÆü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¤½ê¤Ç80¥»¥ó¥Á¡¢¸µÆü¸á¸å6»þ¤«¤é2Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Ë40¥»¥ó¥Á¤«¤é60¥»¥ó¥Á¤Î¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤é¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àµ·î»°¤¬Æü¤ÎÃí°Õ¡¦·Ù²üÅÀ
Ç¯ËöµÙ²ËÃæ¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥×¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤ä½üÀãºî¶È»þ¤Î»ö¸Î¤Ê¤É¤Çµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ÉÀã¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀµ·î»°¤¬Æü¤âÆ»Ï©¤Ç¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¼ùÌÚ¤ËÃåÀã¤·¤Æ¡¢ÅÝÌÚ¤¬Áê¼¡¤®¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ûÃæÅÅÅô¤äÈó¾ï¿©¡¢ÃÈ¤ò¤È¤ì¤ëÌÓÉÛ¤Ê¤ÉÈó¾ïÍÑÉÊ¤ÎÈ÷¤¨¤âÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£