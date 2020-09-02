Ž¢·î³Û5980±ß¢ª980±ßŽ£ÃæÅÄÆØÉ§¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤òÂçÉýÃÍ²¼¤²¤·¤¿¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃæÅÄÆØÉ§¡Ø¹¬Ê¡ÏÀ ¡Ö¤·¤¯¤¸¤ê¡×¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º¬Äì¤Ë¤Ï¡ÖÆÈ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ´¶¤¬¤¢¤ë
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡¢YouTube¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¤¨¡¢¤è¤¯¤ä¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ü¤¯¤Ï2018Ç¯¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤â¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤«¤Ê¤êÌÓ¿§¤¬°ã¤Ã¤¿³èÆ°¤À¡£¤É¤ó¤É¤ó¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë·Ý¿Í¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¡¢À¤´ÖÅª¤Ê°õ¾Ý¤â¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤ÎÊý¸þ¤Ï¡¢»Å»ö¾å¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎËö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ä¿´¾ð¤«¤é¹Í¤¨¤ÆÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¤«¤é¡£
¤Ü¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¯¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ´¶¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤·¤«¤Î°Â¿´¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î³«Àß¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸Ä¿ÍÅª¤ÇÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ÝÇ½¿Í¤Ê¤é¤À¤ì¤â¤¬»Å»ö¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¤Î¼èºà¡¢¤¢¤ì¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¤Ò¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÂç¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤Ü¤¯¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ò¤È¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µÕ¤Ë¡¢ÊÉ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÈ¤ê¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¶ìÄË¤Ë¤Ï1Ê¬¤ÈÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤³¤í¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤Þ¤ºÁêÊýÃµ¤·¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤Î¤â¡¢¼ä¤·¤¬¤ê²°¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤À¡£¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾¡×¤È»×¤¨¤ëÁê¼ê¤ÈÁÈ¤Þ¤Í¤Ð¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤à¤·¤í¡¢ÆÈ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤á¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È¤À¤ì¤«¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÆ§¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥µ¥í¥ó¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Â´¶È¤¬Íè¤Ê¤¤³Ø¹»
¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÉÂ¡×¤ËØí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ü¤¯¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤·¤¯¤ß¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢³Ø¹»¤¬¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¤³¤³¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Â´¶È¤¬Íè¤Ê¤¤³Ø¹»¡£¤½¤ì¤¬´ðËÜÀß·×¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ï¡¢³Ø¹»¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©
Åö»þ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤æ¤¨³Ú¤·¤ß¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤â¤·¤â¤¤¤Þ¤Þ¤¿³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ë¤«¤ò³Ø¤Ö¤Î¤ÏËÜÍè¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÃç´Ö¤È²á¤´¤¹µÙ¤ß»þ´Ö¤äÊü²Ý¸å¡¢¹Ô»ö¤Î³Ú¤·¤µ¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥ä¤Ê¤Î¤Ï½ÉÂê¡¢»î¸³¡¢¤¤¤¸¤á¡¢Â´¶È¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤º¤Ã¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¸¤ã¤¢Âç¿Í¤Î³Ø¹»¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È·è¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ü¤¯¤Î¥µ¥í¥ó¤Ï¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ¸ÜÖ¤·¡¢³Ø¹»¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¹âÍÈ´¶¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢³Ø¹»¤ÎÊü²Ý¸å¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Î¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¡£¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥°¥º¥°¥º¤ÈÍ§¤À¤Á¤È¥À¥Ù¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¢¤Î´¶¤¸¤Ï¡¢»×¤¨¤Ð¤Þ¤ë¤Ã¤¤êÊü²Ý¸å¤Î¶õµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¸½Ìò¤Î³ØÀ¸¤Ê¤é¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿´ÃÏ¤¤¤¤Î¯¤Þ¤ê¾ì¡×¤È»×¤¨¤ë¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£µ¤¤Å¤±¤ÐÀ¸³è¤È»Å»ö¤Î¶¤¤ÌÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¾¯¤·Á°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÂÀºËÉÜ¤Þ¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤À¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¼Ò°÷Î¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤±¤É¡¢µ¤Ê¬¤Ï´°Á´¤Ë³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÅö¤Î³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ÏË¬¤ì¤¿»û¼ÒÊ©³Õ¤Ê¤ó¤Æ¤í¤¯¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¡£¼ÂÊª¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¢¤ì¤³¤ì³Ø¤Ù¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤Éµ®½Å¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÜÆ°»þ´Ö¤ä½É¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á¾Ð¤¤Å¾¤²¤¿¡£
¤¤Ã¤È¤À¤ì¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â³Ø¹»À¸³è¤Ø¤Î²û¤«¤·¤µ¤ä¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¤ÎÇ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤Î»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤¤Ä¾¤»¤ë¤Î¤Ê¤é¾è¤é¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ü¤¯¤Ï¥µ¥í¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¾ì¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£
¥µ¥í¥ó¤Î±¿±Ä¤ä¤³¤Þ¤´¤Þ¤È¤·¤¿Ä´À°¡¢½àÈ÷¤Ë¤ÏËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤³¤ËÁ´ÎÏ¤òÅê¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ü¤¯¤Ï¸µÍè¡Ö»Å»ö¿Í´Ö¡×¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÀ¸³è¤È»Å»ö¤Î¶¤¤ÌÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤¦¤À¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î¤³¤È¤À¤È¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¤¤¤Ä¤â¥µ¥í¥ó¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤é¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¤¹¤ë¡£
¢£·î³Û5980±ß¤«¤é°ìµ¤¤Ë980±ß¤ØÃÍ²¼¤²¤·¤¿ÍýÍ³
2020Ç¯¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ò½±¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤âÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
³°½Ð¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë´°Á´¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ü¤¯¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¼ýÏ¿¤ÎÀ¸´ÑÍ÷¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
·î²ñÈñ¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·î³Û5980±ß¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë980±ß¤Ø²¼¤²¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤Þ¤ê¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤ÏÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ñ°÷¤ÎÀ¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¼ý»Ù¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡Öµ¬ÌÏ¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î»Å»ö¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¡£
·Ç¼¨ÈÄ¤òÀß¤±¤Æ°û¿©¡¢ÀÜµÒ¡¢ÊªÈÎ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¸¤ã¡¢¤½¤ìÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»²²Ã¿Í¿ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¿ôÁý²Ã¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¥µ¥í¥ó¤Îºß¤êÊý¤ò¤¢¤ì¤³¤ìÊÑ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ü¤¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¤Ü¤¯¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡ÖÁ°¸ÀÅ±²ó¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¸À¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ü¤¯¤Ï¡¢Àµµ¤¤Îº»ÂÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄ«ÎáÊë²þ¤ò¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤è¤¦¤À¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤òÌµ¸Â¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤ÆÃæ¿È¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¾ïÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¤Ü¤¯¤ÏÀ³ÊÅª¤Ë¤³¤ì°Ê³°¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤«¤éÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥Ð¥·¥Ã¤È·Ç¤²¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡×¤Ê¤Ò¤È¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¨¤¿¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢º¬¤Ã¤³¤¬»î¹Ôºø¸í·¿¤Ê¤Î¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¢£¼«Ê¬¤Ë¤Ï·Ð±Ä¼ÔÅª¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÅ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤
¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¤µ¤ó¤¬¼çºË¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÌ¾¤À¡£¤·¤«¤·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«¾¯¤Ê¤¤¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î³«Àß¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎã¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Íµ¤¾¦Çä¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÁ´ÂÎ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ä¤í¤¦¤è¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ò¤È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤É¡£
YouTube¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¡Ö·Ý¡×¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤·¤Æ¸«¤»¤ì¤Ð»öÂ¤ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·Ý¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢±é¤¸¤ë¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇºÑ¤à¡£¤À¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ò¼çºË¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤³¤¦¡¢·Ð±Ä¼ÔÅª¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤«¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤À¡£¤³¤³¤Ï¤Ü¤¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼å¤ß¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤±¤É¡¢·Ð±Ä¼ÔÅª¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ü¤¯¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£·Ý¿Í¤Î²ÁÃÍ´ð½à¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤«¡×
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤äYouTube¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢·Ð±Ä¼Ô¤äµ¯¶È²È¤ÎÊý¡¹¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£Èà¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Ò¤È¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡¢·Ý¿Í¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤³¤³¤Î½»¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¯Êú¤¤¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â·ÐºÑ¿Í¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Âç¤¤¤Íø±×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò²ÁÃÍ´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤·¤Æ·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤«¡×¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ü¤¯¼«¿È¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍø±×¤ÎÂ¿²É¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡ÖÍø±×¤À¤±½Ð¤Æ¤Æ¤â°Õ³°¤È¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤Ë¤«°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Íø±×¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¤È¤¤¤¦»¦¤·Ê¸¶ç¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ü¤¯¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òÁ´Éô¥Ó¥¸¥Í¥¹°Æ·ï¤Ë¤·¤Æ¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ËÏÃ¤òÄÌ¤·PR¤·¤¿¤¤ËÜ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¤è¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤ÐÇüÂç¤ÊÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î»Å»ö¤Ï»¶¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤É¤³¤«µõ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ç¥µ¥í¥ó¤äYouTube¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¼êË¡¤ä¹Í¤¨¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¤Ë¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦µ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¿Í´Ö¤À¤ì¤·¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¢£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤â°Â½»¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¤
¤¿¤·¤«¤Ë¤Ü¤¯¤â·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ´öÅÙ¤â¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿·ã¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ü¤¯¤ÏÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë°Â½»¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÉÝ¤¤¡£
¤Õ¤Ä¤¦¤Ï¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¡¢¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¤«¤Ê¡¢¥¤¥ä¤À¤Ê¡¢¤È¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Ü¤¯¤ÏµÕ¤À¡£¤¸¤Ã¤ÈµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
°Â½»¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¡Ö¿¤Ó¡×¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿êÂà¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤óµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ÏËÁ¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç·ë¶É¡¢Ä·Ìö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¤¥Á¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤¿YouTube¤Ë¤·¤Æ¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ÂÂÙ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë吞¤Þ¤ìÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ß¤º¤«¤éÆ°¤«¤ºÁ¥¤¬ÄÀË×¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤À¤±¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Æ°¤¤¤ÆÆ°¤¤¤ÆÆ°¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤òÃµ¤·²ó¤ë¤Û¤¦¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÉÝ¤¤¤«¤éÄ·¤Ö¡£¤½¤ì¤¬¤Ü¤¯¤Î´ðËÜ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
ÃæÅÄ ÆØÉ§¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤¢¤Ä¤Ò¤³¡Ë
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2003Ç¯¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Øºß³ØÃæ¤ËÆ£¿¹¿µ¸ã¤È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ò·ëÀ®¡£04Ç¯¤Ë¥ê¥º¥à¥Í¥¿¡ÖÉðÍ¦ÅÁ¡×¤ÇM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¤¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤Þ¤¿¤ª¾Ð¤¤³¦¶þ»Ø¤ÎÃÎÀÇÉ¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£14Ç¯¤Ë¤Ï²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥ÈRADIOFISH¤ò·ëÀ®¤·¡¢16Ç¯¤Ë¤Ï³Ú¶Ê¡ÖPERFECTHUMAN¡×¤¬ÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£18Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖPROGRESS¡×¤ò³«Àß¡£¤µ¤é¤Ë19Ç¯¤«¤é¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃæÅÄÆØÉ§¤ÎYouTubeÂç³Ø¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬250Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
----------
¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª ÃæÅÄ ÆØÉ§¡Ë