ÁíÍý¤Ï²óÉü¡©²ñ¸«¤Ç¿·¡Ö¥³¥í¥ÊÂÐºö¡×È¯É½¤Ø
·ò¹¯ÉÔ°Â¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂÇÜÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤¹¤¬¡¢£²£¸Æü¤Ë¤âµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡
¢£ÂÎÄ´Ìá¤ë¡©À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡Ö¤«¤Ê¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
°ÂÇÜÁíÍý¤Ï¡¢£²£¸Æü¤Ë¤âµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡¡
£²£¶Æü¸áÁ°£±£±»þÁ°¤ËÁíÍý¤¬´±Å¡¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÉ½¾ð¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¼è¤ê¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½ÐÅ¡¤Î»þ´Ö¤ÏÄÌ¾ï¤è¤êÃÙ¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ó¤Ã¤·¤ê¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¸øÌ³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡
À¾Â¼·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ï£²£¶Æü¡¢ÁíÍý¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡ÖºòÆü¤â¡Ê°ÂÇÜ¼óÁê¤È¡Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ºòÆü¤ÏÈó¾ï¤Ë¸µµ¤¤Ç¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤´»Ø¼¨¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¡¡
¡¡
À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡¡
¡Ö£²½µ´ÖÁ°¤È¤«¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡
¡Ö¤³¤Î¿ôÆü¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¡£½µËö¤Ë¿§¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬ÁíÍý¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£²£µÆü¡¢£²£¶Æü¤ÈÁíÍý¼þÊÕ¤«¤é¤ÏÁíÍý¤ÎÂÎÄ´¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô¤â¡¢¸«¤¿´¶¤¸¤Ï¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡¡
¡¡
£²£¸Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤±¤Ð¡¢´±Å¡¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
£¸·î£¶Æü¤È£¹Æü¤Ë¹Åç¡¢Ä¹ºê¤ÇÃ»¤¤²ñ¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´±Å¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ï£¶·î£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢£²·î°Ê¹ß¤Ï·î¤Ë£±¡Á£³²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²ñ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡
ÁíÍý¤Ï£²½µÂ³¤±¤ÆÂç³ØÉÂ±¡¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²£´Æü¤ËÉÂ±¡¤«¤é´±Å¡¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸¡ººÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¸«¤Ç·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ì¤ÐÅú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡
¢£²ñ¸«¤Ç¿·¤·¤¤¡Ö¥³¥í¥ÊÂÐºö¡×¤òÈ¯É½Í½Äê
¡¡
¤½¤·¤Æ¡¢ÁíÍý¤Ï¤³¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡¡
À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËºßÎ±»ñ³Ê¤Î¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎºÆÆþ¹ñ¤Î´ËÏÂ¡×¡£ÆüËÜ¤«¤é£±ÅÙ½Ð¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ä¡¢Î±³ØÀ¸¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Î»Ù±ç¤ä¸¡ººÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹³¸¶¸¡ºº¤ÈÂÃ±Õ¤ò»È¤Ã¤¿¸¡ºº¤Î½¼¼Â¤ËÍ½»»¤ò³ä¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡
¹³¸¶¸¡ºº¤ÈÂÃ±Õ¤Î¸¡ºº¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³èÍÑ¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡
¹³¸¶¸¡ºº¤Ï£Ð£Ã£Ò¸¡ºº¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¤¤¤Þ´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡££Ð£Ã£Ò¸¡ºº¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¿×Â®¸¡ºº¤Ç¡¢Ìó£³£°Ê¬¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¡¡£µ·î¤ËÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢µ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¸¶Â§ÉéÃ´¤Ê¤·¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤è¤ë¤È¸¡ºº¤ÎÃæ¤Ç¹³¸¶¸¡ºº¤¬¤·¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÌó£±³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡
°ìÊý¡¢ÂÃ±Õ¸¡ºº¤Ï¡¢¸¡ºº¤Ë»È¤¦¸¡ÂÎ¤ÎºÎ¼è¤ËÂÃ±Õ¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¸¡ºº¤Ï¡¢É¡¤Î±ü¤ÎÇ´±Õ¤òºÎ¼è¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÃ±Õ¤Ï¼«Ê¬¤ÇºÎ¼è¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°å»Õ¤é¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡ÅìµþÅÔ¤Ç¤ÏÂÃ±Õ¸¡ºº¤¬£±Æü¤Ë£±£°£°£°·ïÄ¶¤¨¤ëÆü¤â¤¢¤ê¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÅß¾ì¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô¤ä¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¹³¸¶¸¡ºº¤äÂÃ±Õ¸¡ºº¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡
¢££Ç£ï£Ô£ï¥È¥é¥Ù¥ë¡¡Åìµþ¤òÄÉ²Ã¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£Ç£ï£Ô£ï¥È¥é¥Ù¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡