¶¶²¼Å°»á¤¬à£Ç£ï£Ô£ïá»Â¤ê¡ª¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤â¤¦¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤À¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£º£·î¤Î£²£²Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Î´Ñ¸÷»Ù±ç»ö¶Èºö¡Ö£Ç£ï¡¡£Ô£ï¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢ÀÖ±©°ì²Å¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê£¶£²¡Ë¤Ï¡Ö£Ç£ï¡¡£Ô£ï¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎÂÐ¾ÝÃÏ°è¤«¤éÅìµþÅÔ¤ò½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¸½²¼¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤ÆÅìµþ¤ÎÈ¯Ãå¡¢ÅìµþÅÔ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÎ¹¹Ô¡¢ÅìµþÅÔ¤Ëµï½»¤¹¤ëÊý¤ÎÎ¹¹Ô¤òÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¶ËÜ»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤â¤¦¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤À¡£µÙ¶ÈÍ×ÀÁ¤Î¸¢¸Â¤ÈÀÕÇ¤¤ÏÃÎ»ö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤éÃÎ»ö¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤·¤Æ£Ç£ï£Ô£ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡££Ç£ï£Ô£ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤éÃ¯¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤«¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÃÎ»ö¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¡£Êä½þ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËµÙ¶ÈÍ×ÀÁ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¿ä»¡¡£¡ÖÀ¾Â¼Âç¿Ã¤ÏµÙ¶ÈÍ×ÀÁ¤òÃÎ»ö¤Ëµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤¬Êä½þ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÃÎ»ö¤¬½¾¤¦¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¸¢¸Â¼Ô¤Ê¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£