宝塚歌劇の公式YouTubeチャンネルにて、映像コンテンツが期間限定で公開されている。

“おうちでタカラヅカ”と題されたこの企画では、宝塚歌劇の動画配信サービスであるタカラヅカ・オン・デマンドより、10本のコンテンツを公開。舞台映像が使用された「ミュージック・クリップ」や、公演のワンシーンが切り取られた「STAGE Pick Up」を視聴することができる。

第1弾の配信動画には「花組 ミュージック・クリップ『まことの宝』〜花組『MESSIAH -異聞・天草四郎-』より〜」「月組 ミュージック・クリップ『All for One』〜月組『All for One』より〜」「雪組 ミュージック・クリップ『SUPER VOYAGER! -希望の海へ-』〜雪組『SUPER VOYAGER!』より〜」「星組 STAGE Pick Up from『Bouquet de TAKARAZUKA』」「宙組 STAGE Pick Up from『シトラスの風 -Sunrise-』」などがラインナップされている。

宝塚歌劇YouTube公式チャンネル“期間限定 おうちでタカラヅカ”配信コンテンツ

「花組 ミュージック・クリップ『まことの宝』〜花組『MESSIAH -異聞・天草四郎-』より〜」

「花組 STAGE Pick Up from『ラスト・タイクーン -ハリウッドの帝王、不滅の愛-』」

「月組 ミュージック・クリップ『All for One』〜月組『All for One』より〜」

「月組 STAGE Pick Up from『All for One』フィナーレ」

「雪組 ミュージック・クリップ『SUPER VOYAGER! -希望の海へ-』〜雪組『SUPER VOYAGER!』より〜」

「雪組 STAGE Pick Up from『星逢一夜』」

「星組 STAGE Pick Up from『Bouquet de TAKARAZUKA』」

「星組 STAGE Pick Up from『The Lost Glory -美しき幻影-』」

「宙組 STAGE Pick Up from『シトラスの風 -Sunrise-』」

「宙組 STAGE Pick Up from『王家に捧ぐ歌』デュエットダンス('15年・宙組)」