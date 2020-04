木村拓哉と工藤静香の長女、Cocomiが14日に自身のインスタグラムを更新。同日バースデーを迎えた母・工藤に「本当に今までありがとう」などと感謝。妹のKoki,とともに幼少期ショットを公開し、母親を祝福している。=写真=Cocomiがアップした自身の幼少期の写真。母・工藤静香とのショットに反響の声があがった(Instagramより@cocomi_553_official)

【写真】Koki,、がアップした自身の幼少期の写真。母・工藤静香との2ショット。工藤静香が綺麗だと話題だ

Cocomiは「今日は。マミーの。誕生日。!」と勢いよく書き出し、「これからも注意されて怒られることがいっぱいあるかもしれませんが、(絶対あります。先に謝っときますごめんなさい)、でも本当に今までありがとう」と感謝した。

続けて「Happy birthday to the best mum in the world. Thank you for all the love」と英文で綴った後、「コロナの影響で外出自粛中なので明日はちょっと頑張っちゃいたいと計画中です。明日また載せます。。!ふふふ」などと報告。

その上で「#ハゲ だ!」「#生誕祭」「#あいらぶゆー」「#idealmum」とのハッシュタグを添え、母・工藤への深い愛情をこめた。

一方、木村と工藤の次女で、Cocomiの妹であるモデルのKoki,も自身のインスタグラムを更新し、工藤との幼少期ショットを投稿。Koki,は英文で母・工藤への感謝を述べ、工藤のようになりたいとの自身の気持ちを率直に伝えている。

この2人の投稿にツイッターでは大きな反響が見られ、「本当にいい家族なんだなぁ」「工藤静香さんがお誕生日を迎えた瞬間、娘さん2人がお母さんのお誕生日をお祝いして愛を伝えていて、本当に素敵だなと思った」「お母さんへの感謝と祝福と大好きなんだって気持ち。小ちゃな頃の2人が可愛い」と感激する声が続々と挙がった。

さらに、「どっちの写真も、by dadなんだろうなぁ」「幼少期の写真やホームビデオ、キムタクが撮ってるって考えるとやべえ」と幼少期のCocomiとKoki,、工藤のショットを木村が撮影したと推測し、感興にひたるコメントも見られている。