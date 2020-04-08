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- 1. 都の休止要請リスト「厳しすぎ」
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- 4. まるで兵糧攻め 自粛要請で苦境
- 5. 外出自粛「警察へ協力要請も」
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- 10. 内閣府大臣室職員がコロナ感染
- 1. 米でマスク買い占める中国人女性
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