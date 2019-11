甘党必見♡食欲の秋に食べ逃ししたくないIGで人気のモンブラン店を厳選しました

▷Mont Blanc Stand Kamakura



場所:神奈川県鎌倉市大町1-1-12 WALK大町11-A

電話番号:0467-33-4677

OPEN:10時〜17時/CLOSED:水曜日

HP:https://www.facebook.com/MontBlancStand/





▷Ryoura



場所:東京都世田谷区用賀4-29-5

電話番号:03-6447-9406

OPEN:11時〜19時/CLOSED:不定休

HP:https://www.ryoura.com





▷クリオロ



場所:東京都目黒区上目黒1-23-1 #103

電話番号:03-5724-3530

OPEN:11時〜20時(金・土のみ〜21時)/CLOSED:不定休

HP:https://www.ecolecriollo.com





▷ASTERISQE



場所:東京都渋谷区上原1-26-16 タマテクノビル1F

電話番号:03-6416-8080

OPEN: 10時〜20時/CLOSED:不定休

HP:http://www.asterisque-izumi.com





▷Mont Blanc STYLE



場所:東京都渋谷区富ヶ谷1-3-3

電話番号:070-4343-1568(営業時間中はモンブラン作りに専念するため、出れないそうです。)

OPEN: 12時〜19時(整理券、原料がなくなり次第終了)/CLOSED:水曜日(他、畑作業のために臨時休業あり)

HP:https://www.montblancstyle.com



読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋…。そう! 食欲の秋といえば甘党さんに思い浮かぶのは“ モンブラン の秋”ではないでしょうか?今回は、モンブラン専門店のモンブランから、秋限定で登場してきたパティスリーのモンブランまで、Instagramでも人気「モンブラン」5選を紹介します♡賞味期限が2時間のモンブランphoto by ayaka_0_4_0_5こちらは鎌倉駅から徒歩5分ほどの『Mont Blanc Stand Kamakura(モンブラン)』。このお店で注文を受けてから作ってもらえる「モンブラン(600円)」は、カップ上部のモンブランペーストと、カップ内部のメレンゲの相性が抜群です。鎌倉に行った際にはこの口いっぱいに広がるモンブラン、ぜひ試してみてくださいね♩秋限定!2種類の比較を楽しめるモンブランphoto by ayaka_0_4_0_5Left→和栗のモンブラン(650yen) Right→モンブラン(600yen)続いてご紹介するのは、世田谷区・用賀駅から徒歩3分にある『Ryoura(リョウラ)』のモンブラン。左の「和栗のモンブラン(650円)」は9月中頃から販売がスタートした期間限定商品。軽い味わいで、甘いものが得意ではない方も楽しめそう!全く違った味わいの「モンブラン(600円)」との食べ比べも楽しいですよ♩夕方には完売してしまうモンブランphoto by ayaka_0_4_0_5Left→モンブラン(580yen)中目黒から徒歩3分ほどにある『クリオロ』は、小竹向原や神戸などにも店舗がある スイーツ 店。チーズ ケーキ で有名なクリオロですが、この季節にナルトモンブランフェアを開催しており、美味しいモンブランをいただくことができます。左の「モンブラン(580円)」はおしゃれな香りを、右の「モンブラン・ジャポネ(590円)」は中の抹茶ペーストを、とそれぞれに工夫が!夕方には完売してしまうこちらのお店では、ケーキ1点からでもお取り置きを受けて下さるそう♩存在感抜群の上品なモンブランphoto by ayaka_0_4_0_5続いてご紹介するのは、代々木上原駅から歩いてすぐにあるパティスリー『ASTERISQE(アステリスク)』。ショーケースで一際、存在感を放っているこちらの「モンブラン(税抜556円)」の高く巻き上がる形は芸術そのものですね♡マカロンを得意としているお店なこともあって土台のメレンゲもとっても美味しく、 THE・甘党の方も大満足の一品ですよ♩こちらは店内にカフェスペースがありますが、席数が少ないため、テイクアウトしてお家でゆっくり食べるのもいいかもしれません。カウンタースタイルが魅力のモンブランphoto by ayaka_0_4_0_5最後は、【嵐にしやがれ】でも紹介されていた『Mont Blanc STYLE(モンブラン スタイル)』。平日限定80食、土日祝限定90食のみの幻のモンブラン「モンブランデゼル茎焙じ茶セット(1,650円)」がお店のイチオシなんです♡カウンターを隔てて目の前で作られていくモンブラン。中のペーストは甘ったるくなく、ほんっとに美味しいんです…。出来立てのモンブランは上から食べていくのがルールだそう。 目の前で作り上げられていくその様子に、思わず緊張してしまいます。整理券が朝9時から配布されますが、休日は8時半にはなくなってしまうんだとか。系列店の谷中店でも美味しいモンブランをいただくことができますよ!いくつ食べても飽きません♩びっくりするほどお店によって味わいの違うモンブラン。 何個食べても飽きませんよね。ぜひ、あなたの中のイチオシのモンブランをこれを機に探してみてはいかがですか♩