ストレスに打ち克つパワー・ポーズとは

心とボディランゲージは双方向

パワフルな人とパワレスな人には、ホルモンの分泌に違いがあるそうです。具体的には、男性ホルモンであるテストステロンと、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌量の違いがあり、パワフルなリーダーは、テストステロンが多くコルチゾールは少ないのだかとか。



実際に、表面的にパワー・ポーズをすることで心はどうなるのかの実験があります。



被験者に、力強いハイ・パワー・ポーズか力の弱いロー・パワー・ポーズのどちらかを2分間してもらい、その後ストレスを感じる試験を受けて、唾液に含まれるホルモン分泌の変化を見ました。すると、ハイ・パワー・ポーズのグループはテストステロンが増加しコルチゾールが減少していたのに対し、ロー・パワー・ポーズのグループはテストステロンが減少し、コルチゾールが増加していました。



つまり、ハイ・パワー・ポーズによって、ストレスに強く、パワフルな気持ちになっていたのです。

自信が出るまでふりをし続けなさい

提唱者はこういいます。



「Fake it until you become it!」 (自信が本物になるまでふりをしなさい)



ふりをしてやり過ごすのではなく、自信を持てる自分になるまでふりをし続けなさいというメッセージです。



たった数分のポーズでパワフルな自分に生まれ変われるとしたら、素晴らしい習慣ではないでしょうか。



【参考文献】

エイミー・カディ(2016)『〈パワーポーズ〉が最高の自分を創る』 ハヤカワ書房(参照 2019-04-23)

「文:けんこうフィットNEWS 」

※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。