¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¡×¤¬»Ä¤¹Facebook¤Î¥³¥á¥ó¥È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Facebook¤ÎÅê¹Æ¤Ë½÷»Ò¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤¥â¥Ë¥ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÃË¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£²¾¤ËÁê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¹þ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À264Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡ØÍ¶¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¡Ù¤¬»Ä¤¹Facebook¤Î¥³¥á¥ó¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û½Ü¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎË¬Ìäµ¤Ë¡Ö»ä¤â¹Ô¤¤¿¡¼¤¤¡×
¡Ö°ÆÆâ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¡û¡û¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×·Ï¤Î¥Í¥¿¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡Ö»ä¤âº£ÅÙ¹Ô¤³¤¦¤Ã¤È¡×¤È¼«¸Ê´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Î°ÕÌ£¤Ê¤Î¤ÇÁá¹çÅÀ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£ÅÙ»ä¤âÇã¤¤¤¿¤¤¤«¤éÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×
¡Ö¥Ù¥¿¤Ê¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË»Ò¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È·Ï¤Î¥Í¥¿¤ÇÍí¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÎé¤Ë¤´ÈÓ¤Ç¤â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÈô¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û°û¤ß²ñ¤Î³«ºÅ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¼¡¤Ï¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¡¼¤¤¡×
¡ÖÂçÀª¤Î°û¤ß²ñ¤«¤é¹¶¤á¤ë¤Î¤Ï²¦Æ»¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¡¢µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÌÜÅö¤Æ¤¬ÊÌ¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥À¥·¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¤ª½Ð¤«¤±¤òÈóÆñ¤·¤Æ¡Öº£Æü¥Ò¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤º¤ë¡¼¤¤¡×
¡Ö¼ÂºÝ¤Ï²¿¤â¤º¤ë¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÅê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢»ä¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¼ñÌ£¤ÎÏÃÂê¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤ä¤é¡Ä¡×
¡Ö¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ñÌ£¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤¨¤Æ¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢º£ÅÙ°ì½ï¤ËÆ»¶ñ¤òÇã¤¤¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤Ê¤É¤È·Ú¤¯¥¸¥ã¥Ö¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢¤è¤êËÜ¿´¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÊµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤¢¤ë¤Í¡×
¡Ö³¤¤È¤«»³¤È¤«¤°¤¤¤°¤¤°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¡¢¡Ö¼ê¤Û¤É¤¤ò¤·¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤ò¹þ¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£½÷»Ò¥¦¥±¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅÐ»³¤Ê¤É¤Î¥Í¥¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢À¸»à¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¬¥Á¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û²ÈÂ²¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¨¤é¤¤¤Í¡×
¡Ö¡Ø»ä¤â²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Í¥¿¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¶½Ì£¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ï¥Þ¥¶¥³¥ó¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿Æ¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤Ìõ¤ò¥ê¥×¥é¥¤¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¥Ú¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÀä»¿¤¹¤ë¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î²èÁü¤Ï¾è¤Ã¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ê¤éÀäÂÐ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Îµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÀäÂÐ¤Ï¤º¤µ¤Ê¤¤Ë¨¤¨²èÁü¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÌµÈ¿±þ¤Ê¤é¡¢Ì®¥Ê¥·¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¼«¿æÎÁÍý¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¤¹¤ë¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤À¤Í¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¸ý¼Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°Å¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Öºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤È¾ö¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Í¶¤ï¤Ê¤¤¤È¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½÷À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾ï¤Ë¼þ°Ï¤Ë¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤¹¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÉáÃÊ¤ÎFacebook¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯3·î14Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×264Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½÷À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾ï¤Ë¼þ°Ï¤Ë¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤¹¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÉáÃÊ¤ÎFacebook¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
