サッパリした性格の「サバサバ系女子」を恋愛モードに引き込むのはなかなか難しいもの。自分を「恋愛対象」として見てもらうには、どんな言葉を掛けるのが効果的なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「サバサバ系女子のオトメ心を発動させる『胸キュンな一言』」をご紹介します。【１】「俺でよければいつでも相談に乗るから」と頼りがいのあるところを見せる「『この人に甘えてみよう